Бабич о борьбе с «Зенитом»: «Спартак» – величайший клуб России, но мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Сыграем с ними – увидим, где мы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Срджан Бабич Чемпионат.com Футбол

Срджан Бабич назвал «Спартак» величайшим клубом России.

– Не кажется, что в России есть клуб, с которым невозможно бороться?

– Давай так, сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Мы сыграем с «Зенитом», а после увидим, где мы есть.

Не хочу нас сравнивать с кем-то. Понятно, что мы – величайший клуб России. Если говорить о команде, то мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Давайте смотреть от игры к игре, – сказал защитник красно-белых.

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29 комментариев
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у Спартака 3 титула за последние 20 лет, у Зенита - 25 титулов, включая Кубок УЕФА и Суперкубок. Им всё божья роса
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Ответ Spartakus1984
Вроде бы Бабич ничего плохого не скзал,но сечас накинутся Питерские.....
Ничего такого Бабич бы не сказал, если бы ограничился первым абзацем. Там всё было вменяемо. Но он не смог удержаться и по спартаковской привычке неадекватно распушил перья. Или что там у вас.
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Сыграете с Зенитом - увидите где вы есть. Но все остальные и так видят.
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У Зенита 2 еврокубка, а у Спартака скандалы, интриги и расследования. Кто где понятно.
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Ответ Spartakus1984
Вроде бы Бабич ничего плохого не скзал,но сечас накинутся Питерские.....
какой европейский трофей выиграл спартак? несколько чемпионатов выиграли за счет фармы, а как спалились на бромантане, то побеждать перестали
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Ответ ББ
Суперкубок никогда и нигде в "еврокубки" не приписывают
Это официальный футбольный турнир, состоящий из одного матча. Так что это второй еврокубок.
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Лучше не надо, Бабич…
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утомили. борьба с 5-6 мест и по мнению зарем и ко они участвуют.
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Если в следующем туре победят Крылья, то риторика дающих интервью перейдет на новый уровень- Величайший клуб мира. И даже страшно представить, что будет если и потом победят еще и Ахмат.
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Как они быстро приходят чтобы править,одна победа и сразу в чемпионской гонке
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Ответ reddman
у Спартака 3 титула за последние 20 лет, у Зенита - 25 титулов, включая Кубок УЕФА и Суперкубок. Им всё божья роса
Классика жанра из Питера:)))
Для них футбол начался 20 лет назад😂😂😂
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вот, химки обыграли, сразу пошли вопросы про чемпионство - сектанты в своем стиле
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Уже борща махнул в раздевалке, пердивные химки обыграли и пошло "чемпионство" по трубам.
А как так получилось что у "величайшего клуба России" нет никакой евро чашки? А забыл, копа Дель Соль есть
+5
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Фарм-клуб обыграли и пошло встатие. Жалкие
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РПЛ - уникальная лига. Лига в которой любимое место в таблице у величайший клуба по итогу сезона - 5ое
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Ответ murzzzzzilka
Классика жанра из Питера:))) Для них футбол начался 20 лет назад😂😂😂
Почему 20 ? 100.
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