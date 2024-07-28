Оргкомитет Олимпийских игр пожаловался на «антисемитские жесты» на матче Израиля и Парагвая. На трибуне развернули баннер «Олимпиада геноцида» и скандировали «Израиль убивает детей Палестины»

Теги происшествия сборная Израиля по футболу Сборная Парагвая по футболу Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир Политика олимпийская сборная Парагвая олимпийская сборная Израиля Футбол

Прокуратура расследует возможный антисемитизм на матче на Олимпиаде.

Как сообщает L’Equipe, расследование начато после жалобы Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр на события в матче сборных Израиля и Парагвая (2:4) на групповом этапе олимпийского футбольного турнира.

По версии обвинения, во время матча около десяти человек в масках и в черной одежде развернули баннер с надписью «Олимпиада геноцида», который вскоре был убран стюардами. Также утверждается, что один из членов этой группы демонстрировал «антисемитские жесты».

Также, как передает AFP, около пятидесяти зрителей на одной из трибун скандировали лозунги «Израиль убивает детей Палестины» и «Мы все дети Газы».

Гимн Израиля и игроков сборной освистали в матче с Мали на Олимпиаде в Париже, на трибунах были флаги Палестины. Израильтян на игру сопровождала полиция

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56 комментариев
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Как там объединение мира на время спортивных состязаний работает, пацаны?
+80
-2
+78
Ну,то есть высказаться о том,что Израиль бомбит школы с детьми в Палестине-это антисемитизм?
Двуличные первые лица европейских государств осудили удар Хезболлы по Голландским высотам,но почему-то не осудили удар Израиля по школам с детьми в Палестине. Двуличие этой Олимпиады только усугубляется
+80
-12
+68
На вывалившиеся из шорт яйки в прямом эфире оргкомитет пожаловаться не хочет?
+44
-1
+43
А на что МОК надеялся, когда допустил евреев? Это только начало. Как бы не повторился Мюнхен.
+39
-9
+30
Ответ шатанледс 12
Как там объединение мира на время спортивных состязаний работает, пацаны?
Как арабские часы !
+20
0
+20
Ответ Птюч
А на что МОК надеялся, когда допустил евреев? Это только начало. Как бы не повторился Мюнхен.
Скорее на что он надеялся, когда убрал Россию. В долгосрочной перспективе это фаталити. Создали прецедент, на который сейчас будут опираться все
+26
-11
+15
А на правду надо обижаться и при этом еще и преследовать тех, кто эту правду глаголит? Израиль белый и пушистый чтоли?

"Отличная" олимпиада, без России, которую убрали оттуда по надуманным причинам, с двойными стандартами и лицемерием, с сомнительной повесточкой и идеями... Прямо "лучшая" в истории. В целом в России многим по вполне логичным причинам плевать на ОИ-2024, да и после такой церемонии открытия, еще и некоторым даже за ее пределами... Но Спортс как не в себя продолжает клепать тонну статей про ОИ-2024 и тонну новостей, а в каждом треде комментарии будто бы ботами написаны про то, какие это великие и крутые ОИ. Хотя такого НИ РАЗУ не была на этом ресурсе до ОИ-2024. Ни одни игры не удостаивались такой массовой похвалы пользователей Спортца... Совпадение?
+17
-5
+12
Ответ Птюч
Комментарий удален пользователем
https://sun9-21.userapi.com/impg/jCeeR1A56IzSCwFoURbWRj1jeKJgpMDYqZA0RQ/RLM_bZ9wUmg.jpg?size=590x680&quality=95&sign=94ddb22fe93362aaff5d3a688004239d&type=album
+11
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+9
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
https://sun9-21.userapi.com/impg/jCeeR1A56IzSCwFoURbWRj1jeKJgpMDYqZA0RQ/RLM_bZ9wUmg.jpg?size=590x680&quality=95&sign=94ddb22fe93362aaff5d3a688004239d&type=album
ну и кабздец там
+8
0
+8
Папа Римский будет представлять Христиан и жаловаться на Франце Тайную вЕчерю или он там просто сидит?
+9
-1
+8
на правду не обижаются
+12
-5
+7
Ответ Бегемотик
Папа Римский будет представлять Христиан и жаловаться на Франце Тайную вЕчерю или он там просто сидит?
Папа социалист и любитель позаигрывать с ЛГБТ сообществом , единственное , что в нем хорошее - футбольный болельщик ! ))
+8
-1
+7
Ответ Radik_2.0
и такое было?
Не знаю можно ли постить ссылку на такое, но да. Причем врядли нечаянно, вроде как эти шорты/труселя в облипку были)
+7
0
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
https://sun9-21.userapi.com/impg/jCeeR1A56IzSCwFoURbWRj1jeKJgpMDYqZA0RQ/RLM_bZ9wUmg.jpg?size=590x680&quality=95&sign=94ddb22fe93362aaff5d3a688004239d&type=album
Фу какая мерзость! Хорошо, что живу в России.
+6
0
+6
Помню на этом сайте особо одаренные орали, что израиль бомбит теров. Но на олипиадке совсем другое.
+6
-1
+5
и скандировали «Израиль убивает детей Палестины»
--------------
Ну и в чем они неправы?
+6
-1
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
На вывалившиеся из шорт яйки в прямом эфире оргкомитет пожаловаться не хочет?
А я то уж начал думать :
В каком виде спорта шорты являются униформой ?
Спасибо за ссылку ))
+5
0
+5
Хорошее
+3
0
+3
Как говорится, правда глаза колет..
+4
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+3
Ответ OldRedWhite
Как арабские часы !
Сразу вспомнил этот номер: https://youtu.be/LkLe30zwOsM?si=cpT59qIPt4Q2s2Rz
+4
-1
+3
Ответ Водяра
Комментарий скрыт
Ты понимаешь, что нет такого понятия, как "древний Израиль" и древнего еврейского государства Израиль не существовало вообще, а земли, на которых современный Израиль существует, это земли тех самых арабов, а всех арабов без особых церемоний и вопросов засунули в убогую резервацию, при этом территория этой резервации очень сильно уменьшается каждый десяток лет))
+8
-5
+3
Ответ pavlo-one
А детей Палестины действительно убивают
в стране где гордятся борьбой с нацизмом, платные на спортсе прямо рассказывают о ненависти к евреями.. но их ведь не посадят? они ведь в деле, оправдывают ваххабитов и игил.
+6
-3
+3
Ответ Astin
Комментарий удален модератором
На моменте, как "цивилизованный" оправдывал преступников на Украине, которые с 2014 года творят не самые благие дела... Тебе кто платит? Не люблю "адептов западного мирка".
+6
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+2
Ответ OldRedWhite
А я то уж начал думать : В каком виде спорта шорты являются униформой ? Спасибо за ссылку ))
Маркуса Тюрама на них всех нету!!!)
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скорее всего этот баннер вывесили поклонники "тайной вечери" с открытия
+4
-2
+2
Ответ Samir Livermore
ну и кабздец там
Да полный там у них !
Например крысы в Париже :
Утром были с кошку , в обед уже с собаку , а сейчас с теленка !
+3
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Ответ AprasidzE
Не просто террорист, а спонсор терроризма и в прошлом экспортер исламской революции (благо Саддам притормозил Айатоллу)
Да, 100℅, но:)) повесточка другая, когда любители "бедных палестинцев" доиграются с исламизацией будет поздно
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Ответ Alexshara
Всё верно говоришь, но тут не знающие (переписывающие) историю, у которых друг страна терорист (иран) тебя за минусуют
Не просто террорист, а спонсор терроризма и в прошлом экспортер исламской революции (благо Саддам притормозил Айатоллу)
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Ответ Константин Михайлович
Интересно что за антисемитский жест?
В Франции придумали какой-то жест, давно уже.
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Зиговали?
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