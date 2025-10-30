«Балтика» сыграет с «Торпедо» в плей-офф Пути регионов Кубка России, «Ростов» – с «Нефтехимиком», «Крылья» – с «КАМАЗом», «Рубин» – с тульским «Арсеналом»
Определились все участники плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.
Все пары 1/4 финала выглядят следующим образом:
«КАМАЗ» – «Крылья Советов»;
«Торпедо» Москва – «Балтика»;
«Нефтехимик» – «Ростов».
Матчи пройдут с 25 по 27 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости