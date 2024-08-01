«Динамо» продлило контракт с Гусевым на год. Форвард установил рекорд КХЛ по очкам в регулярке в прошлом сезоне

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев продолжит выступать за «Динамо».

Московский клуб официально объявил о продлении контракта на один сезон с 32-летним нападающим.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард пытался найти возможность подписать договор с клубом НХЛ

В прошлом сезоне Никита Гусев установил рекорд КХЛ по количеству очков в одном регулярном чемпионате, набрав 89 (23+66) баллов в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф хоккеист отметился 10 (3+7) баллами в 9 играх.

На данный момент Гусев в общей сложности записал на свой счет 505 (330+305) баллов за результативность в 527 матчах в регулярных чемпионата КХЛ.

Гусев заработает 80 млн рублей в «Динамо» за сезон (Metaratings)

7 комментариев
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Отличные новости ! Ну теперь результат ниже финала кубка Гагарина будет считаться провалом
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Вот и отличненько
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Ну и правильно, полезный игрок
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С одной стороны грустно, что не подписался в НХЛ, с другой хорошо, что будет играть в нашей лиги и феерично поставит на место заваленного деньгами Кузю...
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Лярд в бонусы прописали?..
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Топ состав у Динамо. Надеюсь, Миска будет держать уровень
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Гусь и Кузь
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