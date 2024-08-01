Васильев о Кирпичниковой: «Россия – это мать родная. Когда ты в трудную минуту бросаешь мать и начинаешь выступать за Францию, это сравнимо с предательством»

Теги плавание сборная Франции жен Дмитрий Васильев Олимпиада-2024 Анастасия Кирпичникова Биатлон

Дмитрий Васильев сравнил выступление Кирпичниковой за Францию с предательством.

Накануне пловчиха Анастасия Кирпичникова, сменившая спортивное гражданство с российского на французское, взяла серебро Олимпиады в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.

«Если бы наше государство не отстраняли так незаконно от международных соревнований, я бы спокойно отнесся к тому, что Кирпичникова перешла в сборную Франции и завоевала в ее составе олимпийскую медаль. Но наше государство сейчас в непростой ситуации.

Для каждого гражданина, который родился на территории России, Россия – это мать родная. И когда ты в трудную минуту бросаешь свою мать и начинаешь выступать за Францию, это сравнимо с предательством», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Болели как за свою, хотя я всего год как француженка». Кирпичникова с серебром Олимпиады – не за Россию

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53 комментария
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У меня в свидетельстве о рождения в графе «мать» стояло не «российская федерация» и вроде ни у кого из тех людей, которых я знаю, тоже такого не было
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Такую мать давно бы лишили родительских прав.
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У Васильева дочь играла в теннис под колумбийским флагом. Так, для справки)
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Кирпичникова 4 года тренировалась во Франции. Васильев, ты совсем дурачок?
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а что за трудная минута? нам же все время говорят по тв что все афигенно а будет еще лучше!)
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Если мать сошла с ума и творит лютую дичь, избивает и убивает соседей…
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"Мать родная" была лишена родительских прав на фоне неадекватного поведения. Ее многочисленные дети вправе сами выбирать свою судьбу и свое будущее в таких условиях
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Ну дак если мать-алкоголичка, которая бьет своих детей
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Ответ oasis-columbia
а что за трудная минута? нам же все время говорят по тв что все афигенно а будет еще лучше!)
воооот и я задумался о чем это он ???
озимые вон колосятся надои растут ска и зенит не знают куда бабло девать скупают весь неликвид тоннами а он какую то дичь несет про трудную минуту☝☝☝☝
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Вроде мать родная, но должен ей с рождения
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Пойду родной матери сообщу, что она теперь мне не мать
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От Васильева всегда исходит гниль.
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Анастасие Кирпичниковой восхищение и поздравления с заслуженной Олимпийской медалью. А то что говорит Васильев это позорище, нечеловеческое и неспортивное.
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Ага. А тюрьма - твой дом.
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Столько он бреда всякого набрасывает и разжигает, отвесить бы прям подзатыльник за идиотизм такой.
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Ответ Артем Котельников
У Васильева дочь играла в теннис под колумбийским флагом. Так, для справки)
Хотелось бы послушать его комментарий
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Мать состоит в отношениях с абьюзером(
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Ответ Melnikov1968
Кирпичникова 4 года тренировалась во Франции. Васильев, ты совсем дурачок?
А есть сомнения?
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Ответ Гаубиц
Ага. А тюрьма - твой дом.
Не забуду мать родную за отца за подлеца
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Обычный лживый пропагандист. От спортсмена не осталось вообще ничего.
+6
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Ответ Superkenguroo
Если мать сошла с ума и творит лютую дичь, избивает и убивает соседей…
еще этому дурачку не надо путать родину и гос во
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Васильев, ты не прав. Мама только порадуется за достойное выступление своего чада на соревнованиях. Даже если её туда не пустили.
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Вот прям медаль отобрала у матери !
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Государство - это чиновники+полиция+армия. В общем, всё то, что воюет, принимает законы, следит за их соблюдением и регулирует нашу жизнь.
Страна - это народ, который проживает на территории данного государства в данное время, с его обычаями и культурой. Страна тоже может меняться и даже вызывать изменения в государственном строе.
А Родина - у каждого своя... Родина это метафизическое, глубоко философское понятие, которому сложно дать точное определение. Родина это куст рябины во дворе, где вы росли, любимая песня или дорогие сердцу люди. Если страна может меняться и мы видим, что сейчас на территории РФ проживает совсем другой народ, чем во времена СССР или Империи, с другими героями и повестками дня, то родина - это что-то вечное, вне времени и политики.
Поэтому я каждый раз смеюсь, когда кого-то называют предателем родины. Это всё равно, что сказать "он предал свою любовь к тишине".
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Dlbb
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🥱
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Допингист учит морали
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Ответ Carasa
У меня в свидетельстве о рождения в графе «мать» стояло не «российская федерация» и вроде ни у кого из тех людей, которых я знаю, тоже такого не было
Можно в паспортном столе так сделать 🤣🤣🤣👍
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Ответ Антон Bratishchev
А кто тут уважаемый то?
поговорить не с кем ???
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Ответ Антон Bratishchev
Главное прописать Ска Зенит не под той новостью.... уровень
главное обратить внимание на надписи ска и зенит. в любом посте любого юзераи вставить свои провнициальные 5 копеек в беседу уважаемых людей...
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