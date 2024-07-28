МОК: «Видео с олимпийских объектов географически заблокированы для рынка Европы, поэтому просмотр хайлайтов церемонии открытия невозможен»

Теги МОК открытие Олимпиада-2024 ТАСС Легкая атлетика

В МОК объяснили исчезновение ролика с хайлайтами открытия Игр с YouTube.

Ролик с самыми яркими моментами церемонии открытия ОИ-2024 пропал с ютуб-канала МОК. Также видео недоступно для просмотра на сайте Международного олимпийского комитета.

Церемония открытия Игр подверглась жесткой критике как со стороны политиков и общественных деятелей, так и со стороны зрителей в соцсетях. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан.

«МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынка. В частности, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании.

Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, поэтому просмотр видео невозможен. Они не были удалены», – заявили в пресс-службе. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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17 комментариев
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Боже, какой нелепый отмазон. Походу видео с открытия можно посмотреть на оранжево-черном ютубе.
И то в платном разделе, для ценителей так сказать
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Ну то есть, на тех рынках, где цифровые права остались у МОК, видео должно быть доступно, по этой логике? Да, ведь да же?)
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Каждый раз заявления становятся всё бредовее.
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Зато эти видео были добавлены на ресурсы 18+ в раздел "извращения".
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Как теперь Губерниев, Дудь, и Тарасова будут смотреть сей шедевр?
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Ответ Mehmet Okur
Зачем смотрел? 🤣
Не смотрел, к счастью. Видел фото, потому что их много где вывесили. Не захочешь - заметишь.
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Ответ Potapson
Каждый раз заявления становятся всё бредовее.
Дно, думаю, ещё долго будут пробивать чМОКовцы.
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Какая жаль. У людей отняли прекрасное средство чтобы проблеваться. К тому же бесплатное
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Загнивающая европка
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Опомнились
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😂😂😂😂😂😂😂
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Вопрос, как стереть это гуано из памяти тем, кто смотрел?
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Долго думали, как бы отмазаться? А по чесноку сказать слабо, дешевки? Уже и текст, наверное, заготовили, что это были самые прекрасные и лучшие ОИ в истории. Тьфу.
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На алимпиаде сейчас супер игры, а квасные все строчат...
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Ответ dvboyz
Ну то есть, на тех рынках, где цифровые права остались у МОК, видео должно быть доступно, по этой логике? Да, ведь да же?)
Можешь послушать бесконечные подкасты или видео встречи Баха с представителем ООН. Тебе что, мало?)))
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Ответ Фан Рубина
Вопрос, как стереть это гуано из памяти тем, кто смотрел?
Зачем смотрел? 🤣
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Забыли,, что нет прав на показ в Европе и Великобритании? 😁 Выложили и удалили. Вот, клоуны то! Бгг!!!
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