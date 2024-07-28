Соболева нет в заявке «Спартака» на матч с «Химками». Барко дебютирует за красно-белых
Александр Соболев не сыграет с «Химками».
Нападающий «Спартака» не попал в заявку на матч 2-го тура Мир РПЛ. Ранее стало известно, что его отстранили от тренировок с основной командой на фоне информации об интересе «Зенита».
Сегодня в составе красно-белых дебютирует аргентинский полузащитник Эсекиэль Барко.
Стартовый состав «Спартака» выглядит так: Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Эсекиэль Барко, Михаил Игнатов, Тео Бонгонда, Манфред Угальде.
Матч «Химки» – «Спартак» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Типа ты не тренируйся, но на игры мы тебя будем заявлять))
По Умярову - согласен. Неужели Пруцев и Литвинов в худшей форме, чем Умяров?!
Ну а на лево не кого больше ставить
Умяров без комментариев
Литвинов пока нестабилен, но даже так лучше Умярова.
Где ещё шишкановские возьмут гарантированные три очка, как не со Спартаком
Не слабее Денисова , думаю