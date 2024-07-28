Бабич о борьбе с «Зенитом»: «Спартак» – величайший клуб России, но мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Сыграем с ними – увидим, где мы»
Срджан Бабич назвал «Спартак» величайшим клубом России.
– Не кажется, что в России есть клуб, с которым невозможно бороться?
– Давай так, сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Мы сыграем с «Зенитом», а после увидим, где мы есть.
Не хочу нас сравнивать с кем-то. Понятно, что мы – величайший клуб России. Если говорить о команде, то мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Давайте смотреть от игры к игре, – сказал защитник красно-белых.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Для них футбол начался 20 лет назад😂😂😂
А как так получилось что у "величайшего клуба России" нет никакой евро чашки? А забыл, копа Дель Соль есть