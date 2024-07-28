Расселл дисквалифицирован после победы на Гран-при Бельгии, Хэмилтон выиграл гонку

лишился победы на , « » – дубля.

Британец, финишировавший первым, дисквалифицирован из-за несоответствия требованиям по минимальной массе болида. После финиша машина оказалась на 1,5 кг легче лимита в 798 кг.

Победа досталась его напарнику , на второе место поднялся пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на третье – Шарль Леклер из « ».

Расселлу грозит дисквалификация после победы в Бельгии из-за недостаточной массы болида