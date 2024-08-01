Спортьелло порвал сухожилие, снимая футболку и ударившись рукой о люстру в отеле. Вратарь «Милана» пропустит 3 месяца

Теги Милан серия А Италия травмы Марко Спортьелло Футбол

Стало известно, как Марко Спортьелло получил травму в отеле.

Ранее сообщалось, что вратарь «Милана» порезал руку во время предсезонного тура команды, находясь в отеле в Нью-Йорке. 

Журналист Паскуале Гуарро пишет, что футболист ударился рукой о люстру, снимая футболку, и порвал сухожилие. Спортьелло вернется в Милан, где проведет отпуск, а затем начнет этап реабилитации. 

Срок восстановления игрока составит 3 месяца. «Россонери» подпишут еще одного вратаря. 

34 комментария
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Семён Семёныч ...
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Проблемы высоких
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Когда захотел продлить лето
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Ответ savik-A.M.
у меня рост 174 , я регулярно раздеваясь руками бился об люстру в спальне , пока ее не поменял
Спальню?))
+7
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+6
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Проблемы высоких
у меня рост 174 , я регулярно раздеваясь руками бился об люстру в спальне , пока ее не поменял
+5
0
+5
Как они с вилкой и ножом управляются?! Смертельно опасно.
+5
-2
+3
Ответ morgan23
Даже не представляю как можно было так умудриться. Какое-то дичайшее стечение обстоятельств. И чего там за люстра такая об которую можно порезаться?
низкие потолки, люстра, аля советская с "висюльками" хрусталь (ну, богатые же номера снимают, поди).
+2
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Ответ morgan23
Даже не представляю как можно было так умудриться. Какое-то дичайшее стечение обстоятельств. И чего там за люстра такая об которую можно порезаться?
У Канисареса спросите
+3
-1
+2
Это с кого он так футболку снимал, что вылетел на 3 месяца? В порыве страсти, что-ли? О_о
+2
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А вы говорите Балотелли не справлялся с манишкой)
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Ответ Антон Буянкин
Спальню?))
Руку?))
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Даже не представляю как можно было так умудриться. Какое-то дичайшее стечение обстоятельств. И чего там за люстра такая об которую можно порезаться?
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Ответ Cruel Snake
Семён Семёныч ...
Ёлки зелёные...
+1
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+1
Ответ Cruel Snake
Семён Семёныч ...
Ретраградный меркурий однако
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0
+1
Ответ Buzya
низкие потолки, люстра, аля советская с "висюльками" хрусталь (ну, богатые же номера снимают, поди).
Я с такими висюльками в детстве игрался и чего-то ни разу не резался))
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Ответ Why always me?!
У нас когда не хотят говорить что подрался, тоже всякую дичь придумывают. Типа закидывал мешок картошки на плечо и ударился носом об подоконник.
Ударился лицом об дверь еще
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Ответ morgan23
Даже не представляю как можно было так умудриться. Какое-то дичайшее стечение обстоятельств. И чего там за люстра такая об которую можно порезаться?
Тоже в недоумении, если только разбить вдребезги её, и то, надо в слоумо поймать осколок🙂если что щютка.
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Ответ Антон Буянкин
Спальню?))
Футболку
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Ответ Серый
У Канисареса спросите
Он порезался об осколок стекла в скользкой ванне. Абсолютно другая ситуация
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Ответ Felipe63
Ретраградный меркурий однако
Магнитные бури
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Это не он, погнавшись за гражданином Мизандари, стулом люстру разбил?
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Есть номинация самая обидная травма года? Претендент №1
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Из серии "У меня фингал потому что я ударился лицом об дверь"
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Помню как Рамон, за ЦСКА играл такой, в гостинице ударил ногой по чему-то в номере и получил порез и не играл месяц.
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У меня Гуф так умер...
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Не удивляюсь, можно и шею сломать упав с унитаза.
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У нас когда не хотят говорить что подрался, тоже всякую дичь придумывают. Типа закидывал мешок картошки на плечо и ударился носом об подоконник.
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Канисарес-стайл...
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По стопам Сантьяго Канисареса...
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Мед. персоналу клуба нужно быть неподалёку, когда он решит надеть футболку.
А, вообще, печально. Скорейшего ему выздоровления.
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