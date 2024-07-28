Лунев о ценах в Москве: «За аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. Насчет продуктов – не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин»
Андрей Лунев высказался о стоимости жизни в Москве.
«Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли.
А насчет продуктов – не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин», – сказал вратарь «Динамо».
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>футболист говорит, что не заметил, что цены выросли
Ко-ко-ко, зажрались, совсем не видят что в стране происходит.
>футболист говорит, что цены выросли (даже не жалуется)
Ко-ко-ко, с такими зарплатами еще на цены жалуются.
Спокойно и 5-10 тысяч долларов в месяц может стоить, в год приличная сумма выходит
Сообщалось, что Лунев будет получать до 1,2 млн евро за сезон.
Сообщаю Луневу у меня годовой доход 840 тыс руб до вычета НДФЛ , у жены пенсия 22 тыс в месяц,
Правда квартира своя ( однушка в Бирюлево) , с голоду не умираем , на еде не экономим ( едим продукты из’Магнита и Пятерки) ещё супруга умудряется что то откладывать ...
Так что Лунёв может смело съежать с базы и жить ,,жизнью полноценного москвача" !))
Он констатирует факты, они объективны для всех, он не ноет вроде.