«Ак Барс» подтвердил переход Барабанова, контракт – на два года. Форвард вернулся в КХЛ после 4 сезонов в НХЛ

Теги Ак Барс переходы Торонто Сан-Хосе НХЛ КХЛ Александр Барабанов Хоккей

Александр Барабанов перешел в «Ак Барс» из «Сан-Хосе».

Клуб из Татарстана объявил о переходе 30-летнего нападающего. Контракт с хоккеистом подписан на два года.

Александр Барабанов вернулся в КХЛ спустя четыре сезона в НХЛ, где он выступал за «Торонто» и «Сан-Хосе».

В прошлом сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Шаркс».

В общей сложности хоккеист сыграл 206 игр в лиге и отметился 107 (32+75) баллами.

Сообщалось, что с учетом бонусов зарплата Барабанова в «Ак Барсе» может составить больше 100 миллионов рублей за сезон.

25 комментариев
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кстати у него номер 94, сколько ему миллионов то дали? 😁
+12
-1
+11
Ответ Ильнур Хасанов
-24 это конечно, показатель, очень хорошего напа.
Ты Сан-Хосе-то видел в прошлом сезоне?!
+9
-1
+8
интересно конечно посмотреть на него в КХЛ сейчас.
+6
-1
+5
Ну хоть кто-то не в СКА или ЦСКА вернулся)
+4
-1
+3
Ответ Ильнур Хасанов
Нет не видел, если у него такие показатели. Значит играл как овно.
Смотрю, ты отлично разбираешься в хоккее
+4
-1
+3
Хорошее усиление.
+3
-1
+2
Ответ Ильнур Хасанов
Нет не видел, если у него такие показатели. Значит играл как овно.
Что за бред, ты посмотри статистику остальных игроков акул, там все в минусах утонули.
+2
0
+2
Ответ Ильнур Хасанов
-24 это конечно, показатель, очень хорошего напа.
Красавчик, всё "по делу" написал, диванный аналитик. Во-первых, глянь состав, во-вторых, посмотри сколько акулы пропустили и какое место заняли. Ну и в-третьих, если ваше величество соблаговолит потратить время, то посмотри матчи с участием Барабанова, одно из светлых пятен на ужасном и слитом сезоне
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Ответ Олег
Ну Серёгу проводили на пенсию, скажем так 😉....Они с Васей Кошечкиным остались в Магнитки жить, после карьеры....У Мазякина тут родилось 5 теро детей из 7.....Так что пополняет наше население🙂....
😄👏🤗
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Ответ Олег
Тина привет 🤝.Чего там у вас в Казани происходит с командой? Координальное обновление, чего ждать от команды.....
Привет. Пока нет ясности, "бывших" наших мало осталось, кого подписали будет ли от них толк увидим. 7го играем с Нефтяником, а в 20х числах турнир в Питере, сейчас команда проходит мед. осмотр, вот так ждёмс.... Очень тревожно за такой наш Ак Барс 🤔
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АкБарс, наверно, можно поздравить. А СКА предпочёл Кузнецова своему воспитаннику
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Давай не подведи! Удачи
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Ответ Ильнур Хасанов
Ну команда, теперь строятся заного. Теперь Зинэтулы Хайдаровича больше нет. Надо новую команду с новым тренером. Главное что бы барс не скатился как ман юнайтед.
Очень не хочется этого, поэтому и есть опасения, но верим в лучшее и болеем за Ак Барс.
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Ответ Tina
Очень не хочется этого, поэтому и есть опасения, но верим в лучшее и болеем за Ак Барс.
Ну в Казани, не глупые люди сидят. Единственное по тренеру вопросы, где найти такого же человека как Зинэтула. На многие годы верному команде. Это большая проблема.
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Ответ Tina
Привет. Пока нет ясности, "бывших" наших мало осталось, кого подписали будет ли от них толк увидим. 7го играем с Нефтяником, а в 20х числах турнир в Питере, сейчас команда проходит мед. осмотр, вот так ждёмс.... Очень тревожно за такой наш Ак Барс 🤔
Ну ладно не переживайте больно.
Сезон покажет, что за команду собрал новый тренер, и Бил я так понял в команде остался,
только в качестве наставника что-ли.
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Ответ Олег
Ну ладно не переживайте больно. Сезон покажет, что за команду собрал новый тренер, и Бил я так понял в команде остался, только в качестве наставника что-ли.
В качестве советника, хорошо это или плохо даже не знаю. Но живём хоккем, болеем за Ак Барс, тем более что я болею за команду когда она ещё была СК им Урицкого....
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Ответ Tina
В качестве советника, хорошо это или плохо даже не знаю. Но живём хоккем, болеем за Ак Барс, тем более что я болею за команду когда она ещё была СК им Урицкого....
У нас в Магнитогорске только одна команда,
это Металлург ......Город живёт хоккеем.....
Население всего то 420 тысяч и каждый знает
каждого хоккеиста .....Чего и вам желаю.....
Удачи в новом сезоне!!!
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Ответ Олег
У нас в Магнитогорске только одна команда, это Металлург ......Город живёт хоккеем..... Население всего то 420 тысяч и каждый знает каждого хоккеиста .....Чего и вам желаю..... Удачи в новом сезоне!!!
Спасибо, хорошей игры нашим командам, кстати смотрела проводы Мозякина 👏👍🤝
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Ответ Tina
Спасибо, хорошей игры нашим командам, кстати смотрела проводы Мозякина 👏👍🤝
Ну Серёгу проводили на пенсию, скажем так 😉....Они с Васей Кошечкиным остались в Магнитки жить, после карьеры....У Мазякина
тут родилось 5 теро детей из 7.....Так что
пополняет наше население🙂....
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Ответ Tina
У нас у Семёнова 94, говорят 65, а так за 100ку получит
Тина привет 🤝.Чего там у вас в Казани происходит с командой? Координальное обновление, чего ждать от команды.....
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Отличный трансфер
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