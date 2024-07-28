Мбаппе предоставили электромобиль BMW i7 M70 xDrive за 186 750 евро: мощность – 660 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч – за 3,7 секунды, сиденья с массажем. У Килиана нет прав

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиану Мбаппе подарили BMW.

Немецкий производитель автомобилей, спонсор «Реала», предоставил новичку мадридского клуба электромобиль i7 M70 xDrive. 

Седан с двумя двигателями общей мощностью 660 лошадиных сил может разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Емкость аккумулятора составляет не менее 101,7 кВт*ч и позволяет проехать от 488 до 560 км без подзарядки в зависимости от типа дороги.

Пассажир автомобиля может управлять климат-контролем на своем сиденье, вентиляцией или обогревом сиденья, а также выбирать тип массажа. Система активных стабилизаторов и амортизаторов позволяет смягчать эффект от неровностей на дороге, адаптируя подвеску. 

На потолке установлен экран диагональю 31,3 дюйма, который разворачивается при выборе этой функции. Стоимость автомобиля без дополнительных опций составляет 186 750 евро.

Мбаппе придется ездить на пассажирском сиденье – у него нет водительских прав. 

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69 комментариев
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Целый анекдот в заголовке написали 😁😂
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Такое ощущение,что идиоты статью писали,даже в китайских авто за 3 ляма это все есть,массажи,вентиляции и обогревы,а преподнесли будто это,что-то иновационное
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А в Гранте есть домкрат и докатка)
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Ответ Пинающий Достоинства
А в Гранте есть домкрат и докатка)
BMW постоянно дорабатывают-Гранта,сразу офигенная получилась)))
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Короче для мамы
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Всегда казалось глупым, когда мильтимиллионеры сами ездят за рулем. Хочешь погонять - есть трек всегда. Можно купить под него спорт кар и кайфовать.

Но по дорогам общего пользования ездить... Мне кажется, риски просто того не стоят.
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"Реал" зажал отдельного массажиста в общем для Мбаппе
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Ответ MajestySport
Докторам которые спасают человеческие жизни предоставляют максимум стул с подлокотником. Все что нужно знать о разделении труда в мире.
А что доктору должны ещё предоставлять? современное оборудование да хорошую зарплату
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Ну если он только получит права, и сразу поедет на авто с 660 сил... Успехов на дороге
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Ответ Мексиканская песня
Даже в китайских авто за 1 миллион. Но ты купишь за 3.
Китайских авто за 1 миллион не существует. Они может быть и есть, но купишь минимум за 2. В России живем, сам понимаешь. И нет. Там не будет ничего из перечисленного.
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Ответ ЭкспертДиванный
Короче для мамы
...из Анголы🥴
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Ответ MajestySport
Докторам которые спасают человеческие жизни предоставляют максимум стул с подлокотником. Все что нужно знать о разделении труда в мире.
В любой профессии лучшие кадры получают большие деньги. Мбаппе в топ 3 лучших игроков МИРА.
Лучшие врачи мира тоже получают нехилые бабки.
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Ответ Больное животное
видимо, имеется в виду быстрая езда на спорткарах по улицам общего пользования.
Галицкий в молодости купил феррари и гонял по улицам. До "Магнита" ещё. Но быстро поумнел и перестал.
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Ответ Forza
Всегда казалось глупым, когда мильтимиллионеры сами ездят за рулем. Хочешь погонять - есть трек всегда. Можно купить под него спорт кар и кайфовать. Но по дорогам общего пользования ездить... Мне кажется, риски просто того не стоят.
А что рискового доехать из пункта А, в пункт Б, все же ездят..
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Ответ Denis Bogomolov
Такое ощущение,что идиоты статью писали,даже в китайских авто за 3 ляма это все есть,массажи,вентиляции и обогревы,а преподнесли будто это,что-то иновационное
Это есть и в французах по типу Талисмана:)
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Если бомбить на ней за сколько отобьется?
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Нет прав - будет использовать автомобиль, как массажиста.
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Ответ Denis Bogomolov
Такое ощущение,что идиоты статью писали,даже в китайских авто за 3 ляма это все есть,массажи,вентиляции и обогревы,а преподнесли будто это,что-то иновационное
нет, просто теперь это и есть и у мбапе!😂
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так этот автомобиль скорее для пассажира чем для водителя, зачем ему права, он сам его водить и не будет
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Да ну
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Ответ Пинающий Достоинства
А в Гранте есть домкрат и докатка)
К чему ты это в ы с р а л ?
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Ниче, купит.
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Могу пока порулить
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Ответ Больное животное
просто люди купят быструю тачку. и постоянно появляется соблазн на ней погонять. от нуля до ста за 3,7 с эта бандура разгоняется.
Кайф быстро гонять у меня давно пропал, хотя, если бы тачка была мощная, может снова появился бы.. И даже лучше как сейчас, много лет не было штрафов.
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Ответ Cube Litening C:68X
Не, так не надо, можно кого нибудь сбить..
просто люди купят быструю тачку. и постоянно появляется соблазн на ней погонять. от нуля до ста за 3,7 с эта бандура разгоняется.
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Ответ Forza
Всегда казалось глупым, когда мильтимиллионеры сами ездят за рулем. Хочешь погонять - есть трек всегда. Можно купить под него спорт кар и кайфовать. Но по дорогам общего пользования ездить... Мне кажется, риски просто того не стоят.
я вот не люблю ездить за рулем, но, если есть возможность, то приходится. потому что меня укачивает на пассажирском сидении. чувствительный вестибулярный аппарат.
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Ответ Больное животное
видимо, имеется в виду быстрая езда на спорткарах по улицам общего пользования.
Не, так не надо, можно кого нибудь сбить..
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Ответ Forza
Всегда казалось глупым, когда мильтимиллионеры сами ездят за рулем. Хочешь погонять - есть трек всегда. Можно купить под него спорт кар и кайфовать. Но по дорогам общего пользования ездить... Мне кажется, риски просто того не стоят.
Кобе тоже предпочитал на вертолете летать, а не ездить по дорогам.
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Покатает по Адыгее.
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А водительские есть?
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