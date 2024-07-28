Олимпиада. 1-й круг. Оже-Альяссим играет с Гироном, Котов поборется с Вавринкой, Сафиуллин – с Табило, Надаль сыграет с Фучовичем, Зверев – с Муньяром
Павел Котов сыграет со Стэном Вавринкой в первом круге Олимпиады.
Роман Сафиуллин встретится с Алехандро Табило, Рафаэль Надаль – с Мартоном Фучовичем.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
- Дата проведения
- 28 июля, 17.30
- Дата проведения
- 28 июля, 16.00
- Дата проведения
- 28 июля, 16.00
- Дата проведения
- 28 июля, 16.00
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30
- Дата проведения
- 28 июля, 16.00
- Дата проведения
- 28 июля, 13.10
- Дата проведения
- 28 июля, 16.00
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30
- Дата проведения
- 28 июля, 17.30
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30
- Дата проведения
- 28 июля, 21.30
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30
- Дата проведения
- 28 июля, 13.17
- Дата проведения
- 28 июля, 13.12
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30
- Дата проведения
- 28 июля, 15.45
- Дата проведения
- 28 июля, 17.30
- Дата проведения
- 28 июля, 17.30
- Дата проведения
- 28 июля, 17.30
- Дата проведения
- 28 июля, 17.30
- Дата проведения
- 28 июля, 18.45
- Дата проведения
- 28 июля, 19.00
- Дата проведения
- 28 июля, 19.00
- Дата проведения
- 28 июля, 19.00
Кто-то катает с Южным три сетика, пока Ноле рубится в мясо с околопиковым юсошным Федом в другом полуфинале. А потом такие как ты смотрят только на победу.
Или рг19, когда в одном полуфинале дружеская тренировка с Федом, в другом фарш из пикового Тима и приличного Джоки 5 сетов, два дня, ветер, дождь, переносы. В итоге мертвый Тим в финале. Рг20 - то же самое. В одном рубка с Циципасом в пяти, в другом Шварцман, который имеет свой потолок из-за физ данных. Юсо21 туда же.
Если разобрать все сетки бигов, в сторону Джоки такая удача или халява работает меньше всего, можешь доказать обратное.
Но ты не сможешь.
Будешь и дальше накидывать и всё
Рг21 у тебя не оптимальный, где Джок вышел на матч после 5 сетов с Музетти и очень упорного матча с пиковым Берреттини, а рг22, где очевидно, давили психологически не допуски и депортация на ао оптимальный. И в то же время Надаль, на психологическом подъёме после ао, первой половины года.
Окей . Годная аналитека. Больше не пиши, лень тратить время