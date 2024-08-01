Евгений Сомов не вышел в полуфинал Олимпиады-2024 на дистанции 50 м кролем

Теги плавание сборная России Олимпиада-2024 Евгений Сомов Водные виды

Пловец Евгений Сомов не прошел квалификацию на 50 м кролем на Олимпиаде в Париже.

Россиянин финишировал четвертым в пятом заплыве с результатом 23,43 секунды.

Победу в квалификации одержал австралиец Камерон Макэвой (21,32). Сомов по результатам 10 заплывов занял 44-е место.  

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Идеальный нейтральный атлет по версии мок. Результатов нет, амбиций тоже, покайфовал, всем доволен, с бахом "случайно" сфотографировался с плакатиком. Таким конечно в моке будут рады
+39
-14
+25
Успех. Заявился чисто чтоб покайфовать
+19
-7
+12
Отстал на 2,11 секунды от победителя.
Для 50 метров это чудовищно много.
+12
-3
+9
такой по мнению МОК и должен быть российский спортсмен , а то мельтешили все время, 70 медалей брали и еще жаловались, а тут, экип бесплатный выдали за билеты заплатили еще и в бассейне дали искупнуться и уже в рот дядя Баху смотрит со всей благодарностью
+14
-6
+8
" Допущенный" потерял в своем определении первую букву " д" ... Эх ... А такое красивое фото с Бахом было ...
+9
-2
+7
Татуированный релокант исполнил свою мечту - покупался на олимпиаде.
+10
-5
+5
Ответ Broken Heart_1116273587
Успех. Заявился чисто чтоб покайфовать
Чисто туристы , но это их цель всей жизни . И ещё за гос счет хотели ехать
+13
-10
+3
Ответ Roman Shnel
Чисто туристы , но это их цель всей жизни . И ещё за гос счет хотели ехать
Причем тут Сомов к госсчету?
Олимпийский норматив выполнил, в полуфинал попал. То есть в 16 лучших пловцов мира.
Тут он просто по кайфу проплыл. Потому что можно на две дистанции заявиться.
И все это без госсчета.
Зачем просто балаболить?
+6
-4
+2
Кайфуем 🥳, теперь можно на 5 баксов больше таксу ставить, за тренировку в США.
+4
-3
+1
Ответ ARAMIS777
Отстал на 2,11 секунды от победителя. Для 50 метров это чудовищно много.
Справедливости ради он не кролевик, а брассовик и универсальностью какой-то не выделялся
Так что в целом все закономерно
+2
-1
+1
Ответ ARAMIS777
Отстал на 2,11 секунды от победителя. Для 50 метров это чудовищно много.
он на Олимпиаде зато - мечта сбылась, порадуйся за порядочного человека. Плюс он не поддерживает РФ - уже хороший человек (в глазах Спортса)
+10
-9
+1
Щас местные спецы разгуляются конечно. Диванные подпивасные аналитики футбола придут прямо своих диванов и скажут все что думают о плавании, , о том как не прав Сомов, что куда-то поехал, какой он предатель страны в такое сложное время, (писать такие сообщения естественно будут далеко не из окопов), какой он слабый атлет (естественно, опять же с дивана с 1.5 литровой гантелькой в руке виднее, что топ-16 или топ-44 в мире это слабо), припомнят что он выглядит как "Соевый любитель латте" а не истинно русский скуф-повелитель, ну и припишут ему желание подпилить госденег (хотя их, очевидно, пилят на кубке России, играх БРИКС и прочих играх дружбы).

Ну и правда глаза колет, поэтому мне ещё минусов накидают. скриньте.
+1
0
+1
Зато мечта сбылась, за которую так боролся. Фоточки, сахарные интервью, удовольствие от Олимпиады, антураж. Лучше б партия реально запретила всем поехать на Олимпиаду. По большому счету тотального запрета не было из-за теннисистов, которые на деле позорятся по сомовским конспектам.
+1
0
+1
это совсем не тот Евгений, к счастью, у нас, есть тот самый - Евгений. Евгений Рылов.
+2
-1
+1
Пассажир
+1
0
+1
Достижение мечты. Так он слился по быстрее, что бы меньше платить за проживание. На свои же приходится жить.
+2
-1
+1
А что там с его предолимпийскими результатами, он же там какие то рекорды показывал...?
+2
-1
+1
Кайфуем, братишки
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ внучок Бэйхайма
А что там с его предолимпийскими результатами, он же там какие то рекорды показывал...?
Это была другая дистанция, 100 метров брассом. Рекорд России
+2
-2
0
Ответ Почтенный эльф
Татуированный релокант исполнил свою мечту - покупался на олимпиаде.
Пожрал круассанов ещё.
0
0
0
Ответ Игорь Ерин
" Допущенный" потерял в своем определении первую букву " д" ... Эх ... А такое красивое фото с Бахом было ...
Он этой буквы и изначально не имел
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий