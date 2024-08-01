«Бордо» переведен в 4-й дивизион Франции. Клуб потеряет профессиональный статус
«Бордо» переведен в 4-й дивизион Франции.
Федерация футбола Франции объявила, что шестикратный чемпион страны будет еще раз понижен в классе. Ранее «Бордо» перевели из второй по силе лиги Франции в третью из-за финансовых проблем.
На сегодняшних слушаниях в финансовой комиссии FFF клуб пытался выступить за сохранение места в третьем дивизионе, несмотря на эти проблемы, но потерпел неудачу. «Жирондинцы» могут подать апелляцию в Олимпийский комитет Франции.
На прошлой неделе «Бордо» подтвердил, что подал заявление о банкротстве и потеряет профессиональный статус. Контракты со всеми игроками будут расторгнуты.
А то обычно там три дивизиона.
Ливерпуль мог бы помочь Бордо, но увы...
А если нет.
Ну что ж,жаль.Очень жаль.
Уж такие клубы как Бордо никак не заслуживают забвения в подвалах французского футбола.