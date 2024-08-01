Симона Байлс вышла на третье место по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории
Американская гимнастка Симона Байлс завоевала шестое олимпийское золото.
Сегодня спортсменка победила в личном многоборье на Олимпиаде в Париже.
Таким образом, Байлс вышла на третье место по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории.
1. Лариса Латынина (СССР) – 9-5-4 (18)
2. Вера Чаславска (Чехословакия) – 7-4-0 (11)
3. Симона Байлс (США) – 6-1-2 (9)
Только Латынина, Чаславска и Байлс дважды побеждали на Играх в личном многоборье, причем Байлс – с перерывом в 8 лет.
Я смотрел, как Байлс, зевая, взяла первое золото в Париже. Впереди еще 4?
У Байлс не будет срыва как на прошлой Олимпиаде. В США нашли способ успокоить Симону
Щас амеры подсуетятся, Симону ещё 4-5 золотых медалей отвалят, вон, сам Бах переживал сидел
Какой позор, обидно за чистых спортсменок
Желаю взять 10 золотых
Байлз на этом сайте встаёт в один ряд с Месси и Роналду по разнообразию шуток.