Евгений Сомов не вышел в полуфинал Олимпиады-2024 на дистанции 50 м кролем

Пловец Евгений Сомов не прошел квалификацию на 50 м кролем на Олимпиаде в Париже.

Россиянин финишировал четвертым в пятом заплыве с результатом 23,43 секунды.

Победу в квалификации одержал австралиец Камерон Макэвой (21,32). Сомов по результатам 10 заплывов занял 44-е место.