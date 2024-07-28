Пловец Мирон Лифинцев показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России
Российский пловец Мирон Лифинцев показал лучший результат сезона в мире.
В финале Кубка России в Екатеринбурге Лифинцев в комбинированной эстафете проплыл 100 метров на спине за 52,08 секунды.
Это юниорский мировой рекорд, а также лучший результат сезона в мире.
Предыдущий рекорд мира мира среди юниоров (52,34) также принадлежал Лифинцеву, он установил его на чемпионате России в апреле.
Не судьба.