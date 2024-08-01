Симонян о Соболеве: «Он не спартаковец, вот и все. Скатертью дорога, если не считает честью играть за «Спартак»

Никита Симонян высказался о возможном переходе Александр Соболева в «Зенит».

Ранее нападающий «Спартака» был отстранен от работы с первой командой.

Соболев пропустил матч с «Химками» во 2-м туре Мир РПЛ и игру с «Динамо» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за «Спартак».

И прошу вас, не жалейте о нем. Если он не считает честью играть за «Спартак» – скатертью дорога, все!» – сказал бывший игрок « ».