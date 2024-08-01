Сестре Ди Марии прислали свиную голову с пулей во лбу и угрожали убить дочь Анхеля. Вингер не вернется в «Росарио»: «Это касается моей семьи»

Теги высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Росарио Сентраль происшествия Анхель Ди Мария животные и спорт Футбол

Анхель Ди Мария заявил, что не вернется в Росарио из-за угроз его семье.

Напомним, экс-вингер сборной Аргентины высказался о незаконном обороте наркотиков и других происшествиях, которые случаются в его родном городе: «Там живут мои родители и сестры, поэтому происходящее очень на меня влияет. Это сильно шокирует. Но желание и надежды всегда есть».

После этого семья Ди Марии получила смертельные угрозы. Подозреваемые были задержаны, а спустя несколько дней неизвестные обстреляли дом руководительницы «Ньюэллс Олд Бойз».

«Были угрозы в адрес сестры – [ей прислали] коробку со свиной головой с пулей во лбу и записку, в которой говорилось, что если я вернусь в «Росарио Сентраль», то в следующий раз это будет голова моей дочери Пиа.

Поэтому я не вернусь в «Росарио». Это касается моей семьи, и я ни за что на свете не допущу [чтобы им грозила опасность]. Я хочу защитить мир и счастье своей семьи», – сказал Ди Мария телеканалу Rosario3.

Срок контракта 36-летнего чемпиона мира с «Бенфикой» истек 1 июля.

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62 комментария
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их папы из Италии, а мамы из Испании, но порядки в стране - как в Африке... ой, чет не то было
+162
-16
+146
Ответ Любезный Коссутий
их папы из Италии, а мамы из Испании, но порядки в стране - как в Африке... ой, чет не то было
...а дедушки - из Германии. =)
+113
-6
+107
Футбольное поколение Месси и Ди Марии - лучшее, что случилось с Аргентиной за последние 20 лет. Дальше будет только хуже.
+48
-10
+38
"Росарио Централь, ветер северный..."(с)
А так конечно,если говорить серьёзно-полная жесть и дикость.
+32
0
+32
Животные останутся животными. Хватит с ними церемониться
+21
-1
+20
Ответ Deluxo
Футбольное поколение Месси и Ди Марии - лучшее, что случилось с Аргентиной за последние 20 лет. Дальше будет только хуже.
В истории Росарио за всю жизнь
+14
0
+14
Ответ ARAMIS777
"Росарио Централь, ветер северный..."(с) А так конечно,если говорить серьёзно-полная жесть и дикость.
И разве не дЭбилы?
Могли бы у себя на стадионах наблюдать за закатами карьер кумиров, отдать им честь за то, что они сделали для аргов или того же условного Росарио. Думаю, минимум 95% аргентинцев хотели бы видеть там того же Месси и Ди Марию.
Но, нет, о чем же я..
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Латиносы всегда дичь
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Ответ Бегемотик
Комментарий удален модератором
Я вообще не понимаю, как можно боготворить человека, который нечестным путём тдобыл победу своей сборной. Игоря Нетто вспомните. Нас, всё-таки, воспитывали на правильных примерах.
+11
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+8
Нативная реклама эмиграции в Аргентину, так сказать
+8
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Ответ Бегемотик
Комментарий удален модератором
Если под кумиром подразумевается Марадона, то он сидел на коксе
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Тут помнится комментаторы мечтали чтобы Месси вернулся в Ньюэллс Олд Бойз доигрывать, чтобы им было красиво🤦
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Десятилетия проходят, но кое где все так же, как фильме Крестный Отец
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+6
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Он с 13 лет в Испании, где ему кололи гормоны. Стыдно такому глору как ты этого не знать.
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Луиш Фигу :» Не ну тут даже я ахирел «
+6
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Дичь какая...
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Ответ Кенигсбергер
...а дедушки - из Германии. =)
Шутки шутками, но учитывая количество сбежавших туда нациков, то предков нациков больше только в Германии
+9
-6
+3
Ответ Deluxo
Футбольное поколение Месси и Ди Марии - лучшее, что случилось с Аргентиной за последние 20 лет. Дальше будет только хуже.
Скалони тоже местный. Вот как карты сошлись.
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Ответ Олег Иваницкий
Десятилетия проходят, но кое где все так же, как фильме Крестный Отец
Там лошадиную голову на кровать ложили..😁
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Не рос как раз)
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Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Получается Путин либерал? А вообще смешно сюда подмешивать политические предпочтения, в нашей прекрасной не либеральной стране недавно был военный бунт, а это видимо по вашему прекрасный показатель здоровой политической системы. Или можно поговорить про коррупцию и разгул криминала в нашей богоспасаемой не либеральной стране, где уже третий месяц трясут замов бывшего министра обороны, и выходит что прошедшие лет 5 во главе силового военного блока у нас были сплошь воры и коррупционеры. А недавний случай когда в ростовском сизо на свободу вырвались абу бандиты, которые за взятку могли купить что угодно, или может стоит напомнить про киллеров из банды цапков которые преспокойненько жрали крабов в камере, а один недавно себе зубы за 700 штук сделал. Наверное опять либералы подбросили говно в штаны нашему скрепному режиму.
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Мафия что тут можно ещё сказать! Бандитский Росарио! Аналог Бандитского Петербурга!
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Россия у них опасная....
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Ответ ARAMIS777
"Росарио Централь, ветер северный..."(с) А так конечно,если говорить серьёзно-полная жесть и дикость.
Хоть весёлую кричалку придумывай
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"Дикие люди, дети гор!"
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Остальное себе на холодец оставили.
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Ответ Биомеханоид
Хоть весёлую кричалку придумывай
Да,только нужно адаптировать. С местным колоритом. :)
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Криминальный городишко.
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Ответ Кенигсбергер
...а дедушки - из Германии. =)
Это еще веселее звучит, если перед этим посмотреть на Ваш никнейм) 😁
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Ответ Бегемотик
Кавказцев так же отмазываете?
никого не отмазываю... это сами аргентинские футболёры отмазываются от своих дебильных шуток, просто напомнил

забавно, а теперь им не нравятся проявления этого самого менталитета..

p.s. а именно кавказцы здесь причём?
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