Оргкомитет Олимпийских игр пожаловался на «антисемитские жесты» на матче Израиля и Парагвая. На трибуне развернули баннер «Олимпиада геноцида» и скандировали «Израиль убивает детей Палестины»

Прокуратура расследует возможный антисемитизм на матче на Олимпиаде.

Как сообщает L’Equipe, расследование начато после жалобы Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр на события в матче сборных Израиля и (2:4) на групповом этапе олимпийского футбольного турнира.

По версии обвинения, во время матча около десяти человек в масках и в черной одежде развернули баннер с надписью «Олимпиада геноцида», который вскоре был убран стюардами. Также утверждается, что один из членов этой группы демонстрировал «антисемитские жесты».

Также, как передает AFP, около пятидесяти зрителей на одной из трибун скандировали лозунги «Израиль убивает детей Палестины» и «Мы все дети Газы».

Гимн Израиля и игроков сборной освистали в матче с Мали на Олимпиаде в Париже, на трибунах были флаги Палестины. Израильтян на игру сопровождала полиция

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