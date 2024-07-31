Олимпиада-2024. Пары. Надаль и Алькарас уступили Раму и Крайчеку, Махач и Павлашек вышли в 1/2 финала

Теги Рафаэль Надаль Энди Маррей пары результаты ATP Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Карлос Алькарас Теннис

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют в четвертьфинале Олимпиады в паре.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Томаш Махач (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия) Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пюц (Германия)
3:6|6:1|10:5
Дата проведения
31 июля, 14.40
Онлайн матча

 

Мэтью Эбден (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) Доминик Кепфер (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия)
7:6|7:6
Дата проведения
31 июля, 16.40
Онлайн матча

 

Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США) Карлос Алькарас (Испания) / Рафаэль Надаль (Испания)
6:2|6:4
Дата проведения
31 июля, 20.11
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) / Томми Пол (США) Дэн Эванс (Великобритания) / Энди Маррей (Великобритания)
Дата проведения
1 августа, 03.00
Онлайн матча

 

176 комментариев
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Двум испанским парням Рафаэлю и Карлосу удачи и выйти в полуфинал!!!🇪🇸🎾🇪🇸
+16
-5
+11
Ответ Кирилл Кириченко
Рафа после первого сета снял повязку с бедра кстати, и второй весь без нее играл
Жаль не было пятисетовиков для полного исцеления
+9
0
+9
Видно было, что Рафа расстроился сильно
+8
0
+8
Рафа: 👉🤙☝️🖕👆
Карлос: 🤯
+8
-1
+7
Тяжело с американцами будет. Пиковые сеточники. Они так анфорсить у сетки как Грикспур не будут.
+6
0
+6
Ответ Syndycate
А сколько пафоса и разговоров было до турнира, в итоге даже без медалей, Надаль черной меткой уже стал, увы и ах
Слабое звено тут Алькарас
+6
-1
+5
Рафа не вытерпел. Сказал Алькарасу, чтобы посидел и подумал о своем поведении
+5
0
+5
Вот сразу видно парники. Бьют чисто в тело. Наверняка.
+5
0
+5
Рам на грунте всю жизнь мертвый. Но крыша сегодня портит все. Нет розыгрышей, и не получается эксплуатировать слабую игру американцев на задней.
+4
0
+4
Рафа после первого сета снял повязку с бедра кстати, и второй весь без нее играл
+4
0
+4
Жаль, что Рафа с Руудом не могли встать в пару на Ои, он играл надежнее Карлоса)
+5
-1
+4
Ответ Любитель шоколада
Матч с Сафиуллиным даже на тренировку по энергозатратам не был похож.
Не в этом дело, он просто не привык играть два матча в день. Когда уже пару часов пересидел, типа отдохнул, и опять играть. В первом круге он тоже был плох после одиночки, а вчера одиночки не было, и он играл лучше
+4
0
+4
Амеры просто буллят Карася
+4
0
+4
А почему Крайчек и Рам не кричат своим, как Рублёв, что бы те заткнулись? Странно...
+5
-1
+4
Рафито младший даже не смотрит это безобразие))
+4
0
+4
У Надаля с мертвым Бустой шансов на золото было бы больше, будем честны
+5
-1
+4
Удачи Карлосу и Рафаэлю✊🙏.
+7
-3
+4
Ответ JozY
В прошлом матче столько красоты было, столько красивых розыгрышей, в этом пока какой-то сумбур
Профильные парники играют более жестко. Без красноты.
+4
0
+4
Ответ Syndycate
А сколько пафоса и разговоров было до турнира, в итоге даже без медалей, Надаль черной меткой уже стал, увы и ах
Матч сегодня слил Алькарас. Надаль делал все что мог.
+4
0
+4
Ответ Зорькин
Первая более-менее приличная пара и полный декласс Рыбы и Рафызаи. Теперь Рыба будет бить плавниками изо всех сил в одиночке. :((
Как же вы боитесь рыбку то, одно удовольствие читать :)
+12
-9
+3
А почему Надаль с Алькарасом также как американцы просто не били в голову сеточнику? У Алькараса же как раз мощный форхенд
+3
0
+3
Ответ Евгений Фабиянчук
ну давайте так, если 5 и 18 ракетки мира в паре не обыграют двух, пусть и топовых, но одиночников, то парный теннис как отдельную специализацию можно просто закрывать)
Парный теннис - это социалка для плохих одиночников. А ты предлагаешь либертарианство)
+4
-1
+3
Поздравляем старого бамоша с завершением карьеры.
+4
-1
+3
Результат не удивляет совсем, у Рама в парном разряде 4 шлема, 4 Мастерса и 2 Итоговых, а Крайчек вообще прошлый год на 1 строчке в парном разряде закончил и выиграл Ролан Гаррос на этих же кортах, шансов практически не было до матча
+3
0
+3
очень некрасиво Рафулик сейчас себя повел. ещё небось требовал из уважения к нему аут засчитать))
+5
-2
+3
Голосом Тины Канделаки «Кто самое слабое звено ? Кто очень много ошибается ? Кто тянет пару испанцев на дно ?»

Голос из зала АЛЬКАРАС.
+3
0
+3
Как то без шансов, профи парного тенниса против любителей :)
+3
0
+3
Тишина на трибунах - позор
+5
-2
+3
А чего они опять играют? Вообще перерывов нет.
Алькарасу ещё одиночку?
+5
-2
+3
Американцы поняли что надо играть на Мирру Андрееву (зачеркнуто) Карлоса Алькараса
+3
-1
+2
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