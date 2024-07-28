Бабич о борьбе с «Зенитом»: «Спартак» – величайший клуб России, но мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Сыграем с ними – увидим, где мы»

Срджан Бабич назвал «Спартак» величайшим клубом России.

– Не кажется, что в России есть клуб, с которым невозможно бороться?

– Давай так, сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Мы сыграем с « », а после увидим, где мы есть.

Не хочу нас сравнивать с кем-то. Понятно, что мы – величайший клуб России. Если говорить о команде, то мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Давайте смотреть от игры к игре, – сказал защитник красно-белых.

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