Спортьелло порвал сухожилие, снимая футболку и ударившись рукой о люстру в отеле. Вратарь «Милана» пропустит 3 месяца

Стало известно, как Марко Спортьелло получил травму в отеле.

Ранее сообщалось, что вратарь « » порезал руку во время предсезонного тура команды, находясь в отеле в Нью-Йорке.

Журналист Паскуале Гуарро пишет, что футболист ударился рукой о люстру, снимая футболку, и порвал сухожилие. Спортьелло вернется в Милан, где проведет отпуск, а затем начнет этап реабилитации.

Срок восстановления игрока составит 3 месяца. «Россонери» подпишут еще одного вратаря.