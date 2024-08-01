«Мир ########. Не могу поверить, что воукистки это позволяют». Бартон о бое итальянской боксерши против соперницы с повышенным тестостероном

Теги Манчестер Сити Джоуи Бартон премьер-лига Англия Олимпиада-2024 брань контент Футбол

Джоуи Бартон прокомментировал скандал на соревнованиях по боксу на Олимпиаде.

Напомним, Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг. После первого раунда Карини отказалась продолжать бой с соперницей с повышенным тестостероном. 

Хелиф участвовала в чемпионате мира 2023 года под эгидой IBA. Тогда ее тест на тестостерон посчитали завышенным и дисквалифицировали с турнира.

«Я искренне не могу поверить, что женщины-воукистки (Воук – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Спортс) позволяют это.

Разве Олимпийские игры не призваны олицетворять справедливость в спорте? Как может мужик, участвующий в женских соревнованиях по боксу, соответствовать этому девизу?

Мир ######## (сошел с ума – Спортс)», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити». 

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78 комментариев
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первая буква Е
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"...с соперницей с повышенным тестостероном". Какой очаровательный эвфемизм для фразы "мужчина, вообразивший себя женщиной".
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Ответ Vatikan
первая буква Е
Крутите барабан
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Игорь Новиков негодуэ
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"Боксерша с повышенным тестостероном" - я думал там женщина себе тестостерон колола, а там реальный мужик.
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Ответ Иосиф Сталин
Игорь Новиков негодуэ
В Эстонии сегодня жарко
+25
-2
+23
"соперницей с повышенным тестостероном." - Пора бы спортс проверить на иностранное финансирование, а то так завуалированно называть мужика считающего себя женщиной, могли только люди, которые искренне не хотят обидеть "либерального" заказчика...
+22
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Ответ Anna Kovaleva
"...с соперницей с повышенным тестостероном". Какой очаровательный эвфемизм для фразы "мужчина, вообразивший себя женщиной".
я бы назвал это немного иначе, но за такое забанят, поди... так что просто психически больной человек
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Базированный Бартон
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Последняя Я?
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Ответ Anna Kovaleva
"...с соперницей с повышенным тестостероном". Какой очаровательный эвфемизм для фразы "мужчина, вообразивший себя женщиной".
Хизер Свонсон из седьмого эпизода двадцать третьего сезона американского мультсериала «Южный Парк» добралась наконец-то до Олимпиады❓🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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"соперницы с повышенным тестостероном"-
Мужиков теперь так называют?
В Спортсе работают люди без члена с повышенным тестостероном?
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Избиение мужчиной женщину стало олимпийским видом спорта. Реально пипец.
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Ответ Godare88
Дак я так и не понял, итальянка с мужиком дралась или с женщиной?
Если по простому – с женщиной с врождённым отклонением в мужскую сторону. В Алжире запрещены как смена пола, так и коррекционная гормонотерапия. Какая уродилась, такой и остаётся. На ЧМ таких дисквалифицируют. На ОИ, как выяснилось, нет.
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Их затравят, а не все могут выжить после отмены. Только левачка Роулинг пережила отмену и до сих пор защищает женщин

Кажись это было в.. не в Симпсонах, а в Южном парке это предсказывали.
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Ответ Borizkin
"соперницы с повышенным тестостероном"- Мужиков теперь так называют? В Спортсе работают люди без члена с повышенным тестостероном?
Но это правда. Уровень повышен – врождённая аномалия. Ей повеситься теперь? Вопросы к регламентам и правилам допуска.
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Так она женщина, но с таким тестостероном ей конечно нельзя драться с женщинами
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4 года назад в тяжёлой атлетике уже было участие трансгендеров. Мир давно сошёл с рельс.
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Ответ Lol Ko
Женщина или транс?
Не транс
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Ответ Иосиф Сталин
Игорь Новиков негодуэ
но не по той же причине, по которой негодует бартон!)))
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Ответ Очки Дикеча
Все вопящим напомню, что на Олимпиаде в Париже к трансгендерам применили более строгие критерии, чем на прошлых Играх и других соревнованиях. На этой Олимпиаде нет трансгендеров, в отличие от прошлой. Пловчиху, тяжелоатлетку, футболистку, бмксиршу - всех забанили
ну че ты врешь
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Почему спортс пишет «её». 🤷‍♂️Давно пора отказаться и не признавать эту дичь. Ну назвал себя хз где мужик женщиной. Ну и что🤷‍♂️Всё равно на российских ресурсах нужно использовать мужской род. И не скрывать суть. В данном случае слабый по мужским меркам мужик - метелит женщин.
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Ответ ezkq9
Крутите барабан
Я назову слово!
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Ну раз они такие толерантные,проводите олимпиаду по трем полам,мужские,женские и для трансов,можете их тоже разделить на две группы,мужеподобных и женоподобных,зачем вы всех мешаете,а уж тем более в единоборствах?
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Ответ Михаил Токарев
Комментарий удален модератором
Очередь хода была не ваша!Меняем слово! А пока реклама
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Ответ Гекдениз Кардениз
Либо Ё
Там 8 букв
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Ну, что продвигаете, на то и нарываетесь. А что такое? Не нравится?)
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Зачем они вообще против мужиков выходят? Бойкотировать надо, всем.
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человек, который менструирует против соперницы с повышенным тестостероном
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Ответ Michael Kazmin_1116207646
Трансгендеров нет, а женщина с повышенным до характерного для мужчин уровнем тестостерона есть. И на ЧМ это послужило поводом для дисквалификации. У МОК свои причуды. Соперницы, в принципе, понимают, что их ждёт. И итальянка должна была понимать.
Женщин с повышенным тестерероном на Играх полно. Приходи на тяжёлую атлетику, ты столько усатых женщин ни в одном барбешопе не удивишь
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