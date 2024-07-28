МОК: «Видео с олимпийских объектов географически заблокированы для рынка Европы, поэтому просмотр хайлайтов церемонии открытия невозможен»

В МОК объяснили исчезновение ролика с хайлайтами открытия Игр с YouTube.

Ролик с самыми яркими моментами церемонии открытия ОИ-2024 пропал с ютуб-канала МОК. Также видео недоступно для просмотра на сайте Международного олимпийского комитета.

Церемония открытия Игр подверглась жесткой критике как со стороны политиков и общественных деятелей, так и со стороны зрителей в соцсетях. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан.

«МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынка. В частности, у нет цифровых прав в Европе и Великобритании.

Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, поэтому просмотр видео невозможен. Они не были удалены», – заявили в пресс-службе.

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