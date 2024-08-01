Васильев о Кирпичниковой: «Россия – это мать родная. Когда ты в трудную минуту бросаешь мать и начинаешь выступать за Францию, это сравнимо с предательством»

Дмитрий Васильев сравнил выступление Кирпичниковой за Францию с предательством.

Накануне пловчиха Анастасия Кирпичникова, сменившая спортивное гражданство с российского на французское, взяла серебро Олимпиады в на дистанции 1500 метров вольным стилем.

«Если бы наше государство не отстраняли так незаконно от международных соревнований, я бы спокойно отнесся к тому, что Кирпичникова перешла в сборную Франции и завоевала в ее составе олимпийскую медаль. Но наше государство сейчас в непростой ситуации.

Для каждого гражданина, который родился на территории России, Россия – это мать родная. И когда ты в трудную минуту бросаешь свою мать и начинаешь выступать за Францию, это сравнимо с предательством», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Болели как за свою, хотя я всего год как француженка». Кирпичникова с серебром Олимпиады – не за Россию