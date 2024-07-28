Олимпиада-2024, 28 июля, все медали дня: будет разыграно 13 комплектов наград

28 июля на Олимпиаде в Париже будут разыграны 13 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

27 июля

Стрельба

10 м, пневматический пистолет

Мужчины

10:30

Женщины

13:00

Маунтинбайк

Женщины, велокросс

15:10

Дзюдо

Мужчины, до 66 кг

Женщины, до 52 кг

17:00

Скейтбординг

Женщины, стрит

18:00

Стрельба из лука

Команда

18:11

Гребной слалом

Женщины, байдарка-одиночка

18:45

Плавание

Мужчины

400 м, комплекс

21:30

100 м, брасс

22:44

Женщины

100 м, баттерфляй

21:40

Фехтование

Женщины, рапира

22:45

Мужчины, шпага

23:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.