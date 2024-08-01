Дмитрий Песков: «Путин не видел открытие Олимпиады в Париже. И слава богу»

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не видел открытие Олимпиады в Париже.

«И слава богу», – сказал пресс-секретарь президента России.

Он отметил, что церемония открытия Олимпийских игр-2024 была красивой по режиссуре, но все испортили «ужасающие эксцессы».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады