Депутат Свищев об Олимпиаде: «В Париже все идет через задницу. Вместо атмосферы праздника – ощущение какой-то постоянной борьбы»

Теги МОК Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев негативно оценил проведение Олимпиады-2024.

«Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с оргкомитетом заявлял, что Игры пройдут под знаком экологии, а мы видим загрязненный воздух и что обещания очистить Сену так и остались обещаниями.

Плюс экологические сообщества сейчас борются с правительством Франции, идут забастовки в различных отраслях. И вместо атмосферы праздника возникает ощущение какой-то постоянной борьбы.

И у меня, как у многих россиян, есть недовольство из-за отношения к России и русофобской политики МОК, оргкомитета Игр, отдельных международных федераций. В Париже все идет через задницу», – сказал Свищев. 

«Меня удивляет, как Франции отдали право проводить Олимпийские игры 2030 года. МОК на ходу меняет Олимпийскую хартию, и мы видим то, что сейчас происходит.

Мне кажется, что если МОК сейчас не сделает определенные выводы, то это может быть концом международного олимпийского движения. Им надо что-то менять. Жизнь идет вперед, а МОК пытается удержаться в старом формате и не старается что-то сделать.

МОК не надо хейтить все то, что связано с Россией, а какие-то проходящие в России вещи нужно воспринимать правильно. Нужно учиться у России и привлекать к сотрудничеству российских специалистов», – добавил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

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40 комментариев
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Уже два дня ситуация с ОИ напоминает бородатую шутку: Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус ))
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В России всю историю вместо атмосферы праздника – ощущение какой-то постоянной борьбы. Даже не понятно - откуда это идет...
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Ему стоит по этому поводу написать книгу "Моя борьба".
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ну не о брошенных же в Орске людях ему рассказывать. и не о проблемах с электричеством на юге России. надо про Париж и Олимпиаду - как они там "борются" и "выживают".
воистину, бесполезное создание.
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Ответ Yaroslove
Уже два дня ситуация с ОИ напоминает бородатую шутку: Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус ))
Но это же смешно, разве нет? :)

Все эти "депутаты" и прочие клоуны буквально бьются за право вырваться вперед со своими "мнениями" -- и таки выставить себя именно клоунами. Как там у Пелевина было, да? :)
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Нашим политикам настолько пофиг на Олимпиаду, что они без остановки раздают интервью на эту тему
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Если бы Свищев попал на гильотину, то его отрезанная голова продолжила вещать о русофобии и загнивании запада ещё минут 20
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Депутат Свищев специалист по вопросам через задницу видимо
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Полные трибуны на всех соревнованиях от бадминтона до настольного тенниса, сложновато им будет две недели на этом фоне рассказывать про клопов и вспоминать церемонию открытия.
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Да никому неинтересны ОИ-вон на носу чемпионат по огуречному хрусту. Это кудЫ интереснее Парижа
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Ответ Atsuktuvas
В России всю историю вместо атмосферы праздника – ощущение какой-то постоянной борьбы. Даже не понятно - откуда это идет...
Из Кремля, а точнее из головы вечных престарелых сидельцев в нём!!!
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О проблемах в самой России эти нахлебники думать не хотят, им проще рассуждать об олимпиаде))
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22.07.2024 депутата Свищева выгнали с поста председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы. Вот почему он упомянул пятую точку. Болит.
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Ничего народного избранника не беспокоит больше, чем олимпиада в Париже. Складывается ощущение, что его туда насильно отправили и заставляют посещать игры, а также общаться с недовольными парижанами
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Ответ Atsuktuvas
В России всю историю вместо атмосферы праздника – ощущение какой-то постоянной борьбы. Даже не понятно - откуда это идет...
Попрошу, уже лет десять, никакой атмосферой борьбы, в России и не пахнет. Если говорить о борьбе, в том контексте, который имеет в виду Свищев.
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У депутата в стране дома дел нет, успевает наблюдать как там в Париже, очень это странно
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если есть ощущение постоянной борьбы, можно с дзюдо переключиться на велоспорт, баскетбол, плавание..
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Выхлопы от велосипедов испортили экологию - плохо. Не стали сыпать химикаты что бы разогнать тучи тоже плохо.
И вообще мне эти игры настолько не интересы что я подмечаю каждый недостаток.
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А депутату Свищеву не пора ли заняться своими прямыми обязанностями? Что, у нас здесь своих проблем нет? Пусть французы сами своё 💩 разгребают.
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Интересно, а депутаты французского парламента наблюдают за играми БРИКС?
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Блин, ну не знаю. С удовольствием смотрю на евроспорте. Шикарная атмосфера.
Ну так не смотрите, если не нравится.
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Трансляции интересные, особенно фехтование в исторических интерьерах. Трибуны полные.
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Ответ Eduard Rastryopin
Ему стоит по этому поводу написать книгу "Моя борьба".
С задницей
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Ответ Александр Орлов
Комментарий скрыт
А вам тоже, как и Свищевц, усраццв как хочется в Париж?🤔
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Не важно, что у нас должно стать лучше, главное у них все плохо.Свищеву делать больше нечего, как ежедневно набрасывать.
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Пусть отключит трансляцию борьбы и включит другие виды спорта. Ну не сложно же ведь вроде
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И снова новости с никому ненужной Олимпиады для уродов. Продолжайте наблюдения
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Ответ Александр Орлов
Комментарий скрыт
Какие виды спорта из этой "позорнеийшей" Олимпиады ты уже посмотрел,что тебя так бомбануло?
Тебя чем-то финал Франция-Фиджи в регби-7 не устроил,или велоспортивные разделки?
Может быть ты разозлился,что США в эстафете 4х100 вольным победили?
Или что Греция проиграла Канаде в баскетбол?
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у свищева так припекает что не лежать не сидеть не может всё о париже думает)))))))
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Ну если читать наши новости (включая спортс), то да, создастся такое впечатление)
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