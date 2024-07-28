Мбаппе предоставили электромобиль BMW i7 M70 xDrive за 186 750 евро: мощность – 660 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч – за 3,7 секунды, сиденья с массажем. У Килиана нет прав

Килиану Мбаппе подарили BMW.

Немецкий производитель автомобилей, спонсор « », предоставил новичку мадридского клуба электромобиль i7 M70 xDrive.

Седан с двумя двигателями общей мощностью 660 лошадиных сил может разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Емкость аккумулятора составляет не менее 101,7 кВт*ч и позволяет проехать от 488 до 560 км без подзарядки в зависимости от типа дороги.

Пассажир автомобиля может управлять климат-контролем на своем сиденье, вентиляцией или обогревом сиденья, а также выбирать тип массажа. Система активных стабилизаторов и амортизаторов позволяет смягчать эффект от неровностей на дороге, адаптируя подвеску.

На потолке установлен экран диагональю 31,3 дюйма, который разворачивается при выборе этой функции. Стоимость автомобиля без дополнительных опций составляет 186 750 евро.

придется ездить на пассажирском сиденье – у него нет водительских прав.

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