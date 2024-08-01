«Ак Барс» подтвердил переход Барабанова, контракт – на два года. Форвард вернулся в КХЛ после 4 сезонов в НХЛ

Александр Барабанов перешел в «Ак Барс» из «Сан-Хосе».

Клуб из Татарстана объявил о переходе 30-летнего нападающего. Контракт с хоккеистом подписан на два года.

вернулся в спустя четыре сезона в , где он выступал за «Торонто» и « ».

В прошлом сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Шаркс».

В общей сложности хоккеист сыграл 206 игр в лиге и отметился 107 (32+75) баллами.

Сообщалось, что с учетом бонусов зарплата Барабанова в « » может составить больше 100 миллионов рублей за сезон.