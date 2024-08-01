«Амкал» снес «Коломну» в Кубке России – 8:1
«Амкал» разгромил «Коломну» в 1/256 финала Пути Регионов Кубка России.
Первый раунд Пути регионов Кубка России
1 августа, четверг
«Амкал» (Москва) – «Коломна» – 8:1 (5:0)
Голы: 1:0 – Костюков (12), 2:0 – Маврин (18) , 3:0 – Пича (33), 4:0 – Костюков (40), 5:0 – Костюков (44), 6:0 – Имаев (47), 7:0 – Агекян (55), 7:1 – Тетеркин (65), 8:1 – Агекян (69).
«Амкал»: Швагирев, Оленченко, Имаев, Скроботов, Левшук, Дубчак, Рябокобыленко, Маврин, Катрич, Пича, Костюков.
«Коломна»: Мерзлюк, Волков, Ерастов, Казаков, Кузнецов, Пазин, Райхман, Рендаков, Рыбинский, Симбаев, Тетеркин.
Матч прошел на стадионе «Академии «Спартака» на поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вон курочка ряба однажды такое снесла, что в фольклор вошла.
Но команда лидер второй лиги скорее всего пройдёт их, ну 60 на 40 где то
С фнл уже совсем без шансов
Последнее место. Коломна. 15 матчей, 8 очков, разница -18.
Зато гонора сейчас будет, выйдет очередной с кличкой животного и начнёт ныть "почему нас в рпл не зовут", обзывая всех залупами.
Скроботова я почему-то запомнил по единственному голу в РПЛ за Зенит в ворота Динамо, больше ничем не запомнился, если это тот самый, конечно😎