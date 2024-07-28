Расселл дисквалифицирован после победы на Гран-при Бельгии, Хэмилтон выиграл гонку
Джордж Расселл лишился победы на Гран-при Бельгии, «Мерседес» – дубля.
Британец, финишировавший первым, дисквалифицирован из-за несоответствия требованиям по минимальной массе болида. После финиша машина оказалась на 1,5 кг легче лимита в 798 кг.
Победа досталась его напарнику Льюису Хэмилтону, на второе место поднялся пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на третье – Шарль Леклер из «Феррари».
Расселлу грозит дисквалификация после победы в Бельгии из-за недостаточной массы болида
Это реально просчет команды гаража Джорджа.
Рассела жаль, победа красивая
то планка с крылом у Хэма
теперь недовес
пытаются по краю видимо ходить, Джорджа жалко
Dura Lex,sed Lex.(c)
Прошлогодняя планка в Остине сразу вспоминается, и бедолажные Шарль с Льюисом.
Опять Мерседес теряет кучу очков.
И пилота всегда жалко в такой ситуации.
Особенно после победы. :(
Эх, Джордж, все равно это было красиво.
вот почему Тото не сильно радовался после финиша-
видимо чуял что что-то не ладно