«Зенит» предложил 9 млн евро за Кордобу «Краснодару», игроку – 4,5 млн в год. Галицкий против продажи форварда (Иван Карпов)

«Зенит» предлагает «Краснодару» 9 млн евро за трансфер Джона Кордобы.

По информации инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы готовы платить игроку 4,5 млн евро в год. Его нынешняя зарплата – 3,6 млн за сезон.

31-летний форвард не желает оставаться в команде под руководством Мурада Мусаева. Он отказался подписывать новый контракт после ухода Владимира Ивича и хочет перейти в « ». Соглашение Джона рассчитано до лета 2025 года.

выступает против продажи нападающего. Владелец « » пригрозил в ближайший год лишить его игрового времени, если тот продолжит упорствовать в стремлении перейти в клуб в Санкт-Петербурга и не будет полноценно играть за «Краснодар».

Напомним, в начале июля сообщалось, что «Краснодар» дважды отказал петербуржцам, предлагавшим зимой 25 млн евро. была также информация о том, что «Зенит» может подписать Кордобу за 10+2 млн евро.