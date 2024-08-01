Симона Байлс вышла на третье место по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Лариса Латынина Олимпиада-2024 сборная СССР Симона Байлс Вера Чаславска Гимнастика

Американская гимнастка Симона Байлс завоевала шестое олимпийское золото.

Сегодня спортсменка победила в личном многоборье на Олимпиаде в Париже. 

Таким образом, Байлс вышла на третье место по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории. 

1. Лариса Латынина (СССР) – 9-5-4 (18)

2. Вера Чаславска (Чехословакия) – 7-4-0 (11)

3. Симона Байлс (США) – 6-1-2 (9)

Только Латынина, Чаславска и Байлс дважды побеждали на Играх в личном многоборье, причем Байлс – с перерывом в 8 лет. 

Я смотрел, как Байлс, зевая, взяла первое золото в Париже. Впереди еще 4?

У Байлс не будет срыва как на прошлой Олимпиаде. В США нашли способ успокоить Симону

26 комментариев
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Крутой мужик!
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Ах таблеточки, мои таблеточки
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Причём тут Латынина и Чаславска? Семёна надо сравнивать с Чукариным, Андриановым и Шахлиным.
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А на Олимпиаде по химии ей вообще конкуренции не будет. И по наглости)

Щас амеры подсуетятся, Симону ещё 4-5 золотых медалей отвалят, вон, сам Бах переживал сидел

Какой позор, обидно за чистых спортсменок
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Ответ Heat Wave
Где вы у Симоны то мужика нашли, господи? Абсолютно феминная же.
Любишь его?
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Знаем цену этим "титулам".
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Мутант
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Интересно, когда все таки станут известны ее зашкаливающие допинг пробы, все Олимпийские награды передадут ее псу или замнут дело и собачку оставят без наград.
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Уважаемая редакция. Сделайте материал про всех трёх гимнасток с фото(Латынину и Чернавску в соревновательный период) Прям триптих можно. Интересно же получится.
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И на первое по употреблению допинга. Да, детка, да! Давай еще на один круг, жизнь одна, а USADA и ЦРУ все сделают красиво. Да даже если и не очень красиво, кто им что скажет?
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Ответ Lookeys
Забавно читать, как комментаторов выворачивает от её побед, но ничего лучше "мужик, таблеточки хорошие" придумать не получается. Байлз на этом сайте встаёт в один ряд с Месси и Роналду по разнообразию шуток.
Месси и Роналдо допинг не употребляли.
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Ответ Карпов Стас
Крутой мужик!
Хорош на мужиков пялиться! Лучше бы посмотрел на очередную победу выдающейся спортсменки!
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Ответ Карпов Стас
Крутой мужик!
Да вы чего, это же исключительно пёс помог!
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Не слежу за гимнастикой, она реально настолько круче всех ?
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Ватноголовым опять страдать
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Великая!
Желаю взять 10 золотых
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Попила воды из Сены небось, немного мутировала и прыгает как гиббон теперь
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Славик, а тебе таблеточку давали? (С)
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ну еще как минимум одно будет точно
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В каждой теме про Симону прекрасный бугурт от подпивасных :)
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Забавно читать, как комментаторов выворачивает от её побед, но ничего лучше "мужик, таблеточки хорошие" придумать не получается.

Байлз на этом сайте встаёт в один ряд с Месси и Роналду по разнообразию шуток.
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Чего удивляться... Собачка ж рядом, она +100 к выступлению дает
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