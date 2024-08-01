В Англии введут обязательную отчетность о разнообразии в клубах. Клубы будут предоставлять данные о поле, возрасте, национальности, здоровье и ориентации сотрудников
В Англии введут обязательную отчетность по разнообразию в футбольных клубах.
Как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует завершить разработку соответствующих норм к началу сезона-2024/25.
Согласно новым правилам, отчетность о разнообразии среди персонала станет обязательной для профессиональных футбольных клубов. Отчетность будет подразумевать предоставление полных данных о возрасте, поле, этнической принадлежности, возможностей здоровья и ориентации сотрудников.
Отмечается, что внедрению обязательной отчетности поспособствовали данные о том, что к концу прошлого года 53 профессиональных клуба Англии, присоединившихся к Кодексу FA о разнообразии, не выполнили ни одной из 8 поставленных задач по найму персонала. Ассоциация провела консультации с представителями мужских и женских лиг Англии.
Кроме того, в 2024 году FA впервые вошла в рейтинг Race Representation Index (RRI) и заняла в нем 18-е место среди 92 национальных руководящих футбольных организаций.
"Михалыч, у нас отчётность горит, критерий разнообразия не выполняем. Побудешь геем за этот квартал? Мы тебе надбавку за вредность выплатим. Выручай!"
- Долбишься?
- Моментами.
- Ок, Вы нам подходите.
- но я не гей!
- ничего не поделаешь, по закону о разнообразии в клубе должен быть гей
37 ангольцев
Я вообще думаю, что пора открывать программу по упрощённой выдаче гражданства рф белым гетеросексуальным европейцам.
С каким слоганом "Добро пожаловать в Россию, мы тут нормальные".
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