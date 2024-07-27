Олимпиада-2024. Пары. 1-й круг. Надаль и Алькарас играют с Гонсалесом и Мольтени

Теги результаты ATP Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас играют в паре в первом круге Олимпиады.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Максимо Гонсалес (Аргентина) / Андрес Мольтени (Аргентина) Карлос Алькарас (Испания) / Рафаэль Надаль (Испания)
3:4
Дата проведения
27 июля, 20.11
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) / Роман Сафиуллин (Россия) Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пюц (Германия)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Доминик Кепфер (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия) Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Рохан Бопанна (Индия) / Срирам Баладжи (Индия) Гаэль Монфис (Франция) / Эдуар Роже-Васслен (Франция)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) Пабло Каррено-Буста (Испания) / Марсель Гранольерс (Испания)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Сандер Жилль (Бельгия) / Йоран Флиген (Бельгия) Артур Фис (Франция) / Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Нил Скупски (Великобритания) / Джо Солсбери (Великобритания) Томаш Махач (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) / Алексей Попырин (Австралия) Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды) Мартон Фучович (Венгрия) / Фабиан Марожан (Венгрия)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Таро Даниэль (Япония) / Кеи Нисикори (Япония) Дэн Эванс (Великобритания) / Энди Маррей (Великобритания)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Нидерланды) / Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) Франсиско Серундоло (Аргентина) / Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Тиаго Монтейро (Бразилия) / Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) Александр Бублик (Казахстан) / Александр Недовесов (Казахстан)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) / Томми Пол (США) Милош Раонич (Канада) / Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) / Петрос Циципас (Греция) Нуну Боржес (Португалия) / Франциско Кабрал (Португалия)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Лучано Дардери (Италия) / Лоренцо Музетти (Италия) Николас Харри (Чили) / Алехандро Табило (Чили)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Хади Хабиб (Ливан) / Бенджамин Хассан (Ливан) Мэтью Эбден (Австралия) / Джон Пирс (Австралия)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча
46 комментариев
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Карась стоит ушами хлопает, пока Гоат забивает
+8
0
+8
Стартует самая хайповая теннисная пара этого теннисного олимпийского турнира. Все настоящие любители тенниса будут смотреть конечно же данный матч.
+8
-1
+7
У Надаля просто с каждой олимпиадой уровень игры усложняется. Сначала надо было затащить одиночку, самый простой уровень. Потом надо было затащить пару с хорошим парником. Теперь пара с одиночником, который пока вообще не понимает, где находится.
+5
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Рафа серьезно настроен. Тащит против двоих, и тянет Карлоса
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Поменяйте Рафе напарника))
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С Алькарасом каши не сваришь, сыроват он для пары
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Рафа тащит пару пока, Карлитос танкует)
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Кто там говорил, что Рафа балластом будет для Карлоса. Пока все наооборот, Карлос вообще не понимает, что делать на корте в паре
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Надаль пока здорово игрой поддерживает неопытного и трясущегося Карлоса))
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Мы кстати свидетели редкого зрелища. Карлос привык в одиночке на расслабоне ходить, улыбаться в паузах, а с Рафой тут не по хихикаешь. Самый серьезный Алькарас на моей памяти
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Гильермо Кория вообще не меняется. Он что в 2005 против Надаля в Риме так выглядел, что сейчас.
+2
0
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Вамос то пиковый, за двоих работает
+3
-1
+2
Король и принц на корте, история пишется на наших глазах
+2
0
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Ответ Eugenie Nation
Там Лопес был опытным парником. Тут сырой Карлос и сразу без раскачки на сеянных. Надеюсь что Карлос быстро схватывает на лету, но боюсь в паре он как Джокович - то есть нулина
Ну, в отличие от откровенно деревянного Джоковича Карлос шикарно играет слета и полулета, так что еще посмотрим. Но отсутствие практики в паре, конечно, может дать о себе знать.
+4
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+2
Пока выходит так что старичок Надаль, подчищает за постоянно ошибающимся юнцом Алькарасом
+2
0
+2
Сколько ошибок у Карла
+2
0
+2
Карлитос живет лучшей жизнью. Все то, о чем мечтал маленький мальчик в детстве - сбылось)
+1
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Мама Рафы сидит рядом с Хайме, передает величие
+1
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Какой спокойный Раф Рафыч, в таком возрасте сидит и смотрит теннис )
+1
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Ответ VaD
Удачи Величайшим!
Карлос Великий пока что)), но согласен, может стать величайшим
+2
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+1
Ответ VaD
Почему? В 2016 в каждом матче были топовые парники и ничего.
Там Лопес был опытным парником. Тут сырой Карлос и сразу без раскачки на сеянных.
Надеюсь что Карлос быстро схватывает на лету, но боюсь в паре он как Джокович - то есть нулина
+4
-3
+1
Ответ Lana5
Рафе надо было микст играть )
с Бадосой?)
+1
0
+1
Ответ cosset
Давайте не забывать, что Карлос отыграл одиночный матч, подустал немного и совсем другая игра тут в паре. Хотелось бы конечно, чтобы они с Рафой подольше задержались на турнире)
Ну там такой соперник, что для карася это скорее предигровая тренировка. Тут скорее сказывается, что он по сути в паре ни когда не играл на высшем уровне
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
Мы кстати свидетели редко зрелища. Карлос привык в одиночке на расслабоне ходить, улыбаться в паузах, а с Рафой тут не по хихикаешь. Самый серьезный Алькарас на моей памяти
Ответственность несёт перед дедом)
+1
0
+1
https://t.me/elitetennis/33696
+1
0
+1
Всё золото Испании на корте и в тренерском боксе))) молодая перспективная пара играет против седых аргентинских дедушек:)
+2
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Ответ sedric
Гильермо Кория вообще не меняется. Он что в 2005 против Надаля в Риме так выглядел, что сейчас.
Кория легенда. Волшебство на корте 😅
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Ответ JozY
Поменяйте Рафе напарника))
Рафе надо было микст играть )
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Ответ SKA Rostov1992
Кория легенда. Волшебство на корте 😅
Поддерживаю)
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Ответ SKA Rostov1992
с Бадосой?)
С Кристиной Букшей.
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