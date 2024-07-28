Депутат Свищев об Олимпиаде: «В Париже все идет через задницу. Вместо атмосферы праздника – ощущение какой-то постоянной борьбы»
Депутат Дмитрий Свищев негативно оценил проведение Олимпиады-2024.
«Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с оргкомитетом заявлял, что Игры пройдут под знаком экологии, а мы видим загрязненный воздух и что обещания очистить Сену так и остались обещаниями.
Плюс экологические сообщества сейчас борются с правительством Франции, идут забастовки в различных отраслях. И вместо атмосферы праздника возникает ощущение какой-то постоянной борьбы.
И у меня, как у многих россиян, есть недовольство из-за отношения к России и русофобской политики МОК, оргкомитета Игр, отдельных международных федераций. В Париже все идет через задницу», – сказал Свищев.
«Меня удивляет, как Франции отдали право проводить Олимпийские игры 2030 года. МОК на ходу меняет Олимпийскую хартию, и мы видим то, что сейчас происходит.
Мне кажется, что если МОК сейчас не сделает определенные выводы, то это может быть концом международного олимпийского движения. Им надо что-то менять. Жизнь идет вперед, а МОК пытается удержаться в старом формате и не старается что-то сделать.
МОК не надо хейтить все то, что связано с Россией, а какие-то проходящие в России вещи нужно воспринимать правильно. Нужно учиться у России и привлекать к сотрудничеству российских специалистов», – добавил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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воистину, бесполезное создание.
Все эти "депутаты" и прочие клоуны буквально бьются за право вырваться вперед со своими "мнениями" -- и таки выставить себя именно клоунами. Как там у Пелевина было, да? :)
И вообще мне эти игры настолько не интересы что я подмечаю каждый недостаток.
Ну так не смотрите, если не нравится.
Тебя чем-то финал Франция-Фиджи в регби-7 не устроил,или велоспортивные разделки?
Может быть ты разозлился,что США в эстафете 4х100 вольным победили?
Или что Греция проиграла Канаде в баскетбол?