Евгений Сомов не вышел в полуфинал Олимпиады-2024 на дистанции 50 м кролем
Пловец Евгений Сомов не прошел квалификацию на 50 м кролем на Олимпиаде в Париже.
Россиянин финишировал четвертым в пятом заплыве с результатом 23,43 секунды.
Победу в квалификации одержал австралиец Камерон Макэвой (21,32). Сомов по результатам 10 заплывов занял 44-е место.
Для 50 метров это чудовищно много.
Олимпийский норматив выполнил, в полуфинал попал. То есть в 16 лучших пловцов мира.
Тут он просто по кайфу проплыл. Потому что можно на две дистанции заявиться.
И все это без госсчета.
Зачем просто балаболить?
Так что в целом все закономерно
Ну и правда глаза колет, поэтому мне ещё минусов накидают. скриньте.