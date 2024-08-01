Сестре Ди Марии прислали свиную голову с пулей во лбу и угрожали убить дочь Анхеля. Вингер не вернется в «Росарио»: «Это касается моей семьи»
Анхель Ди Мария заявил, что не вернется в Росарио из-за угроз его семье.
Напомним, экс-вингер сборной Аргентины высказался о незаконном обороте наркотиков и других происшествиях, которые случаются в его родном городе: «Там живут мои родители и сестры, поэтому происходящее очень на меня влияет. Это сильно шокирует. Но желание и надежды всегда есть».
После этого семья Ди Марии получила смертельные угрозы. Подозреваемые были задержаны, а спустя несколько дней неизвестные обстреляли дом руководительницы «Ньюэллс Олд Бойз».
«Были угрозы в адрес сестры – [ей прислали] коробку со свиной головой с пулей во лбу и записку, в которой говорилось, что если я вернусь в «Росарио Сентраль», то в следующий раз это будет голова моей дочери Пиа.
Поэтому я не вернусь в «Росарио». Это касается моей семьи, и я ни за что на свете не допущу [чтобы им грозила опасность]. Я хочу защитить мир и счастье своей семьи», – сказал Ди Мария телеканалу Rosario3.
Срок контракта 36-летнего чемпиона мира с «Бенфикой» истек 1 июля.
А так конечно,если говорить серьёзно-полная жесть и дикость.
Могли бы у себя на стадионах наблюдать за закатами карьер кумиров, отдать им честь за то, что они сделали для аргов или того же условного Росарио. Думаю, минимум 95% аргентинцев хотели бы видеть там того же Месси и Ди Марию.
Но, нет, о чем же я..
забавно, а теперь им не нравятся проявления этого самого менталитета..
p.s. а именно кавказцы здесь причём?