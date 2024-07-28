Надаль и Джокович во втором круге Олимпиады проведут 60-й матч друг против друга
Рафаэль Надаль обыграл Мартона Фучовича в первом круге Олимпиады – 6:1, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа.
За выход в 1/8 финала испанец поборется с Новаком Джоковичем.
Их противостояние самое насыщенное в истории мужского тенниса:
- общий счет 30:29 в пользу Джоковича;
- на грунте – 20:8 в пользу Надаля;
- на «Больших шлемах» – 11:7 в пользу Надаля;
- на «Ролан Гаррос» – 8:2 в пользу Надаля.
Джокович – один из трех соперников, побеждавших Надаля на «Ролан Гаррос». Он делал это в четвертьфинале-2015 и в полуфинале-2021.
Но победит Джок 💪
Предстоит сложный для обоих и интересный для болельщиков матч, мы все в ожидании!
Хочется напоследок увидеть качественное классико
Что-то какое-то жиденькое преимущество для хардового и травяного специалиста над "грунтовым бычком", не правда ли? При этом и на Уимблдоне, и на AO были пятисетовики, в которых фартануло сербу. Особенно в 2018.