Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Чжан Юйфэй, Смит, Кинг, Кош, Митюков выступят в финалах
Сегодня на Олимпиаде в Париже разыграют четыре комплекта наград в плавании.
Плавание
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
1 августа
Женщины
200 м, баттерфляй
21:30
Фавориты: Саммер Макинтош (Канада), Реган Смит (США), Чжан Юйфэй (Китай).
200 м, брасс
22:11
Фавориты: Татьяна Смит (ЮАР), Кейт Дугласс (США), Тес Схаутен (Нидерланды), Лилли Кинг (США).
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
23:03
Фавориты: Австралия, Китай, Венгрия, США.
Мужчины
200 м, спина
21:38
Фавориты: Хуберт Кош (Венгрия), Роман Митюков (Швейцария), Питер Кутце (ЮАР).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.