«Зенит» предложил 9 млн евро за Кордобу «Краснодару», игроку – 4,5 млн в год. Галицкий против продажи форварда (Иван Карпов)
«Зенит» предлагает «Краснодару» 9 млн евро за трансфер Джона Кордобы.
По информации инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы готовы платить игроку 4,5 млн евро в год. Его нынешняя зарплата – 3,6 млн за сезон.
31-летний форвард не желает оставаться в команде под руководством Мурада Мусаева. Он отказался подписывать новый контракт после ухода Владимира Ивича и хочет перейти в «Зенит». Соглашение Джона рассчитано до лета 2025 года.
Сергей Галицкий выступает против продажи нападающего. Владелец «Краснодара» пригрозил Кордобе в ближайший год лишить его игрового времени, если тот продолжит упорствовать в стремлении перейти в клуб в Санкт-Петербурга и не будет полноценно играть за «Краснодар».
Напомним, в начале июля сообщалось, что «Краснодар» дважды отказал петербуржцам, предлагавшим зимой 25 млн евро. была также информация о том, что «Зенит» может подписать Кордобу за 10+2 млн евро.
а то что вы говорите, лишено какого либо смысла, так можно сказать что любая большая команда в России "скупает топов", разве Зиньковский, Хлусевич или Джикия с Селиховым не провели яркие отрезки в своих клубах, после чего их пригласил Спартак. были ли они "русскими топами"?
Зенит не равно Карпов.
Ванечка чей-то заказик отрабатывает, шухеру наводит. А вы "лоб расшибаете"😁
Будет забавно, если и Краснодар своего напа в дубль переведёт ))
Дальше начнутся скандалы с судьями, эпидемия травм и всё как раньше!