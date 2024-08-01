Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Чжан Юйфэй, Смит, Кинг, Кош, Митюков выступят в финалах

Сегодня на Олимпиаде в Париже разыграют четыре комплекта наград в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

1 августа

Женщины

200 м, баттерфляй

21:30

Фавориты: Саммер Макинтош (Канада), Реган Смит (США), Чжан Юйфэй (Китай).

200 м, брасс

22:11

Фавориты: Татьяна Смит (ЮАР), Кейт Дугласс (США), Тес Схаутен (Нидерланды), Лилли Кинг (США).

Эстафета 4х200 м, вольный стиль

23:03

Фавориты: Австралия, Китай, Венгрия, США.

Мужчины

200 м, спина

21:38

Фавориты: Хуберт Кош (Венгрия), Роман Митюков (Швейцария), Питер Кутце (ЮАР).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.