«Амкал» снес «Коломну» в Кубке России – 8:1

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«Амкал» разгромил «Коломну» в 1/256 финала Пути Регионов Кубка России.

Первый раунд Пути регионов Кубка России

1 августа, четверг

«Амкал» (Москва) – «Коломна» – 8:1 (5:0)

Голы: 1:0 – Костюков (12), 2:0 – Маврин (18) , 3:0 – Пича (33), 4:0 – Костюков (40), 5:0 – Костюков (44), 6:0 – Имаев (47), 7:0 – Агекян (55), 7:1 – Тетеркин (65), 8:1 – Агекян (69).

«Амкал»: Швагирев, Оленченко, Имаев, Скроботов, Левшук, Дубчак, Рябокобыленко, Маврин, Катрич, Пича, Костюков.

«Коломна»: Мерзлюк, Волков, Ерастов, Казаков, Кузнецов, Пазин, Райхман, Рендаков, Рыбинский, Симбаев, Тетеркин.

Матч прошел на стадионе «Академии «Спартака» на поле №4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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34 комментария
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Ответ onsigne
Футболисты уровня Второй лиги играют против футболистов уровня Второй лиги, только у первых фамилии, а у других клички и дофига самомнения.
футболисты с кличками и самомнением уже 7 отгрузили скромным ребятам
+82
-10
+72
Футболисты уровня Второй лиги играют против футболистов уровня Второй лиги, только у первых фамилии, а у других клички и дофига самомнения.
+54
-24
+30
Ответ Shadow1882
Какой Амкал, там ЗОВ дебютирует
Вся страна сегодня была за Торпедо Владимир!
+35
-6
+29
Ответ Shadow1882
Какой Амкал, там ЗОВ дебютирует
И к счастью вылетает.
+36
-10
+26
Ответ Тарас Сагайдак
футболисты с кличками и самомнением уже 7 отгрузили скромным ребятам
Коломна один из худших клубов, знакомые там играли без денег, для чего команда вообще в проф футбол заявляется непонятно
+29
-4
+25
Подумаешь, Коломну.
Вон курочка ряба однажды такое снесла, что в фольклор вошла.
+19
-1
+18
Впелёд Пелмь!
+16
-1
+15
Ответ Jerry_Tomsfield
Подскажите, пожалуйста, что это за клуб и почему все так против него топят? Не нашел информации о них, кроме состава.
Достаточно названия и эмблемы, чтобы желать этому клубу скорейшего ухода в небытие.
+16
-9
+7
Ответ Shadow1882
Какой Амкал, там ЗОВ дебютирует
От Хохлова получили
+9
-3
+6
Хорошо, что у меня на телефоне пуши об этом каждые 5 минут. Не пропущу. Это же не МС-МЮ какие-нибудь, нельзя пропустить. Спасибо!
+8
-3
+5
Вообще ни одного игрока от того медийного амкала не осталось. Тут одни профики играют
+6
-1
+5
Ответ Тарас Сагайдак
футболисты с кличками и самомнением уже 7 отгрузили скромным ребятам
Ребята там с опытом рпл и фнл , это не любители уж явно
Но команда лидер второй лиги скорее всего пройдёт их, ну 60 на 40 где то
С фнл уже совсем без шансов
+7
-2
+5
Какой Амкал, там ЗОВ дебютирует
+19
-16
+3
Сейчас вони будет в интервью мол их должны пустить в РПЛ , это их уровень до тех-пор пока их не разберет какой нибудь крепкий втордивский коллектив из золота
+9
-6
+3
Ответ onsigne
Таблица второй лиги, дивизион Б: Последнее место. Коломна. 15 матчей, 8 очков, разница -18. Зато гонора сейчас будет, выйдет очередной с кличкой животного и начнёт ныть "почему нас в рпл не зовут", обзывая всех залупами.
Ну пусть заявляются в третью лигу и поднимаются в РПЛ!
+2
0
+2
Ответ Тарас Сагайдак
футболисты с кличками и самомнением уже 7 отгрузили скромным ребятам
Таблица второй лиги, дивизион Б:
Последнее место. Коломна. 15 матчей, 8 очков, разница -18.

Зато гонора сейчас будет, выйдет очередной с кличкой животного и начнёт ныть "почему нас в рпл не зовут", обзывая всех залупами.
+16
-14
+2
Рябокобыленко и Костюков за Амкар играли
+1
0
+1
Ответ Максим Новиков
Вообще ни одного игрока от того медийного амкала не осталось. Тут одни профики играют
Вот и я смотрю Скроботов, Катрич.
Скроботова я почему-то запомнил по единственному голу в РПЛ за Зенит в ворота Динамо, больше ничем не запомнился, если это тот самый, конечно😎
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Я в ахере, Скроботов от игрока претендующего на основу Зенита скатился до медиалиги. Неужели даже в ФНЛ не нашлось команды для него...
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Ответ Дмитрий Воронцов
Вся страна сегодня была за Торпедо Владимир!
Увы клуб из моего города такое себе,но спасибо
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Ответ Дмитрий Воронцов
Вся страна сегодня была за Торпедо Владимир!
если бы вся страна была за Торпедо Владимир, то никаких зовов бы и не существовало
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Ответ brodovan
В этой "стране" свет включили чтоль? Ненадолго, надеюсь, калибры сделают своё дело.
Аккуратнее, даже Симоньян пришлось извиняться, когда она призывала взрывать ядерное оружие над Сибирью. Обычному юзеру может ого как прилететь, даже извиниться не успеете. Удаляйте коммент.
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Ответ На конспектах Мостового
Сейчас вони будет в интервью мол их должны пустить в РПЛ , это их уровень до тех-пор пока их не разберет какой нибудь крепкий втордивский коллектив из золота
Из Амкала никто никогда не хотел в РПЛ. Владелец даже в проф футбол не хочет
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Ответ angry horse
Вот и я смотрю Скроботов, Катрич. Скроботова я почему-то запомнил по единственному голу в РПЛ за Зенит в ворота Динамо, больше ничем не запомнился, если это тот самый, конечно😎
Он самый. Травму потом получил, кресты, по моему
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Ответ angry horse
Вот и я смотрю Скроботов, Катрич. Скроботова я почему-то запомнил по единственному голу в РПЛ за Зенит в ворота Динамо, больше ничем не запомнился, если это тот самый, конечно😎
Оба щас в Кубке фиферов глорят за Форзу
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Ответ Митя Шампанский
Впелёд Пелмь!
Хорошая шутка!
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Ответ Юрий Плотников
Рябокобыленко и Костюков за Амкар играли
Это вроде другой Костюков.
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