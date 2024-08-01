Дмитрий Песков: «Путин не видел открытие Олимпиады в Париже. И слава богу»

Теги Владимир Путин открытие Олимпиада-2024 Дмитрий Песков Политика ТАСС Прочие

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не видел открытие Олимпиады в Париже.

«И слава богу», – сказал пресс-секретарь президента России. 

Он отметил, что церемония открытия Олимпийских игр-2024 была красивой по режиссуре, но все испортили «ужасающие эксцессы».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

32 комментария
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А его двойник Васильич?
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А если бы увидел, то что могло произойти?
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в бункере не ловит
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И что
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Песков об этом через неделю узнал?
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читал "Мурзилку" или "Веселые картинки"....может "Костёр" или "Пионер"...
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Ответ Idacius
А если бы увидел, то что могло произойти?
Инсульт или инфаркт
+5
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А че так? Принесли бы в папках скриншоты, как вы умеете
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😂😂😂
Ещё и перекрестился
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Ответ Геннадий Туник
А его двойник Васильич?
Бурят смотрел, он точно не оскорбился
+3
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+2
Холодильник без телевизора?
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Ответ futboman
Холодильник без телевизора?
Ага! Холодильник победил телевизор ))
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Ответ Idacius
А если бы увидел, то что могло произойти?
Кхе-кхе
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Слава Богу !!! Не то он бы взглядом погасил электричество и поднял волны на Сене . А утром не дал бы Солнцу взойти над Парижем . Короче отскочили лягушатники , вот она сила песковской молитвы .
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За все комментарии которые возникают при виде этих фамилий забанят, поэтому оставлю такой
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Покажите ему! Можно на немецком, хотя этот наверное и немецкий не знает
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Какому богу? Он сам бог
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И что теперь? Может ещё расскажешь что делал Путин во время церемонии открытия ОИ? Охренительная информация.
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Звучит, как угроза..
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"и слава богу".

А что могло случиться? Просто интересно.
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"Он отметил, что церемония открытия Олимпийских игр-2024 была красивой по режиссуре"
Ух ты, Дмитрий Сергеевич у нас в диссиденты заделался? Не ровен час, поплатиться за вольнодумство...
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Альхамдулиллах
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Совсем никчемная информация для спортивного болельщика
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А Бог тут при чëм? Он вроде в администрации президента не состоит.
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Ответ осетов - пилот болида смерти
хобби есть какие нить в жизни кроме набирания плюсиков на спортсе или вообще туго с этим🤡?
Он собирает плюсы, а ты, я так понимаю, минусы?
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Ответ осетов - пилот болида смерти
хобби есть какие нить в жизни кроме набирания плюсиков на спортсе или вообще туго с этим🤡?
У него хз. А вот у тебя прям классное хобби. Искать тех, кто комментирует на Спортсе. Продолжай в том же духе, ты занимаешься важным делом. Потомки оценят
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А как он ее посмотрит, если по телевизору не показывали? Компуктером же он не пользуется
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