Олимпиада-2024. Пары. Надаль и Алькарас уступили Раму и Крайчеку, Махач и Павлашек вышли в 1/2 финала
Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют в четвертьфинале Олимпиады в паре.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Томаш Махач (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия) – Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пюц (Германия)
3:6|6:1|10:5
3:6|6:1|10:5
- Дата проведения
- 31 июля, 14.40
Мэтью Эбден (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) – Доминик Кепфер (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия)
7:6|7:6
7:6|7:6
- Дата проведения
- 31 июля, 16.40
Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США) – Карлос Алькарас (Испания) / Рафаэль Надаль (Испания)
6:2|6:4
6:2|6:4
- Дата проведения
- 31 июля, 20.11
- Дата проведения
- 1 августа, 03.00
Карлос: 🤯
Голос из зала АЛЬКАРАС.
Алькарасу ещё одиночку?