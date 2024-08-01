«Зениту» интересен Кекчю из «Бенфики» – петербуржцы готовы заплатить 25 млн евро за турецкого хавбека. Клуб откажется от Илича, если сделка состоится («СЭ»)

«Зенит» хочет приобрести атакующего полузащитника Оркуна Кекчю.

Как сообщает « », российский клуб обозначил интерес к турецкому хавбеку «Бенфики».

Утверждается, что в случае, если трансфер Кекчю в «Зенит» состоится, петербуржцы откажутся от покупки полузащитника « » .

« » готов заплатить за около 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний атакующий хавбек забил 7 голов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах и отдал 11 результативных передач.