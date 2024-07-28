Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Байлс лидирует в квалификации после двух потоков, Суниса Ли – 2-я, Андраде, Сараива, Чжоу Яцинь выйдут на ковер
28 июля на Олимпиаде пройдет женская квалификация в спортивной гимнастике.
Спортивная гимнастика
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
Квалификация
После двух потоков
1. Симона Байлс (США) – 59,566
2. Суниса Ли (США) – 56,132
3. Джордан Чайлз (США) – 56,065
4. Кайлия Немур (Алжир) – 55,966
5. Манила Эспозито (Италия) – 55,898
6. Аличе д’Амато (Италия) – 55,432
7. Цю Циюань (Китай) – 54,998
8. Оу Юйшань (Китай) – 53,965
Третий поток
15:50
Четвертый поток
19:00
Пятый поток
22:10
Участницы: Кайлия Немур (Алжир), Нина Дервал (Бельгия), Ребека Андраде (Бразилия), Флавия Сараива (Бразилия), Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция), Цю Циюань (Китай), Чжоу Яцинь (Китай), Е Со Джон (Южная Корея), Симона Байлс (США), Суниса Ли (США), Джейд Кэри (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
А так да, мутанты. У них у мужчин таких мышц нет, как у Семëна
https://i.imgur.com/8ETfEE0.jpeg
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?urlNews=4228218