«Ак Барс» объявил об уходе Лукоянова. Форвард провел 13 сезонов в клубе
«Ак Барс» подтвердил уход Артема Лукоянова из команды.
Казанский клуб официально сообщил, что 35-летний форвард завершил выступления в команде.
У хоккеиста ранее истек срок договора с «Ак Барсом».
Артем Лукоянов провел 13 сезонов в клубе из Татарстана. Он представлял команду с сезона-2011/12. В 2018 году он выиграл Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом».
В общей сложности Лукоянов сыграл 634 матча за «Ак Барс» в регулярных чемпионатах КХЛ и 146 игр – в плей-офф.
Он набрал 168 (75+93) очков в регулярных чемпионатах и 33 (15+18) балла – в плей-офф.
«Спасибо за все, Лука! Самоотверженная игра, важнейшие голы и неоценимый вклад в победы клуба − мы запомним это навсегда. И особенно будем скучать по искрометным шуткам и остроумным ответам в интервью.
Благодарим Артема Лукоянова за самоотдачу в каждом из 13 сезонов. Желаем успехов и удачи», – говорится в сообщении клуба.
Цирк в Казани продолжается
Удачи Артёму далее ! А мы будем его помнить всегда.
Войнов, Свечников, Кагарлицкий - ждут его.