Дмитрий Медведев: «Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы»

Дмитрий Медведев назвал Олимпийские игры-2024 «омерзительным зрелищем».

«Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить – омерзительное зрелище. Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы. Такой позор!

А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с блеском проведенными в нашей стране. Отключайте телевизоры и не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» – написал зампред Совбеза РФ в телеграм-канале.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.

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