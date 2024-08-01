«Зениту» интересен Кекчю из «Бенфики» – петербуржцы готовы заплатить 25 млн евро за турецкого хавбека. Клуб откажется от Илича, если сделка состоится («СЭ»)

Теги Зенит Торино высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич Оркун Кекчю Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» хочет приобрести атакующего полузащитника Оркуна Кекчю.

Как сообщает «СЭ», российский клуб обозначил интерес к турецкому хавбеку «Бенфики».

Утверждается, что в случае, если трансфер Кекчю в «Зенит» состоится, петербуржцы откажутся от покупки полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Зенит» готов заплатить за Кекчю около 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний атакующий хавбек забил 7 голов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах и отдал 11 результативных передач.

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67 комментариев
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У меня так бабушка кетчуп называет
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+106
Ответ Кирилл Пустовойт
У меня так бабушка кетчуп называет
Здоровья бабушке!
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Ответ ОттоДракула
Кекчю, я выбираю тебя.
Спасибо
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+50
Кекчю, я выбираю тебя.
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Кепчук
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Зачем Зениту для российской лиги такие футболисты? Они и так по составу сильнее остальных, зачем тратить 25 млн?
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За 25 Бенфика его не отдаст, это 100%, т.к. у него рыночная цена по ТМ 27 млн
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Вот когда перейдет тогда и будем обсуждать. Слишком много пустого трëпа разводят вокруг Зенита.
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Там вроде правильно Кокчу, хотя какая разница)
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Пока течёт мой любимый Кекчю
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Ну и зачем он нужен Зениту? У нас Глушенков вполне с его ролью справится.
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Ответ Asteriskk
Зачем Зениту для российской лиги такие футболисты? Они и так по составу сильнее остальных, зачем тратить 25 млн?
Только сегодня мы покупаем, Соболева, Кордобу, теперь вот ещё и кетчуп. А еще Илич был и(Забыл).... и вы всему этому верите? У журналистов это хлеб, не приврёшь - не заработаешь.Чем известней клуб - тем больше наварятся.
Будет официальный трансфер, тогда и спрашивайте наздоровье. Пока это так.....побухтеть.
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Ответ Asteriskk
Зачем Зениту для российской лиги такие футболисты? Они и так по составу сильнее остальных, зачем тратить 25 млн?
Я тоже не понимаю. Зенит сейчас превращается в тихоновский ЦСКА в хоккее, когда всё боролись за второе место. Даже у Спартака Романцева оппозиция поинтересней была.
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Ответ Asteriskk
Зачем Зениту для российской лиги такие футболисты? Они и так по составу сильнее остальных, зачем тратить 25 млн?
Дак хочется красивой игры и тотального доминирования, а там может лет через цать и в евро кубки вернёмся
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Тотал меньше )))
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Ответ Андрей Щербина
Зенит в своëм репертуаре. Команда легионеров
Ужас какой.
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Ответ Ростовский
Вроде же Запад на пороге капитуляции. Даже Зелебоба о переговорах с Россией заговорил. Так что еврокубки скоро.
Фантазер...ты меня называла
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Ответ Всё знаю
Все же могут себе позволить игроков за 25 лямов, ага.
Клубов пять точно.
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Ответ Всё знаю
Чтобы не обосраться в 100 лет.
как вы?)
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Ответ Ruscello
Ну и зачем он нужен Зениту? У нас Глушенков вполне с его ролью справится.
Да никто, никого не покупает... просто один из способов популярности и рейтингов клуба, а следовательно и интерес среди болельщиков и зрителей на стадионе, это постоянно вбрасывать какие нибудь жаренные "новости". И мне думается что у Зенита эта статья расходов на PR и рекламу, не скоро закончится.
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Бенфика его дешевле 40 не продаст, 27 млн по трасфермаркту, в прошлом сезоне они его купили за те же 25 млн.
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Нужно брать стрелка Турка с Олимпиады еще в дополнение
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За 25+5 Бенфика подписала, а тут в Россию за те же деньги. Точно нет
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Комментарий удален пользователем
Видно деньги Зениту выделенные надо отоварить.Просто дурдом.
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Если бы сейчас были времена Pes 3-5, мою фамилию впринципе можно было бы использовать из-за отсутствия лицензии на данного молодого человека
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Ответ Сергей Жарковский
Судя по статистике неплохой атакующий хавбек, вопрос лишь в том, сможет ли вписаться в схему, которую выстраивает Семак?!
Никто не продаст из португалии, игрока с такой статой за такую цену.
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Судя по статистике неплохой атакующий хавбек, вопрос лишь в том, сможет ли вписаться в схему, которую выстраивает Семак?!
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Ответ Roman Araslanov
Если турок не дурак, он не уйдёт из одного из сильнейших клубов Западной Европы (где он игрок основы) в чемпионат водокачки играть за газпромовские деньги. Да и 25 млн за такого игрока мало, минимум 50, а если учитывать замашки руководства зенита в виде Вендела за 60, то Кокчу вообще 100 стоить должен.
Чемпионат "водокачки" сильнее чемпионата Португалии! И еще: рекомендую следить за словами.
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Ответ Ростовский
Почему? Вчера он сказал, что нужно устроить референдум среди украинцев. Готовы ли они на отказ от территорий в обмен на мир? Это уже плотная подготовка к концу СВО и капитуляции идет.
Да если украинцы откажутся от своих земель в пользу мира, то нам ещё лет царь не видать еврокубков
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