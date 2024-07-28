Лунев о ценах в Москве: «За аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. Насчет продуктов – не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Лунев деньги Футбол

Андрей Лунев высказался о стоимости жизни в Москве.

«Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли.

А насчет продуктов – не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин», – сказал вратарь «Динамо». 

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75 комментариев
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Ответ deadjoker
Чувак зарабатывавший не меньше ляма евро в год жалуется на цены :)) ну давайте пожалеем его
Тревожно, если он даже жалуется
+230
-7
+223
Чувак зарабатывавший не меньше ляма евро в год жалуется на цены :)) ну давайте пожалеем его
+143
-41
+102
Да согласен, капец! За 35000 снимаю однушку в Марьино и это ещё норм по цене
+45
-4
+41
Почитал комменты тут.
>футболист говорит, что не заметил, что цены выросли
Ко-ко-ко, зажрались, совсем не видят что в стране происходит.
>футболист говорит, что цены выросли (даже не жалуется)
Ко-ко-ко, с такими зарплатами еще на цены жалуются.
+39
-2
+37
Ответ deadjoker
Чувак зарабатывавший не меньше ляма евро в год жалуется на цены :)) ну давайте пожалеем его
Даже среди футболистов есть те, кто умеет деньги считать. Про Лунева сказать не могу ничего, но мысль, что человек зарабатывающий хорошие деньги не может жаловаться на инфляцию - бред
+37
-1
+36
Ответ Tollie
Комментарий скрыт
Он вообще не причём, вообще не при делах)
+44
-12
+32
Ответ Чей-то виртуал
Да согласен, капец! За 35000 снимаю однушку в Марьино и это ещё норм по цене
Я 15 лет назад снимал однушку за такую цену, так что это не кошмар.
+33
-5
+28
Ответ Kenai Tahov
Спасибо Великому Кормчему Пу!
Будто бы раньше было легко и дёшево снять, купить жильё в Москве. Спасибо, хоть отменили,, закон,, о трёх днях без регистрации находиться в Москве. Вспоминаю светлые Ельцинские времена. Такой был тупизм. Гражданин России не может более трёх суток находиться в столице своей Родины без особой на то причины или регистрации.
+14
-1
+13
Всё так, но Лунёв долларовый миллионер и такие слова из его уст звучат как фарисейство. Если даже ты снимешь квартиру за 200-300 тысяч это будет всего процентов 2-3 от твоей зп. Так что давайте не превращать всё в фарс.
+18
-8
+10
Ответ deadjoker
Чувак зарабатывавший не меньше ляма евро в год жалуется на цены :)) ну давайте пожалеем его
Это мысли человека, который думает, что богачи не считают деньги)), а в реальности всё как раз наоборот)
+10
0
+10
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Не все живут с родителями до 35 лет, как ты.
+11
-1
+10
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Что надо то и забыл. Тебя спрашивать буду где мне жить?
+14
-7
+7
С Луневым что то не так. Его агент еще два года после ухода Лунева обивал пороги Газпрома, какие то там бонусы не доплатили. За эти две тыщи ойро готов был ночевать там перед дверьми офиса. Теперь вот не на что хрущевку снять. Работает за еду и ночлег.
+19
-12
+7
Ответ Чей-то виртуал
Да согласен, капец! За 35000 снимаю однушку в Марьино и это ещё норм по цене
Переезжайте к нам в провинцию, 25000 - двушка! Правда и зарплата примерно раз в 5-6 ниже Московских 😄
+7
-1
+6
База кормит ))
+6
0
+6
Спасибо Великому Кормчему Пу!
+33
-27
+6
Уж кому, но только не футболёрам, с их контрактами, жаловаться на цены. Тем более на жрачке экономит.
+9
-3
+6
Ответ Остап Бендер
Был какой-то легионер в Локо вроде, который из команды выбивал даже за сотовую связь и домашний интернет. Питался на базе и в итоге увёз практически 100% того, что ему платили...
антонио сапатер
+5
0
+5
Ответ Константин Рассохин
Комментарий скрыт
Улица Полины Осипенко напротив Уха 8-й этаж. И это было дешево по тем временам и для такого дома.
+4
0
+4
Был какой-то легионер в Локо вроде, который из команды выбивал даже за сотовую связь и домашний интернет. Питался на базе и в итоге увёз практически 100% того, что ему платили...
+4
0
+4
Ответ deadjoker
Чувак зарабатывавший не меньше ляма евро в год жалуется на цены :)) ну давайте пожалеем его
Ну так он же не однушку в Бибирево снимает, а жилье в центре
Спокойно и 5-10 тысяч долларов в месяц может стоить, в год приличная сумма выходит
+6
-2
+4
Ответ deadjoker
Чувак зарабатывавший не меньше ляма евро в год жалуется на цены :)) ну давайте пожалеем его
Где ты жалобы увидел?
+6
-2
+4
Жаль не всем людям везет как Луневу, а то ему удобно на базе жить и там видимо неплохо кормят, можно деньги на тратить на жильё и еду.
+3
0
+3
Ответ zenit1925roma1927
Комментарий скрыт
Твой комментарий обошел и того и другого)
+3
-1
+2
Ответ bubon1k
Иностранец приехал в Россию, удивляется, пока не привык че как
В Москву
+4
-2
+2
Ну сними студию в Некрасовке за 35к и не ной😀
+2
0
+2
Договор с 32-летним футболистом рассчитан до 2026 года. Соглашение подразумевает опцию продления еще на год
Сообщалось, что Лунев будет получать до 1,2 млн евро за сезон.
Сообщаю Луневу у меня годовой доход 840 тыс руб до вычета НДФЛ , у жены пенсия 22 тыс в месяц,
Правда квартира своя ( однушка в Бирюлево) , с голоду не умираем , на еде не экономим ( едим продукты из’Магнита и Пятерки) ещё супруга умудряется что то откладывать ...
Так что Лунёв может смело съежать с базы и жить ,,жизнью полноценного москвача" !))
+3
-1
+2
Ответ deadjoker
Чувак зарабатывавший не меньше ляма евро в год жалуется на цены :)) ну давайте пожалеем его
А чё, если человек миллионер, он не имеет права считать, что жизнь стала дороже? Позиция должна быть одна: да я зарабатываю до хрена, мне наплевать, что сколько стоит. Так?
Он констатирует факты, они объективны для всех, он не ноет вроде.
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Ответ Кулёс
Как Петров и Козловский
Как Петров и Боширов
+1
0
+1
Ответ deadjoker
Чувак зарабатывавший не меньше ляма евро в год жалуется на цены :)) ну давайте пожалеем его
Можно сбор открыть для него, для нищего и донаты отправлять.)
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