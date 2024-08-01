Симонян о Соболеве: «Он не спартаковец, вот и все. Скатертью дорога, если не считает честью играть за «Спартак»
Никита Симонян высказался о возможном переходе Александр Соболева в «Зенит».
Ранее нападающий «Спартака» был отстранен от работы с первой командой.
Соболев пропустил матч с «Химками» во 2-м туре Мир РПЛ и игру с «Динамо» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за «Спартак».
И прошу вас, не жалейте о нем. Если он не считает честью играть за «Спартак» – скатертью дорога, все!» – сказал бывший игрок «Спартака».
Против Никиты ничего не имею! Удачи, не бомбите сильно тут)
В Химки пристраивайте его теперь, или в Торпедо
С другой же стороны - перекладываю это на повседневную жизнь и понимаю, что работать-то и нам не везде нравится. Смотря какая компания, какой коллектив, какое отношение к сотрудникам. И если что-то сильно гложет, мы меняем работу, а не умираем ради шефа и фирмы.
Тут две стороны медали.
а Соболь не из тех, он про другое