«Динамо» продлило контракт с Гусевым на год. Форвард установил рекорд КХЛ по очкам в регулярке в прошлом сезоне

Никита Гусев продолжит выступать за «Динамо».

Московский клуб официально объявил о продлении контракта на один сезон с 32-летним нападающим.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард пытался найти возможность подписать договор с клубом НХЛ

В прошлом сезоне установил рекорд КХЛ по количеству очков в одном регулярном чемпионате, набрав 89 (23+66) баллов в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф хоккеист отметился 10 (3+7) баллами в 9 играх.

На данный момент Гусев в общей сложности записал на свой счет 505 (330+305) баллов за результативность в 527 матчах в регулярных чемпионата .

Гусев заработает 80 млн рублей в «Динамо» за сезон (Metaratings)