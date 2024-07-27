Олимпиада-2024. Пары. 1-й круг. Надаль и Алькарас играют с Гонсалесом и Мольтени
Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас играют в паре в первом круге Олимпиады.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Максимо Гонсалес (Аргентина) / Андрес Мольтени (Аргентина) – Карлос Алькарас (Испания) / Рафаэль Надаль (Испания)
3:4
3:4
- Дата проведения
- 27 июля, 20.11
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Доминик Кепфер (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Рохан Бопанна (Индия) / Срирам Баладжи (Индия) – Гаэль Монфис (Франция) / Эдуар Роже-Васслен (Франция)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – Пабло Каррено-Буста (Испания) / Марсель Гранольерс (Испания)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Нил Скупски (Великобритания) / Джо Солсбери (Великобритания) – Томаш Махач (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Тэллон Грикспор (Нидерланды) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды) – Мартон Фучович (Венгрия) / Фабиан Марожан (Венгрия)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Таро Даниэль (Япония) / Кеи Нисикори (Япония) – Дэн Эванс (Великобритания) / Энди Маррей (Великобритания)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Робин Хаасе (Нидерланды) / Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) – Франсиско Серундоло (Аргентина) / Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Тиаго Монтейро (Бразилия) / Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) – Александр Бублик (Казахстан) / Александр Недовесов (Казахстан)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Стефанос Циципас (Греция) / Петрос Циципас (Греция) – Нуну Боржес (Португалия) / Франциско Кабрал (Португалия)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Надеюсь что Карлос быстро схватывает на лету, но боюсь в паре он как Джокович - то есть нулина