Сестре Ди Марии прислали свиную голову с пулей во лбу и угрожали убить дочь Анхеля. Вингер не вернется в «Росарио»: «Это касается моей семьи»

Анхель Ди Мария заявил, что не вернется в Росарио из-за угроз его семье.

Напомним, экс-вингер сборной высказался о незаконном обороте наркотиков и других происшествиях, которые случаются в его родном городе: «Там живут мои родители и сестры, поэтому происходящее очень на меня влияет. Это сильно шокирует. Но желание и надежды всегда есть».

После этого семья Ди Марии получила смертельные угрозы. Подозреваемые были задержаны, а спустя несколько дней неизвестные обстреляли дом руководительницы «Ньюэллс Олд Бойз».

«Были угрозы в адрес сестры – [ей прислали] коробку со свиной головой с пулей во лбу и записку, в которой говорилось, что если я вернусь в « », то в следующий раз это будет голова моей дочери Пиа.

Поэтому я не вернусь в «Росарио». Это касается моей семьи, и я ни за что на свете не допущу [чтобы им грозила опасность]. Я хочу защитить мир и счастье своей семьи», – сказал Ди Мария телеканалу Rosario3.

Срок контракта 36-летнего чемпиона мира с «Бенфикой» истек 1 июля.