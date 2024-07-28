Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Байлс лидирует в квалификации после двух потоков, Суниса Ли – 2-я, Андраде, Сараива, Чжоу Яцинь выйдут на ковер

28 июля на Олимпиаде пройдет женская квалификация в спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Квалификация

После двух потоков

1. Симона Байлс (США) – 59,566

2. Суниса Ли (США) – 56,132

3. Джордан Чайлз (США) – 56,065

4. Кайлия Немур (Алжир) – 55,966

5. Манила Эспозито (Италия) – 55,898

6. Аличе д’Амато (Италия) – 55,432

7. Цю Циюань (Китай) – 54,998

8. Оу Юйшань (Китай) – 53,965

Третий поток

15:50

Четвертый поток

19:00

Пятый поток

22:10

Участницы: Кайлия Немур (Алжир), Нина Дервал (Бельгия), Ребека Андраде (Бразилия), Флавия Сараива (Бразилия), Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция), Цю Циюань (Китай), Чжоу Яцинь (Китай), Е Со Джон (Южная Корея), Симона Байлс (США), Суниса Ли (США), Джейд Кэри (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.