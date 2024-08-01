Спортьелло порвал сухожилие, снимая футболку и ударившись рукой о люстру в отеле. Вратарь «Милана» пропустит 3 месяца
Стало известно, как Марко Спортьелло получил травму в отеле.
Ранее сообщалось, что вратарь «Милана» порезал руку во время предсезонного тура команды, находясь в отеле в Нью-Йорке.
Журналист Паскуале Гуарро пишет, что футболист ударился рукой о люстру, снимая футболку, и порвал сухожилие. Спортьелло вернется в Милан, где проведет отпуск, а затем начнет этап реабилитации.
Срок восстановления игрока составит 3 месяца. «Россонери» подпишут еще одного вратаря.
А, вообще, печально. Скорейшего ему выздоровления.