«Зениту» интересен Кекчю из «Бенфики» – петербуржцы готовы заплатить 25 млн евро за турецкого хавбека. Клуб откажется от Илича, если сделка состоится («СЭ»)
«Зенит» хочет приобрести атакующего полузащитника Оркуна Кекчю.
Как сообщает «СЭ», российский клуб обозначил интерес к турецкому хавбеку «Бенфики».
Утверждается, что в случае, если трансфер Кекчю в «Зенит» состоится, петербуржцы откажутся от покупки полузащитника «Торино» Ивана Илича.
«Зенит» готов заплатить за Кекчю около 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне 23-летний атакующий хавбек забил 7 голов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах и отдал 11 результативных передач.
Будет официальный трансфер, тогда и спрашивайте наздоровье. Пока это так.....побухтеть.