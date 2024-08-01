В Англии введут обязательную отчетность о разнообразии в клубах. Клубы будут предоставлять данные о поле, возрасте, национальности, здоровье и ориентации сотрудников

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал женский футбол Тоттенхэм чемпионшип Футбольная ассоциация Англии Политика дискриминация Футбол

В Англии введут обязательную отчетность по разнообразию в футбольных клубах.

Как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует завершить разработку соответствующих норм к началу сезона-2024/25.

Согласно новым правилам, отчетность о разнообразии среди персонала станет обязательной для профессиональных футбольных клубов. Отчетность будет подразумевать предоставление полных данных о возрасте, поле, этнической принадлежности, возможностей здоровья и ориентации сотрудников.

Отмечается, что внедрению обязательной отчетности поспособствовали данные о том, что к концу прошлого года 53 профессиональных клуба Англии, присоединившихся к Кодексу FA о разнообразии, не выполнили ни одной из 8 поставленных задач по найму персонала. Ассоциация провела консультации с представителями мужских и женских лиг Англии.

Кроме того, в 2024 году FA впервые вошла в рейтинг Race Representation Index (RRI) и заняла в нем 18-е место среди 92 национальных руководящих футбольных организаций.

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123 комментария
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Будни английского клуба:
"Михалыч, у нас отчётность горит, критерий разнообразия не выполняем. Побудешь геем за этот квартал? Мы тебе надбавку за вредность выплатим. Выручай!"
+135
-1
+134
Т.е. набирать на работу людей должны не по профессиональным навыкам?
+126
-2
+124
Ответ Momos
Т.е. набирать на работу людей должны не по профессиональным навыкам?
Да.
+66
-2
+64
Ответ Momos
Т.е. набирать на работу людей должны не по профессиональным навыкам?
На собеседовании:
- Долбишься?
- Моментами.
- Ок, Вы нам подходите.
+55
-2
+53
- Теперь ты гей, Джимми.
- но я не гей!
- ничего не поделаешь, по закону о разнообразии в клубе должен быть гей
+44
0
+44
Челси:
37 ангольцев
+37
-7
+30
Ответ HCSibir1989
И один украинец
И минимум натуралов, среди всей фанбазы
+35
-6
+29
Когда в британской королевской семье введут требования о разнообразии?
+26
0
+26
Ждём четвертый сезон Теда Лассо, где вместо него в главной роли будет трансгендерная небинарная темнокожая веганша-феминистка. Слов в сценарии для неё не пропишут, будет просто молча ходить перед камерой с бейджиком с описанием всех её регалий
+24
-1
+23
Идеальным кандидатом на любую должность в клубах будет негритянка-инвалид преклонного возраста с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
+21
-2
+19
Блин, после 24 февраля я все чаще ловлю себя на мысли, что хоть я и хочу себя ассоциировать с европейской цивилизацией, но судя по том, что у них там происходит, слава богу, что нас то всюду выгнали.
Я вообще думаю, что пора открывать программу по упрощённой выдаче гражданства рф белым гетеросексуальным европейцам.
С каким слоганом "Добро пожаловать в Россию, мы тут нормальные".
+18
-2
+16
а вот и либаральный фашизм подъехал во всём своём разнообразии
+17
-1
+16
Ответ Капибарбер
Челси: 37 ангольцев
И один украинец
+17
-2
+15
Забыли добавить графу
Размер черепа
+15
-2
+13
Ответ Георгий Большаков
Когда в британской королевской семье введут требования о разнообразии?
Уже. Забыли Меган Маркл?
+11
-2
+9
Ох уж этот ветер свободы и разнообразия.
+9
-1
+8
Ответ Ozz99
Уже. Забыли Меган Маркл?
Так её же вместе с принцем выперли из семьи)
+8
0
+8
>Клубы будут предоставлять данные о поле, возрасте, национальности, здоровье и ориентации сотрудников
- Мужчина!
- Я!
- Сегодня вакансий нет...
- Старик!
- Я!
- Сегодня вакансий нет...
- Темнокожий!
- Я!
- Сегодня вакансий нет...
- Инвалид!
- Я!
- Сегодня вакансий нет... Пришло три вакансии на должность гея.
+8
0
+8
Чернокожие одноногие многодетные лесбиянки могут запрашивать любую зарплату...
+6
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+5
Ответ fussballer
Идеальным кандидатом на любую должность в клубах будет негритянка-инвалид преклонного возраста с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Желательно еще и мусульманка
+8
-3
+5
Ответ schwein
Блин, после 24 февраля я все чаще ловлю себя на мысли, что хоть я и хочу себя ассоциировать с европейской цивилизацией, но судя по том, что у них там происходит, слава богу, что нас то всюду выгнали. Я вообще думаю, что пора открывать программу по упрощённой выдаче гражданства рф белым гетеросексуальным европейцам. С каким слоганом "Добро пожаловать в Россию, мы тут нормальные".
Я считаю вообще ошибкой блокировку твиттера. Тот трэш что там самостоятельно всплывает, ни один пропагандист с федерального канала в бреду не придумает
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Высказывание "Манчестер голубой" скоро приобретет качественно новую окраску.
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Проклятые леваки снова лезут к людям в постель. Ничего нового.
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Объявление, на должность главного тренера требуется: чернокожая женщина с раскосыми глазами исповедующая буддизм, ле..биянка .
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-1
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Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
Спикер белого дома, как раз одна из притесняемых чернокожих профессионалоа, с которой ржут все ....
+5
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Резюме
Чёрный+
Транс+
Альбинос+
Гей+
Вы приняты!!!…
+4
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Ответ fussballer
Идеальным кандидатом на любую должность в клубах будет негритянка-инвалид преклонного возраста с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Сменившая пол...
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Англичане как всегда перегибают. Ну что за чушь? Тем более ориентация, не личное ли это дело каждого. Не понимают, что сами себе же противоречат
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Анекдот про: "Это скоро станет обязательным" перестаёт быть анекдотом.
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Ответ Любитель побеждать
Если геев не будет, то срочно переориентировать заставят🤣
Да, да... Не будем искать на стороне, будем растить своих 😁
+3
0
+3
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