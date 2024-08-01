«Зенит» предложил 9 млн евро за Кордобу «Краснодару», игроку – 4,5 млн в год. Галицкий против продажи форварда (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Галицкий Джон Кордоба деньги Футбол

«Зенит» предлагает «Краснодару» 9 млн евро за трансфер Джона Кордобы.

По информации инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы готовы платить игроку 4,5 млн евро в год. Его нынешняя зарплата – 3,6 млн за сезон.

31-летний форвард не желает оставаться в команде под руководством Мурада Мусаева. Он отказался подписывать новый контракт после ухода Владимира Ивича и хочет перейти в «Зенит». Соглашение Джона рассчитано до лета 2025 года.

Сергей Галицкий выступает против продажи нападающего. Владелец «Краснодара» пригрозил Кордобе в ближайший год лишить его игрового времени, если тот продолжит упорствовать в стремлении перейти в клуб в Санкт-Петербурга и не будет полноценно играть за «Краснодар».

Напомним, в начале июля сообщалось, что «Краснодар» дважды отказал петербуржцам, предлагавшим зимой 25 млн евро. была также информация о том, что «Зенит» может подписать Кордобу за 10+2 млн евро.

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174 комментария
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как же Зенит боится не выиграть чемпионство на своё столетие😂
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У карпа уже пятница на календаре
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##### позор российского футбола
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Ответ Антон Клёстов
4,5 млн 30-летнему Кордобе. Карпов совсем плохой стал.
Прожект хоть 10 даст, если хочет ослабить конкурентов
+70
-34
+36
Ответ Антон Клёстов
4,5 млн 30-летнему Кордобе. Карпов совсем плохой стал.
Ну так Зенит предложил 25, Краснодар отказался и Зенит предложил 9. Не видите логики? Правильно, ее нет, но у Карпа ещё есть бутылки водочки, а значит скоро будут ещё гениальные инсайды
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+30
Ответ Игорь Новиков
Куда Соболев тогда? В Динамо? В Краснодар?
В Сену 😁
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4,5 млн 30-летнему Кордобе. Карпов совсем плохой стал.
+51
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Ответ chalkidis nikolai
Горшков, глушенков,волков, латышонок, Ахметов, Фернандес, сергеев, ерохин продолжать?
вы просто перечислили игроков которые перешли в Зенит. а вас просили перечислить "русских топов" которые перешли в Зенит)
+14
-3
+11
Ответ aberkorn
наша страна забанена во всем. есть уникальная возможность вырастить своих спортсменов. какие нахер легионеры?????? на рфс и агентов тоже БЕЛОУСОВ НУЖЕН?
А у нас по другому ничего не работает. Пока по кумполу не получат не изменят вектор. Если завтра Путин публично скажет Миллеру, что в Зените должны играть россияне - через месяц Зенит будет самой российской командой чемпионата.
+15
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+9
У Кордобы зп 3,6 млн? Такое даже в алкогольном бреду придумать сложно, поверить ещё сложнее.
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+7
Сериал про Соболева уже трудно продолжать, посему инсайдеры-сценирсты представляют нам пилот нового сериала с участием "Зенита" - "Переход Кордобы в " Зенит", за пилот в ответе Иван Карпов.
+13
-7
+6
Ответ La Crosse Bobcats
вы просто перечислили игроков которые перешли в Зенит. а вас просили перечислить "русских топов" которые перешли в Зенит)
Ерохин в Ростове так себе играл? Сергеев в крыльях так себе играл? Латышонок в том году не наспасал в Балтике на финал Кубка?
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+5
Ответ chalkidis nikolai
Ерохин в Ростове так себе играл? Сергеев в крыльях так себе играл? Латышонок в том году не наспасал в Балтике на финал Кубка?
ну это неплохие игроки, собственно поэтому Зенит их и пригласил, но в моем понимании это и близко не топы. топы - это игроки, которые подтверждают свой высокий уровень на протяжении нескольких сезонов, типа как Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич, братья Миранчуки, Зобнин (не нынешний, в времен расцвета), Смолов (аналогично). а игроки которые ярко сверкнули в средняках это не топы. я и Глушенкова пока что не считаю топом - у него только один хороший сезон в Локомотиве, ему право называться топом надо еще заслужить.
а то что вы говорите, лишено какого либо смысла, так можно сказать что любая большая команда в России "скупает топов", разве Зиньковский, Хлусевич или Джикия с Селиховым не провели яркие отрезки в своих клубах, после чего их пригласил Спартак. были ли они "русскими топами"?
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Аххахаха 4,5 млн, а чего не 20? Фантазер ты меня называла.
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Ответ Owen_the_Simple
>Скупили многих из русских топов Но если тебя попросить назвать пяток этих "многих", то ты сразу скиснешь.
Горшков, глушенков,волков, латышонок, Ахметов, Фернандес, сергеев, ерохин продолжать?
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-5
+5
Ответ Go-go-love
Комментарий удален модератором
Скажи глупцу богу молиться он и лоб расшибет)))
Зенит не равно Карпов.
Ванечка чей-то заказик отрабатывает, шухеру наводит. А вы "лоб расшибаете"😁
+6
-2
+4
наша страна забанена во всем. есть уникальная возможность вырастить своих спортсменов. какие нахер легионеры?????? на рфс и агентов тоже БЕЛОУСОВ НУЖЕН?
+27
-23
+4
Год в дубле и пшел вон
+6
-2
+4
Ответ chalkidis nikolai
Горшков, глушенков,волков, латышонок, Ахметов, Фернандес, сергеев, ерохин продолжать?
Начинать. Ты только Глушенкова из топов назвал.
+9
-5
+4
Куда Соболев тогда? В Динамо? В Краснодар?
+10
-7
+3
Я уже потихоньку начинаю верить в то, что руководство спецом жирно троллит другие клубы, делая "предложения" по игрокам и потом катает вату в переговорах, попутно наблюдая какая истерия начинается в стане соперника )
Будет забавно, если и Краснодар своего напа в дубль переведёт ))
+4
-1
+3
Ответ WelcomeBackPURE
Прожект хоть 10 даст, если хочет ослабить конкурентов
А с каких пор Краснодар - конкурент Зениту?)))
+4
-1
+3
Конечно против, там один Кордоба и играет.
+4
-1
+3
Ответ Amalfitano
Скупка лучших игроков конкурентов продолжается. Если продадут Вендела тут же придут за Бителло. В следующем сезоне купят Сперцяна и Тюкавина. В лучших традициях Баварии.
Ага. Головина и Захаряна уже купили.
+6
-3
+3
Ответ Давид Agabekyan
Ну так Зенит предложил 25, Краснодар отказался и Зенит предложил 9. Не видите логики? Правильно, ее нет, но у Карпа ещё есть бутылки водочки, а значит скоро будут ещё гениальные инсайды
25 предлагал зимой, а не сейчас
+3
-1
+2
Ответ Игорь Новиков
Куда Соболев тогда? В Динамо? В Краснодар?
Кордоба в Зенит, Соболев в Краснодар, Бакаев в Спартак. Замкнуть цикл
+2
0
+2
У Кордобы будет 45-ый номер?
+2
0
+2
Зенит не мешок🤣🤣🤣🤣
+7
-5
+2
Скупили многих из русских топов, дали бешенные зп легам своим, судейство давным давно благосклонно к ним. Но надо ещё и ещё денежек выбросить на титул. Может пора уже не игроков, а сразу клубы скупать?
+14
-12
+2
Оооо! Узнаю «лучшие времена Мусаева» когда фавориты сидели на скамейке в воспитательных целях. Первый пошел, так сказать… 😁
Дальше начнутся скандалы с судьями, эпидемия травм и всё как раньше!
+3
-1
+2
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