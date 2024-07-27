Олимпиада-2024. Пары. 1-й круг. Надаль и Алькарас играют с Гонсалесом и Мольтени

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас играют в паре в первом круге Олимпиады.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг