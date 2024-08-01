«Ак Барс» объявил об уходе Лукоянова. Форвард провел 13 сезонов в клубе

Теги Ак Барс переходы КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

«Ак Барс» подтвердил уход Артема Лукоянова из команды.

Казанский клуб официально сообщил, что 35-летний форвард завершил выступления в команде.

У хоккеиста ранее истек срок договора с «Ак Барсом».

Артем Лукоянов провел 13 сезонов в клубе из Татарстана. Он представлял команду с сезона-2011/12. В 2018 году он выиграл Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом».

В общей сложности Лукоянов сыграл 634 матча за «Ак Барс» в регулярных чемпионатах КХЛ и 146 игр – в плей-офф.

Он набрал 168 (75+93) очков в регулярных чемпионатах и 33 (15+18) балла – в плей-офф.

«Спасибо за все, Лука! Самоотверженная игра, важнейшие голы и неоценимый вклад в победы клуба − мы запомним это навсегда. И особенно будем скучать по искрометным шуткам и остроумным ответам в интервью.

Благодарим Артема Лукоянова за самоотдачу в каждом из 13 сезонов. Желаем успехов и удачи», – говорится в сообщении клуба.

27 комментариев
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Ну вот это самая печальная новость. Единственный настоящий барс в составе был.
Цирк в Казани продолжается
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Ответ Пользователь_2882
Не следил за Барсом, но 200 очков на 634 матча не впечатляет. Поясните, чем он крут?
Как минимум один из лучших специалистов по игре в меньшинстве в лиге за последние лет 10. Игрок, который мог выйти играть против любых лидеров соперника. А результативность... Даже не говоря о том, что это не главная задача для ролевого игрока из четвертого звена, убери у всех игроков баллы, набранные в большинстве и это будут уже не такие скромные цифры.
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Спасибо за всё легенда
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Очень, очень жаль......Лука нужен команде, а в прошедшем сезоне тройка Лука, Дыня, Котёл была одной из лучших....
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#маратаут
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Очень жаль , что не сохранили
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А кто играть то будет? Полкоманды разогнали
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Очень жаль , что не сохранили
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Очень жаль , что не сохранили
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Ответ Пользователь_2882
Ну я посмотрел еще по игровому времени и прочей статистике. Да ролевой игрок, с одним из наименьших количеством игровых минут. Да очевидно, по +- его навык бороться, но все-таки не понял всех страшных расстройств по его уходу .
Преданность команде, преданность клубу не измеряются плюсами/минусами, очками/голами. Лучшим бомбардиром Нефтяника пришёл в Ак Барс и согласился биться в третьем-четвёртом звеньях на благо команды - это неоценимо ! Один из очень немногих игроков, к которому практически нет претензий по самоотдаче в любом матче. Поэтому жаль.
Удачи Артёму далее ! А мы будем его помнить всегда.
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Очень жаль , что не сохранили
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Очень жаль , что не сохранили
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Очень жаль , что не сохранили
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Ответ Эд..19
Преданность команде, преданность клубу не измеряются плюсами/минусами, очками/голами. Лучшим бомбардиром Нефтяника пришёл в Ак Барс и согласился биться в третьем-четвёртом звеньях на благо команды - это неоценимо ! Один из очень немногих игроков, к которому практически нет претензий по самоотдаче в любом матче. Поэтому жаль. Удачи Артёму далее ! А мы будем его помнить всегда.
👏🤝✊
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Ответ Dr Gonzo
Как минимум один из лучших специалистов по игре в меньшинстве в лиге за последние лет 10. Игрок, который мог выйти играть против любых лидеров соперника. А результативность... Даже не говоря о том, что это не главная задача для ролевого игрока из четвертого звена, убери у всех игроков баллы, набранные в большинстве и это будут уже не такие скромные цифры.
👍👍🤝
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Ответ marchellinos
Видео денег сильно меньше стало в бюджете
У него контракт итак небольшой был
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Тоже в Торпедо?!
Войнов, Свечников, Кагарлицкий - ждут его.
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вовремя шипачёв свалил
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