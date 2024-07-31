Олимпиада-2024. Пары. Надаль и Алькарас уступили Раму и Крайчеку, Махач и Павлашек вышли в 1/2 финала

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют в четвертьфинале Олимпиады в паре.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал