«Ак Барс» подтвердил переход Барабанова, контракт – на два года. Форвард вернулся в КХЛ после 4 сезонов в НХЛ
Александр Барабанов перешел в «Ак Барс» из «Сан-Хосе».
Клуб из Татарстана объявил о переходе 30-летнего нападающего. Контракт с хоккеистом подписан на два года.
Александр Барабанов вернулся в КХЛ спустя четыре сезона в НХЛ, где он выступал за «Торонто» и «Сан-Хосе».
В прошлом сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Шаркс».
В общей сложности хоккеист сыграл 206 игр в лиге и отметился 107 (32+75) баллами.
Сообщалось, что с учетом бонусов зарплата Барабанова в «Ак Барсе» может составить больше 100 миллионов рублей за сезон.
Сезон покажет, что за команду собрал новый тренер, и Бил я так понял в команде остался,
только в качестве наставника что-ли.
это Металлург ......Город живёт хоккеем.....
Население всего то 420 тысяч и каждый знает
каждого хоккеиста .....Чего и вам желаю.....
Удачи в новом сезоне!!!
тут родилось 5 теро детей из 7.....Так что
пополняет наше население🙂....