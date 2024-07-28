Расселл дисквалифицирован после победы на Гран-при Бельгии, Хэмилтон выиграл гонку

Теги Гран-при Бельгии ФИА Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Шарль Леклер Джордж Расселл Оскар Пиастри Авто

Джордж Расселл лишился победы на Гран-при Бельгии, «Мерседес» – дубля.

Британец, финишировавший первым, дисквалифицирован из-за несоответствия требованиям по минимальной массе болида. После финиша машина оказалась на 1,5 кг легче лимита в 798 кг.

Победа досталась его напарнику Льюису Хэмилтону, на второе место поднялся пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на третье – Шарль Леклер из «Феррари».

Расселлу грозит дисквалификация после победы в Бельгии из-за недостаточной массы болида

96 комментариев
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Закон суров, но он закон!
Это реально просчет команды гаража Джорджа.
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Дико обидно, конечно. Но по факту, 1,5 кг это дофига, как можно было допустить такой косяк. И да, документ официально идет под номером 44, улыбнуло
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
ахаха
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Жаль, такую гонку хорошую провел
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Про среднем увеличении скорости на 0.03-0.05 секунды с круга при снижении веса на 1 кг, такое преимущество Рассела дало ему расчетно 4 секунды преимущества со всей гонки - как раз что не хватило Хэму и Пиастри для обгона
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Когда то Сэр потерял победу в Спа после гонки, теперь вот приобрел.
Рассела жаль, победа красивая
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Хэма с победой, Жору жаль, красиво рискнул, но команда умудрилась эпично налажать еще до гонки
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Оказывается ВАР не самое большое зло.
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Это твоя карма сыграла, постоянно на Льюиса гонишь. Из-за тебя Джордж страдает, как будто спецом это делаешь.
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Как так команда может облажаться? Уму непостижимо. И ладно бы Рассел пятым приехал, но дисквал с первого места максимально обиден.
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Офигеть как обидно. Бедолага Джордж за такую гениальную гонку ноль очков в итоге...
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Как то частенько мерс по техническому регламенту косячит.
то планка с крылом у Хэма
теперь недовес
пытаются по краю видимо ходить, Джорджа жалко
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Ответ hypnotoad94
Дико обидно, конечно. Но по факту, 1,5 кг это дофига, как можно было допустить такой косяк. И да, документ официально идет под номером 44, улыбнуло
36 кг вес 4 покрышек. Скорей всего из-за тактики 1 пит-стопа они и не уложились в лимит.
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Жёстко, но по делу. Джорджа жаль, он переиграл всех кроме своей команды, как оказалось.
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Очень очень жаль Джорджа. Мерседес потерял очень хорошие очки.
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Ответ Rangawe
Закон суров, но он закон! Это реально просчет команды гаража Джорджа.
Да - Джорджу тоже не везёт, бывает.
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Сейчас сотрудник "Мерседеса", отвечающий за калибровку весов, срочно изучает сайты по покупке органов.
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Джордж конечно провёл феноменальную гонку.Жаль,жаль.
Dura Lex,sed Lex.(c)
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Жаль Раселла
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Да что за...
Прошлогодняя планка в Остине сразу вспоминается, и бедолажные Шарль с Льюисом.
Опять Мерседес теряет кучу очков.
И пилота всегда жалко в такой ситуации.
Особенно после победы. :(
Эх, Джордж, все равно это было красиво.
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Ну ладно, сейчас стало несколько жаль, хотя есть удовлетворение что мерс лишился дубля, Хэму они не позволяли другую стратегию чтобы опередить напарника, они даже слили Хэма во Франции 21 когда позвали бота в боксы и вызвали волну пит-стопов, в которой и проиграли ради бота выходит, и боялись Рассела сдвинуть постоянно, даже если Хэм мог выиграть гонку, так что хитрожопый мерс вообще не жаль, Рассела немного жаль.
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Чего только нет в комментариях - сравнения с ВАР, Рассел хороший парень, бюрократы... Технический вид спорта - обидно, но тут значение правил больше, чем значение допинга где-нибудь в лёгкой атлетике. Увы, всё по делу
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против недовеса не попрешь. такой ценой обошлось сдерживание Льюиса
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ой жаль
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Ну бывает, БОГ дал в Австрии, БОГ взял в Спа.
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афигеть!
вот почему Тото не сильно радовался после финиша-
видимо чуял что что-то не ладно
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Ну что, справедливость восторжествовала, сильнейший победил
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Ответ Запах Свободы
похоже, Тото все понял еще до финиша. ему сказали, что у Рассела перерасход и топлива не хватит на контрольный забор либо будет недовес.
да откуда вы беретесь то, знатоки регламента.. взвешивают без топлива всегда
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Ответ Eduard Rastryopin
Джорж 1.5 часа вкалывал на грани возможностей ради этого. Надеюсь Тото сделает выводы,ведь это 25 драгоценных потеряных очков в КК.
Не 25. 18, учитывая, что победа за Льюисом )
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Ответ keLt
Пиастри упустил победу.
Да, нафэйлить на пит-стопе умудриться надо было, причём это не заминка с гайковёртом. Полторы секунды точно минус.
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