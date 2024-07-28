Пловец Мирон Лифинцев показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России

Теги плавание сборная России Кубок России рекорды Мирон Лифинцев Водные виды

Российский пловец Мирон Лифинцев показал лучший результат сезона в мире.

В финале Кубка России в Екатеринбурге Лифинцев в комбинированной эстафете проплыл 100 метров на спине за 52,08 секунды.

Это юниорский мировой рекорд, а также лучший результат сезона в мире.

Предыдущий рекорд мира мира среди юниоров (52,34) также принадлежал Лифинцеву, он установил его на чемпионате России в апреле.

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20 комментариев
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Одни и те же шакалы бегают по новостям с водного Кубка РФ с одними и теми же тупыми комментами. Видимо, на работе...
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Ответ roman.studilov@icloud.com
Пусть с полки пирожок возьмет и скажет спасибо деду .
Да староват уже Бах.
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Прекрасная новость, мы все рады безумно
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Ответ Ozz99
Бах то, как раз многое сделал, чтобы Мирон оказался на олимпиаде. Это Кубертен не пускал наших спортсменов на олимпиады и потом ещё лет 30, без исключения. Идёт Бах в разрез с заветами Кубертена. Но вы же этому не рады, вам подавай полное отстранение, сами отказываетесь.
Конечно многое сделал. Отстранил лидеров поголовно. Причём здесь Кубертен? помнится Коломенкин при Кубертене золото взял. А потом случились революция и гражданка. В этом Кубертен никак не виноват. Что касаемо идёт вразрез, то это точно. Не допускает сильнейших спортсменов, покрывает китайских и амерских доперов. Кубертену это и во сне не снилось.
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Ответ Alex Rhea
Мировой лидер, который будет выступать на кубке России максимум, к сожалению
Посмотрим
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Молодец. У одного иноагента в песне была подходящая фраза:"Мы бы всех их победили, только нас не замечают". Актуально.
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Ответ Serhio Roberto
Вышел на пик к Олимпиаде…
Грустно
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Вышел на пик к Олимпиаде…
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Если в ближайшие годы выйдет на международный уровень, то в плавании на спине появится новый мировой лидер на годы вперёд.
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А мог бы показать класс на Олимпиаде.
Не судьба.
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Такими темпами рекорд чикона побьет
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Ответ Ира15577
Грустно
Жаль, что в сентябре не будет Игр Дружбы - мог бы там победить☝🏻а в недавних играх БРИКС он участвовал❓🤔
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Ответ Lasto
Если в ближайшие годы выйдет на международный уровень, то в плавании на спине появится новый мировой лидер на годы вперёд.
таких лидеров хоть жепой ешь, каждый год появляются.
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