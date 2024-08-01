Симонян о Соболеве: «Он не спартаковец, вот и все. Скатертью дорога, если не считает честью играть за «Спартак»

Теги Спартак Зенит Никита Симонян премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Никита Симонян высказался о возможном переходе Александр Соболева в «Зенит».

Ранее нападающий «Спартака» был отстранен от работы с первой командой.

Соболев пропустил матч с «Химками» во 2-м туре Мир РПЛ и игру с «Динамо» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за «Спартак».

И прошу вас, не жалейте о нем. Если он не считает честью играть за «Спартак» – скатертью дорога, все!» – сказал бывший игрок «Спартака».

80 комментариев
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Легенда правильно все говорит !
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Ответ xm
Маргарита то куда лезет...
Не смешно
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Это же нужно быть таким гадким, что по-сути дельфин никому не нужен, ни своим, ни чужим!
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Ответ ivannumber1
Комментарий удален модератором
А при чём здесь завод? Это ты типа так опустил, что ли?, или ты думаешь, что офисный планктон это вершина всего? Уважай людей ,которые делают вещи для страны, в каторой ты живёшь, хотя по твоему нику понятно кто ты, просто безполезное дно
+29
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+24
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, большинство болельщиков Спартака о нем и не жалеют. И радуются, что такое чудо с ластами достанется Зениту
Через два года ))) а пока пусть индивидуально кроссы бегает по Воробьевым горам ))) С Джикой вместе )))
+17
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+15
Маргарита то куда лезет...
+57
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В итоге Зенит подписывает молодого серба из Войводины, агент Соболя с досады рвёт волосы на голове, а токсичный дельфин отбывает пожизненное в дубле кб 💁‍♂️
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+11
Ответ ivannumber1
Комментарий удален модератором
Я даже рад, что она мне не даст! Не передивай у меня все хорошо!
Против Никиты ничего не имею! Удачи, не бомбите сильно тут)
+14
-3
+11
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, большинство болельщиков Спартака о нем и не жалеют. И радуются, что такое чудо с ластами достанется Зениту
С чего бы Зениту? Вас опять развели)
В Химки пристраивайте его теперь, или в Торпедо
+9
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"Работать в нашем банке - большая честь!"
+12
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+8
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, большинство болельщиков Спартака о нем и не жалеют. И радуются, что такое чудо с ластами достанется Зениту
Почему же Зениту?
+11
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+8
"спартаковец" - "неспартаковец" - давно уже эта мантра перебита баблом...
+8
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Скажите деду, что большинство игроков не считают честью играть за свои команды, если это не супер топы. Обычная рабочая наемная сила.
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Ответ Биеко Биеко
Был бы талант или мастерство, а то игрок первой лиги от силы и сироит из себя...
не соглашусь, много хороших качеств вижу у этого нападающего. Другое дело, что в голове каша.
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Он и вправду не спартаковец. Соболев - птица залетная. Интересно, что и к родным спартаковцам у Спартака не однозначное отношение. А уж, что говорить про таких, как Джикия? Как он ни старался стать спартаковцем: играл верой и правдой более 7 лет, капитанил и что в результате? Пинок под зад и "прощай". Трудно быть спартаковцем
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С одной стороны, думаю, в каком бы клубе ты ни играл - уважай эмблему и болельщиков. Понимаю, что клуб с историей и преданной фанбазой - особая привилегия и надобно соответственно себя вести.
С другой же стороны - перекладываю это на повседневную жизнь и понимаю, что работать-то и нам не везде нравится. Смотря какая компания, какой коллектив, какое отношение к сотрудникам. И если что-то сильно гложет, мы меняем работу, а не умираем ради шефа и фирмы.
Тут две стороны медали.
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Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, большинство болельщиков Спартака о нем и не жалеют. И радуются, что такое чудо с ластами достанется Зениту
А нам-то за что? Он сам лезет!!
+3
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Ответ djkashtan
Легенда правильно все говорит !
Был бы талант или мастерство, а то игрок первой лиги от силы и сироит из себя...
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Ответ Ржевский
Он и вправду не спартаковец. Соболев - птица залетная. Интересно, что и к родным спартаковцам у Спартака не однозначное отношение. А уж, что говорить про таких, как Джикия? Как он ни старался стать спартаковцем: играл верой и правдой более 7 лет, капитанил и что в результате? Пинок под зад и "прощай". Трудно быть спартаковцем
про отношение к людям, like a Джикия - правда. можно вспомнить Цымбаларя или того же Тихонова(его проводили, но значительно позже, чем надо было бы). в руководстве, к сожалению, такие люди сидят.
а Соболь не из тех, он про другое
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Ответ Ваня Аналитик
"спартаковец" - "неспартаковец" - давно уже эта мантра перебита баблом...
Эта мантра для молодых и не далеких. Конечно цвета важны, но если эти цвета не подкрепляются финансово, то они превращаются в пустышку.
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Ответ Элдор ШоуУродов
В итоге Зенит подписывает молодого серба из Войводины, агент Соболя с досады рвёт волосы на голове, а токсичный дельфин отбывает пожизненное в дубле кб 💁‍♂️
мне кажется, агент не только на голове рвёт волосы =)
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"Он не спартаковец" я вам больше скажу. Он не человек, он дельфин, он маскот Пескары ))
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А вам ведь говорили, что он того... дельфин.
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То, что Соболев ушел из Крыльев в Спартак это типа в порядке вещей было, а то, что теперь его переманивает более крупный хищник, это уже оскорбляет кого-то. У кого-то самооценка явно завышена.
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+1
У Симоняна написано -должность тренер,кого в 98 лет можно тренировать-Спартак?
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Ответ Титюля
О чести заговорили, а как же Старостины которые броню от фронта торговали и колбасой. А бромонтановые чемпионства, что с ними, где честь?
Какие бромантановые чемпионства если бромантаном баловался только жулик Чернышев в 2003 году, когда команда заняла место в конце десятки?
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Ответ Титюля
Эта мантра для молодых и не далеких. Конечно цвета важны, но если эти цвета не подкрепляются финансово, то они превращаются в пустышку.
это и есть пустышка на самом деле.
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О чести заговорили, а как же Старостины которые броню от фронта торговали и колбасой. А бромонтановые чемпионства, что с ними, где честь?
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Ответ Титюля
О чести заговорили, а как же Старостины которые броню от фронта торговали и колбасой. А бромонтановые чемпионства, что с ними, где честь?
Ты трепло по факту! Хотелось бы на 100% доказанные факты о том, что у тебя написано. Но это же интернет и ты будешь дальше разводить демагогию и оскорблять достойных людей. А сам пустое место). Дружелюбно: ты никому здесь не интересен)
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Ну хоть не боброедка
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