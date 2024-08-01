Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Чжан Юйфэй, Смит, Кинг, Кош, Митюков выступят в финалах

Теги плавание результаты сборная Швейцарии сборная США жен сборная Канады жен сборная Китая жен сборная Венгрии сборная Нидерландов жен сборная ЮАР жен сборная ЮАР Олимпиада-2024 Чжан Юйфэй Татьяна Смит (Шонмакер) Реган Смит Саммер Макинтош Кейт Дугласс Хуберт Кош Тес Схаутен Питер Кутце Роман Митюков Водные виды

Сегодня на Олимпиаде в Париже разыграют четыре комплекта наград в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024 

Париж, Франция

1 августа

Женщины

200 м, баттерфляй

21:30

Фавориты: Саммер Макинтош (Канада), Реган Смит (США), Чжан Юйфэй (Китай). 

200 м, брасс

22:11

Фавориты: Татьяна Смит (ЮАР), Кейт Дугласс (США), Тес Схаутен (Нидерланды), Лилли Кинг (США). 

Эстафета 4х200 м, вольный стиль

23:03

Фавориты: Австралия, Китай, Венгрия, США. 

Мужчины

200 м, спина

21:38

Фавориты: Хуберт Кош (Венгрия), Роман Митюков (Швейцария), Питер Кутце (ЮАР). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Макинтошечку!! 😁✊
+1
0
+1
Удачи Реган и Кейт. Но скорее всего победят Саммер и Татьяна🙂.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий