1-я победа «Спартака» при Станковиче, Хэмилтон выиграл в Бельгии после дисквалификации Расселла, Андреева выбыла с ОИ, 23 очка Дюрэнта с Сербией, тяжелая травма Ткачева и другие новости

1. «Спартак» впервые выиграл при Деяне Станковиче – победили «Химки» на выезде (3:1). Барко шикарно положил со штрафного, у Угальде 1-й гол в РПЛ. Соболев в заявку на матч не попал.

Два других матча воскресенья прошли без голов: «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала, «Оренбург» и «Ахмат» также не забили друг другу.

Таким образом, только «Зенит» и «Динамо» выиграли два матча в Мир РПЛ. ЦСКА идет на 3-м месте, «Спартак» – 7-й, «Краснодар» – 10-й.

2. Гран-при Бельгии-2024. Хэмилтон выиграл гонку после дисквалификации Расселла из-за недостаточной массы болида, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й. Для Хэмилтона это 105-я победа, он улучшил рекорд «Ф-1».

3. Россияне продолжают выступление на Олимпиаде в Париже. Теннисисты Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер вышли во второй круг одиночных турниров. Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова выбыли. В парном турнире Роман Сафиуллин и Даниил Медведев завершили борьбу в первом круге.

А вот Надаль и Джокович во втором круге Олимпиады проведут 60-й матч друг против друга.

4. Олимпиада-2024. Баскетбол. 23 очка Дюрэнта помогли США разгромить Сербию, Южный Судан одержал первую победу в своей истории над Пуэрто-Рико.

5. Оргкомитет Олимпийских игр пожаловался на «антисемитские жесты» на матче Израиля и Парагвая. На трибуне развернули баннер «Олимпиада геноцида» и скандировали «Израиль убивает детей Палестины». Прокуратура начала расследование.

6. Владимир Ткачев порвал ахиллово сухожилие на разминке. Форвард «Авангарда» пропустит около полугода.

7. Видеоролик с хайлайтами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с ютуб-канала и сайта МОК. Позже МОК пояснил, что дело в географической блокировке.

8. Олимпиада-2024. Плавание. Маршан выиграл золото на 400 м комплексом, Мартиненги победил на 100 м брассом, Пити и Финк поделили серебро, уступив 0,02 секунды.

9. Американская компания C Spire отзывает рекламу с Олимпиады в Париже: «Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей».

10. Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Байлс выиграла квалификацию, Андраде – 2-я, Суниса Ли – 3-я, США – лидеры командного многоборья.

11. Никита Гусев остается в «Динамо». Игрок вернется в Россию из США в ближайшие дни. А Вячеслав Войнов и Евгений Свечников перейдут в «Торпедо» из «Ак Барса».

12. Организаторы ошибочно включили гимн Судана перед матчем сборной Южного Судана с Пуэрто-Рико, а также перепутали флаги во время представления литовской пловчихи Руты Мейлутите – она вышла под нейтральным флагом. Для аргентинки Макарены Себаллос зажегся флаг Китая.

13. Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС.

14. 14-летняя японка Коко Есидзава стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу.

15. Кубок России по плаванию. Пловец Мирон Лифинцев показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине. Евгения Чикунова победила на дистанции 200 м брассом, показав третий результат в истории. Остальные результаты – тут.

16. Рафаэль Варан перешел в «Комо» Фабрегаса свободным агентом. Контракт с экс-игроком «МЮ» и «Реала» – на 2 года с возможностью продления.

17. Мбаппе предоставили электромобиль BMW i7 M70 xDrive за 186 750 евро: мощность – 660 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч – за 3,7 секунды, сиденья с массажем. Правда, у Килиана нет прав.

18. Ламин Ямаль отписался от своей девушки в соцсети. Ее заметили сидящей на коленях другого парня во время эфира.

19. Все медали дня на Олимпиаде по итогам 28 июля: у Узбекистана и Японии золото в дзюдо, у Франции, Италии и США победы в плавании. Япония вышла в лидеры с четырьмя победами в общем зачете, Австралия – 2-я, США – 3-и.

Цитаты дня.

Дмитрий Медведев: «Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы»

Лунев о ценах в Москве: «За аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. Насчет продуктов – не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин»

Депутат Свищев об Олимпиаде: «В Париже все идет через задницу. Вместо атмосферы праздника – ощущение какой-то постоянной борьбы»

Бабич о борьбе с «Зенитом»: «Спартак» – величайший клуб России, но мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Сыграем с ними – увидим, где мы»

Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев о работе разнорабочим на заводе: «Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – не работа, а мечта!»

Мостовой о голе Барко: «Когда человек забивает шикарный штрафной в стиле Александра Мостового, сразу начинаешь владеть преимуществом. Я говорил, что Станковичу нужно время разобраться с командой»