Дмитрий Песков: «Путин не видел открытие Олимпиады в Париже. И слава богу»
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не видел открытие Олимпиады в Париже.
«И слава богу», – сказал пресс-секретарь президента России.
Он отметил, что церемония открытия Олимпийских игр-2024 была красивой по режиссуре, но все испортили «ужасающие эксцессы».
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Ещё и перекрестился
А что могло случиться? Просто интересно.
Ух ты, Дмитрий Сергеевич у нас в диссиденты заделался? Не ровен час, поплатиться за вольнодумство...