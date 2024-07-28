Дмитрий Медведев: «Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы»

Теги Сочи-2014 Дмитрий Медведев чемпионат мира Политика Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Дмитрий Медведев назвал Олимпийские игры-2024 «омерзительным зрелищем».

«Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить – омерзительное зрелище. Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы. Такой позор!

А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с блеском проведенными в нашей стране. Отключайте телевизоры и не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» – написал зампред Совбеза РФ в телеграм-канале.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Обезглавленная Мария-Антуанетта – еще один символ открытия Парижа-2024. Это номер под метал!

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63 комментария
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Хруст огурца против хруста французской булки.
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Отошёл после пятницы наконец?
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Димон, а как там Финляндия? Допита?
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Ответ Анатолий Зубков
Хруст огурца против хруста французской булки.
Πρезиденτ ΡΦ пρинял ρешение о проведении первых летних Всемиρных игρ дρужбы в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 НОЯ, 11:57 Обновлено 12:24], министρ споρта РФ Олег Матыцин и прочие Свищевы на протяжении полугода заявляли, что состав участников не будет уступать ОИ в Париже, а по факту смогли провести ’первый в истории чемпионат мира по огуречному хрусту’, да и то 🤦🏻для участия в нём не смогли подготовить российских спортсменов: победил рандомный египтянин 🤣🤣🤣
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можно было бы послушать и почитать димона если бы не знать и не видеть, что у него от алкоголя голова стала в два раза больше ,за последние 10 лет😂😂😂Димон, ты особо ничем не запомнился в свое время, только переводом часов, когда мы жили в светлое время суток с 10 до 15, остальное в темноте. недоумок)
+27
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+19
Чего достигла Россия под руководством тандема? Огласите пожалуйста весь список.
+18
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+13
Ответ Мистер Блин
можно было бы послушать и почитать димона если бы не знать и не видеть, что у него от алкоголя голова стала в два раза больше ,за последние 10 лет😂😂😂Димон, ты особо ничем не запомнился в свое время, только переводом часов, когда мы жили в светлое время суток с 10 до 15, остальное в темноте. недоумок)
А как он со Шварцем рядом ходил - грудь колесом!
+14
-2
+12
Пьяный проспится, а дурак никогда
+14
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+8
Ответ Ozz99
Чего достигла Россия под руководством тандема? Огласите пожалуйста весь список.
ну как же, генералов, которые посоветовали начать сво пересажали😂😂😂
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+8
Переключаемся дружно на Соловьев Live, где абсолютно неподкупный, честный с моральными принципами Владимир Рудольфович, расскажет нам своим очень спокойным голосом о безупречном государстве с порядочными не пьющими людьми, которые вместе с гениальным президентом Владимиром Владимировичем Путиным создали рай, где люди невероятно счастливы, богаты и равны, где женщины рожают по 5-7 детей как минимум, из-за большого количества свободного времени и огромных зарплат своих мужей, где бабушки с дедушками дома почти не бывают и путешествуют со своими друзьями по всему миру, практически в круглогодичном режиме, где каждая семья проживает в кирпичном коттедже от 500 метров и больше , где инфраструктура безупречна и служит самозабвенно каждому россиянину в режиме нон-стоп последние 23 года без единой поломки, где учителя и врачи почти не бывают на работе, несмотря на колоссальные зарплаты, так как в этой безупречной стране почти никто и никогда не болеет, а дети с рождения все счастливые и с высшим оксфордским образованием и много, много других чудес и достижений, о которых можно говорить часами и днями! Как же нам всем повезло, как же нам все эти нелюди завидуют и хотят забрать наше счастье и навязать свои мысли и ценности, но мы все вместе с нашими любимыми чиновниками и депутатами, окружим заботой и поддержкой нашего любимого президента и никому его не отдадим, он нам самим нужен, чтобы и дальше великая Россия процветала и одухотворялась на зависть всему миру!!!✊😊✅
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Допинг в Сочи запомнился на всю жизнь
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Если уж карлан высказался, значит, французы все правильно сделали.
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Ответ Digger86
Отошёл после пятницы наконец?
пятница развратница! с ресторана ветерок он не вылезает!😂😂😂
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Ответ Postiga Zubatque
Димон, а как там Финляндия? Допита?
он ее допил и она улетела в НАТО!😂
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Димон глянул в зеркало?
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Хрустящий огурец под рюмочку против французского багета. Кто кого?
Димасик опохмелился после попойки пятнично-субботней
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Ответ ГЕНПЛАН
А как он со Шварцем рядом ходил - грудь колесом!
I’ll be back Шварцу кричит, тот аж охренел!😂😂😂😂😂😂😂
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Тяжелую артиллерию подтянули))
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Ответ Анатолий Зубков
Хруст огурца против хруста французской булки.
А я доволен !
Давненько нашего экс-президента не было на Спортсе .
Уже начали с другим , зенитовским Медведевым путать !
Ещё хотелось бы политолога Маркова он добрее как-то
и больше позитива выдает !
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Ответ Мистер Блин
он ее допил и она улетела в НАТО!😂
Может, все - таки "утекла"?)))
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Челик явно неадекватен
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Этому больше не наливать
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Ответ Мистер Блин
можно было бы послушать и почитать димона если бы не знать и не видеть, что у него от алкоголя голова стала в два раза больше ,за последние 10 лет😂😂😂Димон, ты особо ничем не запомнился в свое время, только переводом часов, когда мы жили в светлое время суток с 10 до 15, остальное в темноте. недоумок)
А ещё он милицию в полицию переименовал
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Ответ Старый, добрый
А ещё он милицию в полицию переименовал
это был он? гений😂
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Не смотрите Олимпиаду! За вас посмотрим её я, Песков, Собчак и Богомолов. Не отрываясь от экрана
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Выходные, смотою, хорошо прошли?))
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Доктор Борменталь, Дмитрию Анатольевичу больше не наливать.
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Дмитрий Анатольевич на выходных теряет ритм. по объективным причинам
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Много говорит, хм🤔 Пора новый Айфон подарить 🤣✌️
+1
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Ответ Ozz99
Чего достигла Россия под руководством тандема? Огласите пожалуйста весь список.
А валежник?
+3
-2
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