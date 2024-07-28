Андрей Лунев высказался о стоимости жизни в Москве.

«Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли.

А насчет продуктов – не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин», – сказал вратарь « ».

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