Олимпиада-2024, 28 июля, все медали дня: будет разыграно 13 комплектов наград
28 июля на Олимпиаде в Париже будут разыграны 13 комплектов медалей.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
27 июля
Стрельба
10 м, пневматический пистолет
Мужчины
10:30
Женщины
13:00
Маунтинбайк
Женщины, велокросс
15:10
Дзюдо
Мужчины, до 66 кг
Женщины, до 52 кг
17:00
Скейтбординг
Женщины, стрит
18:00
Стрельба из лука
Команда
18:11
Гребной слалом
Женщины, байдарка-одиночка
18:45
Плавание
Мужчины
400 м, комплекс
21:30
100 м, брасс
22:44
Женщины
100 м, баттерфляй
21:40
Фехтование
Женщины, рапира
22:45
Мужчины, шпага
23:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.