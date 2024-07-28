Надаль и Джокович во втором круге Олимпиады проведут 60-й матч друг против друга

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Мартон Фучович Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Рафаэль Надаль обыграл Мартона Фучовича в первом круге Олимпиады – 6:1, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа.

За выход в 1/8 финала испанец поборется с Новаком Джоковичем.

Их противостояние самое насыщенное в истории мужского тенниса:

  • общий счет 30:29 в пользу Джоковича;
  • на грунте – 20:8 в пользу Надаля;
  • на «Больших шлемах» – 11:7 в пользу Надаля;
  • на «Ролан Гаррос» – 8:2 в пользу Надаля.

Джокович – один из трех соперников, побеждавших Надаля на «Ролан Гаррос». Он делал это в четвертьфинале-2015 и в полуфинале-2021.

87 комментариев
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Джокович - Надаль! Обалдеть!!! Не знаю, как кто, но я в предвкушении очередного матча двух легенд тенниса! 😄
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От Надаля требуется лишь одна вещь - НЕ СНЯТЬСЯ с игры.
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Ну что ж, последний раз в жизни видим противостояние в Биг-3.
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это всегда интересно, даже на закате карьеры! обязательно смотреть!🔥
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30:30 было бы красиво 😱
Но победит Джок 💪
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Ответ VaD
Комментарий скрыт
Фанатам Рафы только и остается, что болеть, чтобы Новак не выиграл золото ОИ, ибо это единственный их козырь и методичка: "ОИ это самый важный турнир, потому что у Рафы два золото, а у Джока 0, поэтому Рафулик великий, а Новак нет!"😂
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Жду - не дождусь этого матча двух легенд!
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Фаворит, конечно, Новак, но статистика на грунте полностью за Рафой.
Предстоит сложный для обоих и интересный для болельщиков матч, мы все в ожидании!
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11-7 на ТБШ💪💪💪
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Ответ Syndycate
Написали только те противостояния, в которых Надаль лидирует🤣
Давно понятно что модераторы тут вамосные
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Пусть оба подойдут к матчу в оптимальной (на сколько это возможно) форме, без травм. И с максимальным настроен.
Хочется напоследок увидеть качественное классико
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Ответ PolarBear
Вот на Евро по футболу многие фыркали , сколько можно пенсионера брать Роналду ? Когда он уже свалит и т д и т п ?. А Надалька всего на год младше его, но про него никто что то не говорит, зачем он нужен , когда он свалит уже ?
Теннис индивидуальный вид спорта
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Ожидание vs реальность, пожалуйста, совпадите в этом матче! А иначе зачем всё это надо! :)
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Ответ Максим Пестов
Пусть оба подойдут к матчу в оптимальной (на сколько это возможно) форме, без травм. И с максимальным настроен. Хочется напоследок увидеть качественное классико
Оптимальная форма Надаля последний раз была на РГ 2020
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Надеюсь не сжалится над лысым и проводит его 6-2, 6-1, без имитации борьбы
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Ответ Nikolay Stavrogin
8-2 из них на рг. Где другие турниры, Лебовски?!
2-1 на Уимблдоне и 3-2 на AO/USO в пользу Нолика.

Что-то какое-то жиденькое преимущество для хардового и травяного специалиста над "грунтовым бычком", не правда ли? При этом и на Уимблдоне, и на AO были пятисетовики, в которых фартануло сербу. Особенно в 2018.
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+7
Ответ laziofan
11-7 на ТБШ💪💪💪
8-2 из них на рг. Где другие турниры, Лебовски?!
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ВАМОС РАФА
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+7
На Ролан Гарросе Надаля побеждали трое,а не двое
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Матч смотрела. Рафа хорош. Конечно, Фучович есть Фучович, но все же не настолько он плох, сет зацепил у Надаля.
+8
-1
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Скорее всего, последняя возможность увидеть эту историю💔 и нам безумно повезло
+7
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Написали только те противостояния, в которых Надаль лидирует🤣
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Жаль не в финале
+7
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Главное событие этих ОИ, по крайней мере для меня, битва лучших надеюсь это будет славная охота🤞👍💪‼️
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Ответ laziofan
11-7 на ТБШ💪💪💪
24-22🏆💪👍
+9
-3
+6
Ну здесь Новак спокойно разберётся. Так что Надалю лучше готовиться к паре
+6
-1
+5
Ответ Stas Salesov
Матч поставят на завтра
Ну что Стасян, ждешь идемайде?)
+5
0
+5
Ответ etozhelesha
Оптимальная форма Надаля последний раз была на РГ 2020
На РГ 22 неоптимальная форма была?)
+5
0
+5
Ответ ivan 07
Пусть будет равенство 30 - 30.
Не будет)
+7
-2
+5
Ответ Iva_Nova
Поздравляю всех, кто ждал этот матч :)
Судя по коментам, матч ждали нейтральные фаны тенниса. Фаны самих игроков в напряге))
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