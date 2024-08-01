«Мир ########. Не могу поверить, что воукистки это позволяют». Бартон о бое итальянской боксерши против соперницы с повышенным тестостероном

Джоуи Бартон прокомментировал скандал на соревнованиях по боксу на Олимпиаде.

Напомним, Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг. После первого раунда Карини отказалась продолжать бой с соперницей с повышенным тестостероном.

Хелиф участвовала в чемпионате мира 2023 года под эгидой IBA. Тогда ее тест на тестостерон посчитали завышенным и дисквалифицировали с турнира.

«Я искренне не могу поверить, что женщины-воукистки (Воук – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Спортс) позволяют это.

Разве Олимпийские игры не призваны олицетворять справедливость в спорте? Как может мужик, участвующий в женских соревнованиях по боксу, соответствовать этому девизу?

Мир ######## (сошел с ума – Спортс)», – написал бывший полузащитник « ».