«Бордо» переведен в 4-й дивизион Франции. Клуб потеряет профессиональный статус

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«Бордо» переведен в 4-й дивизион Франции.

Федерация футбола Франции объявила, что шестикратный чемпион страны будет еще раз понижен в классе. Ранее «Бордо» перевели из второй по силе лиги Франции в третью из-за финансовых проблем. 

На сегодняшних слушаниях в финансовой комиссии FFF клуб пытался выступить за сохранение места в третьем дивизионе, несмотря на эти проблемы, но потерпел неудачу. «Жирондинцы» могут подать апелляцию в Олимпийский комитет Франции. 

На прошлой неделе «Бордо» подтвердил, что подал заявление о банкротстве и потеряет профессиональный статус. Контракты со всеми игроками будут расторгнуты

36 комментариев
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А вот и клуб из Европы для Джикии
+38
-7
+31
Как обидно, Бордо с Сильвеном Вильтором в сердце навсегда!
+28
-3
+25
Ответ Шурум-Бурум
Как обидно "Бордо" с Тигана, Жирессом, Шаланой, Дропси, Лякомбом, Дитером Мюллером, Клаусом Аллофсом, Зораном и Златко Вуйовичем, Кифтом, Беллом, Йеспером Ольсеном, Трезором, Дюгарри, Зиданом, Лизаразю, Педру Паулета в сердце навсегда!
Смертина забыли!
+19
0
+19
Ответ Папа Футбола
Как обидно, Бордо с Сильвеном Вильтором в сердце навсегда!
Как обидно "Бордо" с Тигана, Жирессом, Шаланой, Дропси, Лякомбом, Дитером Мюллером, Клаусом Аллофсом, Зораном и Златко Вуйовичем, Кифтом, Беллом, Йеспером Ольсеном, Трезором, Дюгарри, Зиданом, Лизаразю, Педру Паулета в сердце навсегда!
+21
-4
+17
Повод начать карьеру в фм 2025))
+10
-1
+9
Когда то там Гуркуф стал звездой
+9
-1
+8
Ответ Дима Зезуль
Когда то там Гуркуф стал звездой
Помнишь
+9
-1
+8
Ответ Дядя ТУРА
А вот и клуб из Европы для Джикии
Бордо под шашлычок?🤓
+4
-1
+3
Жаль. Клуб с историей, титулы брал, в Европе шумел, игроки известные опять же. Удивительно, что какие нибудь арабы не пропиарились и не выкупили
+2
0
+2
Ответ Шурум-Бурум
Как обидно "Бордо" с Тигана, Жирессом, Шаланой, Дропси, Лякомбом, Дитером Мюллером, Клаусом Аллофсом, Зораном и Златко Вуйовичем, Кифтом, Беллом, Йеспером Ольсеном, Трезором, Дюгарри, Зиданом, Лизаразю, Педру Паулета в сердце навсегда!
Мику
+2
0
+2
Ответ Stanislav Orlov
Повод начать карьеру в фм 2025))
Главное, чтобы 4-й дивизион Франции был в игровой загрузке. ;)
А то обычно там три дивизиона.
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Алексей Смертин с Бордо кубок Франции выигрывал.
+1
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Новый стадион кайфовый новый построили как раз для 4й лиги)
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Ответ izdaba
Два во Франции
Третий точно можно было добавить. Вот насчет четвертого вопрос.
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Ответ Капибарбер
Опять не Реал
Жди )
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Ответ Дмитрий Раткович
Ожидаемо , Франция не тот чемпионат где отобьешь 90 млн. за несколько лет поэтому ни кто и не рискует .
Мог бы группа Сити, для выращивание талантов для Ман сити
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Ответ dmon82
Дешам и Кантона тоже там играли вроде.
Да, кстати! Спасибо что напомнил. Там ещё Жан - Марк Феррери бегал, кстати Чемпион Европы 1984 года и победитель Лиги Чемпионов 1992/1993
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Ответ Шурум-Бурум
Как обидно "Бордо" с Тигана, Жирессом, Шаланой, Дропси, Лякомбом, Дитером Мюллером, Клаусом Аллофсом, Зораном и Златко Вуйовичем, Кифтом, Беллом, Йеспером Ольсеном, Трезором, Дюгарри, Зиданом, Лизаразю, Педру Паулета в сердце навсегда!
Дешам и Кантона тоже там играли вроде.
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Ответ G_Batigol
Мог бы группа Сити, для выращивание талантов для Ман сити
У Сити Групп уже Труа есть.
Ливерпуль мог бы помочь Бордо, но увы...
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Ответ Russ Ivan
Печальная история именитого клуба с богатой историей. Увы, таких везде хватает, Парма в Италии, Торпедо у нас...
Еще бы с Тосно сравнил эти клубы.
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Дюгарри останется в клубе?
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Ну, и лови минус за "лягушатников":))))
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Есть болельщики Бордо? Кто-нибудь останется из футболистов в клубе? Есть ли легенды? Наподобие Алессандро Лукарелли из Пармы
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Вот это поворот
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Печальная история именитого клуба с богатой историей. Увы, таких везде хватает, Парма в Италии, Торпедо у нас...
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И никаких тебе денег из бюджета. Всё правильно.
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Это, конечно, печально. Вроде бы, ещё совсем недавно были чемпионами Франции с Гуркюффом и Шамахом в составе. Жаль что не нашёлся никто из действующих/бывших футболистов, который бы по примеру Мбаппе (купившему "Кан") помог бы финансово "Бордо" (естественно, не безвозмездно).
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Ну чудо ещё возможно. Апелляция(если её подадут) может что то изменит.
А если нет.
Ну что ж,жаль.Очень жаль.
Уж такие клубы как Бордо никак не заслуживают забвения в подвалах французского футбола.
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Как будто бы совсем недавно ходил на их матч в ЛЕ с Зенитом. Очень жаль.
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н-да...топовый клуб в прошлом...
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