Соболева нет в заявке «Спартака» на матч с «Химками». Барко дебютирует за красно-белых

Александр Соболев не сыграет с «Химками».

Нападающий « » не попал в заявку на матч 2-го тура Мир РПЛ. Ранее стало известно, что его отстранили от тренировок с основной командой на фоне информации об интересе «Зенита».

Сегодня в составе красно-белых дебютирует аргентинский полузащитник Эсекиэль Барко.

Стартовый состав «Спартака» выглядит так: , , , Срджан Бабич, Олег Рябчук, , Роман Зобнин, Эсекиэль Барко, Михаил Игнатов, Тео Бонгонда, Манфред Угальде.

Матч «Химки» – «Спартак» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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