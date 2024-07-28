Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Байлс лидирует в квалификации после двух потоков, Суниса Ли – 2-я, Андраде, Сараива, Чжоу Яцинь выйдут на ковер

Теги спортивная гимнастика результаты сборная США жен сборная Китая жен Олимпиада-2024 Симона Байлс Нина Дервал сборная Бельгии жен Джейд Кэри сборная Южной Кореи сборная Франции жен Мелани Де Хесус Дос Сантос Суниса Ли Джордан Чайлз Ребека Андраде Цю Циюань Кайлия Немур Флавия Сараива Чжоу Яцинь Гимнастика

28 июля на Олимпиаде пройдет женская квалификация в спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Квалификация

После двух потоков

1. Симона Байлс (США) – 59,566

2. Суниса Ли (США) – 56,132

3. Джордан Чайлз (США) – 56,065

4. Кайлия Немур (Алжир) – 55,966

5. Манила Эспозито (Италия) – 55,898

6. Аличе д’Амато (Италия) – 55,432

7. Цю Циюань (Китай) – 54,998

8. Оу Юйшань (Китай) – 53,965

Третий поток 

15:50

Четвертый поток

19:00

Пятый поток 

22:10

Участницы: Кайлия Немур (Алжир), Нина Дервал (Бельгия), Ребека Андраде (Бразилия), Флавия Сараива (Бразилия), Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция), Цю Циюань (Китай), Чжоу Яцинь (Китай), Е Со Джон (Южная Корея), Симона Байлс (США), Суниса Ли (США), Джейд Кэри (США). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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20 комментариев
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Во Францию можно провозить то, что запрещено в Японию.
+17
-5
+12
О, брат Сэмэн еще в деле? Я думал она все после Токио.
+12
-4
+8
Ответ Lina Starkova
Есть какой-то шанс, что мутант проиграет ?
Боюсь, что нет(
А так да, мутанты. У них у мужчин таких мышц нет, как у Семëна
+9
-3
+6
Хорошие колеса подогнали, аж на 3 балла улетела
+5
-2
+3
Байлс заявила на эту олимпиаду новый элемент в упражнении на брусьях. Говорят, если получится, то в каждом виде будет по элементу, названному в её честь и суммарно шесть.
https://i.imgur.com/8ETfEE0.jpeg

https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?urlNews=4228218
+7
-5
+2
Ответ n.newmail123456
Франция просто подстилка под Америку, как и большинство Европейских стран
А Япония прям нет? Когда японцы санкциями нас обкладывают - это их решение или американцев?
+2
0
+2
Братец Байлз будет демонстрировать чудеса американской фармакологии?
+7
-6
+1
Ответ Alex 1982-2000.
Симона просто неудержима. Вся сборная США впечатляет🙂.
Как хорошо что лекарство во Францию можно принести .В Японии было невыносимо без них
+2
-1
+1
Есть какой-то шанс, что мутант проиграет ?
+5
-5
0
американцы молодцы, верю в их победу.
+1
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0
Симона просто неудержима. Вся сборная США впечатляет🙂.
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Ответ Tania09**
Во Францию можно провозить то, что запрещено в Японию.
Франция просто подстилка под Америку, как и большинство Европейских стран
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Ответ Кирилл Шарапов
А Япония прям нет? Когда японцы санкциями нас обкладывают - это их решение или американцев?
тут разговор о том, что Япония запретила привозить на ее территорию официальный допинг, как на прошлых играх в Токио, поэтому американский мутант Симона Байлз там провалилась, а сейчас во Франции все разрешено, поэтому она скачет словно шимпанзе по лианам.
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Ответ Christina-Maria
Боюсь, что нет( А так да, мутанты. У них у мужчин таких мышц нет, как у Семëна
вы может мужчин гимнастов никогда не видели. Поставите рядом с ней какого нибудь Аблязина, и вы ее просто не заметите.
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