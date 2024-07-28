Олимпиада. 1-й круг. Оже-Альяссим играет с Гироном, Котов поборется с Вавринкой, Сафиуллин – с Табило, Надаль сыграет с Фучовичем, Зверев – с Муньяром

Теги результаты ATP Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Павел Котов сыграет со Стэном Вавринкой в первом круге Олимпиады.

Роман Сафиуллин встретится с Алехандро Табило, Рафаэль Надаль – с Мартоном Фучовичем.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) Павел Котов (Россия)
Дата проведения
28 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Алехандро Табило (Чили) Роман Сафиуллин (Россия)
Дата проведения
28 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Зизу Бергс (Бельгия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
28 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Лучано Дардери (Италия) Томми Пол (США)
Дата проведения
28 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Джек Дрэйпер (Великобритания) Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
28 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
28 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Маркос Гирон (США)
5:1
Дата проведения
28 июля, 13.10
Онлайн матча

 

Мариано Навоне (Аргентина) Нуну Боржес (Португалия)
Дата проведения
28 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Нидерланды) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
28 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Томаш Махач (Чехия) Чжичжэнь Чжан (Китай)
Дата проведения
28 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Моэс Эшарги (Тунис) Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
28 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Кристофер Юбенкс (США) Бенджамин Хассан (Ливан)
Дата проведения
28 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Хауме Муньяр (Испания)
Дата проведения
28 июля, 21.30
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
28 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Таро Даниэль (Япония)
Дата проведения
28 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
2:1
Дата проведения
28 июля, 13.17
Онлайн матча

 

Корентен Муте (Франция) Самит Нагал (Индия)
2:1
Дата проведения
28 июля, 13.12
Онлайн матча

 

Педро Мартинес Портеро (Испания) Андреа Вавассори (Италия)
Дата проведения
28 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Франциско Кабрал (Португалия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
28 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Фабиан Марожан (Венгрия) Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
28 июля, 15.45
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Гаэль Монфис (Франция)
Дата проведения
28 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Максимилиан Мартерер (Германия)
Дата проведения
28 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Марсело Барриос Вера (Чили)
Дата проведения
28 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) Тиаго Монтейро (Бразилия)
Дата проведения
28 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Маттео Арнальди (Италия) Артур Фис (Франция)
Дата проведения
28 июля, 18.45
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия) Николас Харри (Чили)
Дата проведения
28 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Якуб Меньшик (Чехия) Александр Шевченко (Казахстан)
Дата проведения
28 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Милош Раонич (Канада) Доминик Кепфер (Германия)
Дата проведения
28 июля, 19.00
Онлайн матча
23 комментария
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Удачи и здоровья Рафаэлю Надалю!
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+5
Что то я не понял как Музетти и Серундоло собираются играть сегодня свои матчи, если они сегодня же после полуночи в Хорватии закончили трехчасовой финал друг с другом. Затем еще отдых, перелёт, сон, подготовка и в 17:30 уже опять на корт
+4
0
+4
Ответ jjeka
Что то я не понял как Музетти и Серундоло собираются играть сегодня свои матчи, если они сегодня же после полуночи в Хорватии закончили трехчасовой финал друг с другом. Затем еще отдых, перелёт, сон, подготовка и в 17:30 уже опять на корт
Организатором турнира в Умаге следовало намного раньше назначить начало финала, на 10 часов раньше например, на параллельном турнире в Китцбюэле финал начался в 13.00 по местному времени, там никто из финалистов на Олимпиаде не участвует. Странно в Умаге организаторы поступили конечно.
+3
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За реванш Стэна и ля Монфа, не снятие Рафы сегодня
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Ответ Иван Дичковский
Как жк вы хотите победы Джоковича над неоптимальным полутравмированным Рафаэлем, будь на дворе 2022 год когда Рафа уверенно на Ролан Гаррос Джоковича обыграл, вы бы по-другому рассуждали, ты был бы за снятие Рафы с одиночного разряда.
В теннисе практически не бывает идеально оптимальных соперников.
Кто-то катает с Южным три сетика, пока Ноле рубится в мясо с околопиковым юсошным Федом в другом полуфинале. А потом такие как ты смотрят только на победу.
Или рг19, когда в одном полуфинале дружеская тренировка с Федом, в другом фарш из пикового Тима и приличного Джоки 5 сетов, два дня, ветер, дождь, переносы. В итоге мертвый Тим в финале. Рг20 - то же самое. В одном рубка с Циципасом в пяти, в другом Шварцман, который имеет свой потолок из-за физ данных. Юсо21 туда же.
Если разобрать все сетки бигов, в сторону Джоки такая удача или халява работает меньше всего, можешь доказать обратное.
Но ты не сможешь.
Будешь и дальше накидывать и всё
Рг21 у тебя не оптимальный, где Джок вышел на матч после 5 сетов с Музетти и очень упорного матча с пиковым Берреттини, а рг22, где очевидно, давили психологически не допуски и депортация на ао оптимальный. И в то же время Надаль, на психологическом подъёме после ао, первой половины года.
Окей . Годная аналитека. Больше не пиши, лень тратить время
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Бамош!! Ждем сегодня твоей победы!!!
+2
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Ответ Иван Дичковский
Как жк вы хотите победы Джоковича над неоптимальным полутравмированным Рафаэлем, будь на дворе 2022 год когда Рафа уверенно на Ролан Гаррос Джоковича обыграл, вы бы по-другому рассуждали, ты был бы за снятие Рафы с одиночного разряда.
В 2021 Джокович отскочил от травмированного Надаля за 4 часа, в 2022 Надаль уверенно победил за эти же 4 часа, пол турнира рассказывая, что это может быть его последний матч. Тут главное не перепутать. В 2024 всё так же. Надаль вполне может и выиграть ...
+3
-2
+1
Удачи всем нашим!
+1
0
+1
Будь сильным Рафаэль. Удачи тебе, что бы там не случилось. ✊.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий
Спасибо
Нет, ну есть масса пабликов вконтактике, конечно. Если вам требуются русскоязычные комментаторы.
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Ответ justbored
На olympics.com.
Спасибо
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На ОИ не только продвигают бородатых и голубых мужчин, но и ставят на игру двух боди позитивных людей друг против друга, чтобы имели шансы пройти дальше! Респект 👍
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Всем добра! А где лучше всего лимпиаду посмотреть? Че за ресурсы есть
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Поставить хату на Котана что ли.
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Кабраль вместо ДеМинаура. На самом деле равноценная замена, у обоих 0% винрейта против топ-10
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Они бы ещё часа в 4 вечера стартанули
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О, встреча двух тяжеловесов:)))
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Без дождей след 3 дня. А завтра так вообще 33-35. Успеют все сыграть
+1
-1
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