Соболева нет в заявке «Спартака» на матч с «Химками». Барко дебютирует за красно-белых

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Роман Зобнин Никита Чернов Тео Бонгонда Срджан Бабич Александр Максименко Эсекиэль Барко Олег Рябчук Александр Соболев Михаил Игнатов Даниил Хлусевич Наиль Умяров Манфред Угальде Футбол

Александр Соболев не сыграет с «Химками».

Нападающий «Спартака» не попал в заявку на матч 2-го тура Мир РПЛ. Ранее стало известно, что его отстранили от тренировок с основной командой на фоне информации об интересе «Зенита».

Сегодня в составе красно-белых дебютирует аргентинский полузащитник Эсекиэль Барко. 

Стартовый состав «Спартака» выглядит так: Александр МаксименкоДаниил ХлусевичНикита Чернов, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Эсекиэль Барко, Михаил Игнатов, Тео Бонгонда, Манфред Угальде.

Матч «Химки» – «Спартак» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию

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59 комментариев
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Опять Умяров 🫣
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Ответ superbro
Непонятно наличие в составе Рябчука и Умярова
Да Рябчуку дайте шансы, он норм игрок
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Непонятно наличие в составе Рябчука и Умярова
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Поясните, Умяров кого в жертву принес, что его все тренеры ставят?)
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А как Соболь может быть в заявке, если его отстранили от тренировок с командой.
Типа ты не тренируйся, но на игры мы тебя будем заявлять))
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Хммм. Посмотреть что ли. Того глядишь и Химкам влетят.
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Ответ superbro
Непонятно наличие в составе Рябчука и Умярова
Рябчук - единственный левый защитник с левой ногой. Станкович, говорил про это, что на краях обороны - должны играть с родными ногами.
По Умярову - согласен. Неужели Пруцев и Литвинов в худшей форме, чем Умяров?!
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Ответ Stanislav Orlov
Да Рябчуку дайте шансы, он норм игрок
Буду только рад если заиграет, но пока что оставил очень разочаровывающее впечатление
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Ответ Денис Пупкин
Опять Умяров 🫣
Ладно бы он один. Так ещё и в паре с Зобниным. Мысли в центре опять не будет.
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Ответ rarog
Поясните, Умяров кого в жертву принес, что его все тренеры ставят?)
Раньше угарали, что он внебрачный сын Федуна, а теперь видимо оказалось Алекперова
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Зато умяров в старте... сука
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Спартаку даже Месси с Роналду не помогут
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Ответ superbro
Непонятно наличие в составе Рябчука и Умярова
Наличие Рябчука как раз таки понятно , Хлусевича наконец то хотят наигрывать на правом фланге потому что он о чудо правша
Ну а на лево не кого больше ставить

Умяров без комментариев
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Ответ DoDidDone
Ладно бы он один. Так ещё и в паре с Зобниным. Мысли в центре опять не будет.
Помню мне тут доказывал, что Зобнин лучше Головина 😀
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Ответ Caniball
Рябчук - единственный левый защитник с левой ногой. Станкович, говорил про это, что на краях обороны - должны играть с родными ногами. По Умярову - согласен. Неужели Пруцев и Литвинов в худшей форме, чем Умяров?!
С Пруцевым странно, он только стабильно заиграл на уровне, хоть и другого формата, чем Умяров.

Литвинов пока нестабилен, но даже так лучше Умярова.
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Спартак не умеет вести переговоры. По сути они снижают стоимость своему активу. Я удивлюсь если Зенит даже 5 мультов даст в нынешней ситуации. Немотивированный играть за Спартак игрок + в плохой форме. И самое смешное если Зенит просто выйдет из переговоров и Спартак будет сидеть с токсичным Соболевым)
+3
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Ответ Caniball
Рябчук - единственный левый защитник с левой ногой. Станкович, говорил про это, что на краях обороны - должны играть с родными ногами. По Умярову - согласен. Неужели Пруцев и Литвинов в худшей форме, чем Умяров?!
У умярова, денисова и максименки задача всегда одна - сдать матч кому надо

Где ещё шишкановские возьмут гарантированные три очка, как не со Спартаком
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Спортс как обычно набрасывает, вместо того чтобы просто озвучить состав на игру, пихают про дельфина, который даже не тренируется с командой, даже дурак понимает что его не будет
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Абсолютно не понимаю, сколько можно наступать на одного и того же умярова
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Новый форвард что-то никак в форму не войдет. Аргентинец прилетел только и уже в составе. А того всё нет.
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Ответ schwein
Хммм. Посмотреть что ли. Того глядишь и Химкам влетят.
С таким ником только за Спартак и болеть.
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Ответ Усатый КозлоБык
Дномяров, зачем?
Такое ощущение, что у него вся родня в лукойле работает😐
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Где Шамар?
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Дномяров, зачем?
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Кто нибудь может мне объяснить, за какие заслуги, с маниакальным упорством, выпускают Умярова??? Это же выстрел себе в ногу. Чем он лучше Мартинса или Литвинова? Станкович разве этого не видит...не понимаю.
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Шикарно. А главное Зенит на это ничего даже не потратил.
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Умярова на скамейку надолго.
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Ответ superbro
Непонятно наличие в составе Рябчука и Умярова
Рябчук неплохо играл в товарняках
Не слабее Денисова , думаю
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Ответ superbro
Непонятно наличие в составе Рябчука и Умярова
Рябчук в принципе неплохой , скоростной , просто тренера не нашли ему должного применения в Спартаке
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Денисова нет в старте - это плюююс.
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