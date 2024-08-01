«Ак Барс» объявил об уходе Лукоянова. Форвард провел 13 сезонов в клубе

«Ак Барс» подтвердил уход Артема Лукоянова из команды.

Казанский клуб официально сообщил, что 35-летний форвард завершил выступления в команде.

У хоккеиста ранее истек срок договора с « ».

провел 13 сезонов в клубе из Татарстана. Он представлял команду с сезона-2011/12. В 2018 году он выиграл Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом».

В общей сложности Лукоянов сыграл 634 матча за «Ак Барс» в регулярных чемпионатах и 146 игр – в плей-офф.

Он набрал 168 (75+93) очков в регулярных чемпионатах и 33 (15+18) балла – в плей-офф.

«Спасибо за все, Лука! Самоотверженная игра, важнейшие голы и неоценимый вклад в победы клуба − мы запомним это навсегда. И особенно будем скучать по искрометным шуткам и остроумным ответам в интервью.

Благодарим Артема Лукоянова за самоотдачу в каждом из 13 сезонов. Желаем успехов и удачи», – говорится в сообщении клуба.