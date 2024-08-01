Васильев о Кирпичниковой: «Россия – это мать родная. Когда ты в трудную минуту бросаешь мать и начинаешь выступать за Францию, это сравнимо с предательством»
Дмитрий Васильев сравнил выступление Кирпичниковой за Францию с предательством.
Накануне пловчиха Анастасия Кирпичникова, сменившая спортивное гражданство с российского на французское, взяла серебро Олимпиады в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.
«Если бы наше государство не отстраняли так незаконно от международных соревнований, я бы спокойно отнесся к тому, что Кирпичникова перешла в сборную Франции и завоевала в ее составе олимпийскую медаль. Но наше государство сейчас в непростой ситуации.
Для каждого гражданина, который родился на территории России, Россия – это мать родная. И когда ты в трудную минуту бросаешь свою мать и начинаешь выступать за Францию, это сравнимо с предательством», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
«Болели как за свою, хотя я всего год как француженка». Кирпичникова с серебром Олимпиады – не за Россию
озимые вон колосятся надои растут ска и зенит не знают куда бабло девать скупают весь неликвид тоннами а он какую то дичь несет про трудную минуту☝☝☝☝
Страна - это народ, который проживает на территории данного государства в данное время, с его обычаями и культурой. Страна тоже может меняться и даже вызывать изменения в государственном строе.
А Родина - у каждого своя... Родина это метафизическое, глубоко философское понятие, которому сложно дать точное определение. Родина это куст рябины во дворе, где вы росли, любимая песня или дорогие сердцу люди. Если страна может меняться и мы видим, что сейчас на территории РФ проживает совсем другой народ, чем во времена СССР или Империи, с другими героями и повестками дня, то родина - это что-то вечное, вне времени и политики.
Поэтому я каждый раз смеюсь, когда кого-то называют предателем родины. Это всё равно, что сказать "он предал свою любовь к тишине".