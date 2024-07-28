Надаль и Джокович во втором круге Олимпиады проведут 60-й матч друг против друга

Рафаэль Надаль обыграл в первом круге Олимпиады – 6:1, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа.

За выход в 1/8 финала испанец поборется с .

Их противостояние самое насыщенное в истории мужского тенниса:

общий счет 30:29 в пользу Джоковича;

на грунте – 20:8 в пользу Надаля;

на «Больших шлемах» – 11:7 в пользу Надаля;

на «Ролан Гаррос» – 8:2 в пользу Надаля.

Джокович – один из трех соперников, побеждавших Надаля на «Ролан Гаррос». Он делал это в четвертьфинале-2015 и в полуфинале-2021.