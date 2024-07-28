Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев о работе разнорабочим на заводе: «Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – не работа, а мечта!»

Теги премьер-лига Россия Чемпионат.com Динамо Махачкала Валентин Пальцев Футбол

Валентин Пальцев рассказал, как подрабатывал на заводе.

«Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке «Швейцария» [в Нижнем Новгороде], чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего еще. Если бы не мои друзья, я бы пропал. Они верили в меня, и именно это мне очень помогло. За месяц вместе с футболом я заработал 50 тысяч рублей. Что касается учебы, то с ней разговор вышел коротким – не получилось.

Не могу сказать, что я получал удовольствие от такой работы, но зато отлично проводил время с друзьями. Когда вы вместе – не замечаешь трудностей. Спасибо парням, что были рядом. Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – это не работа, а мечта!» – сказал защитник махачкалинского «Динамо». 

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50 комментариев
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Ну хоть адекватные есть в футболе, которые понимают куда попали, а не тризвонят налево и направо: "думаете нам легко , футболистам ?
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Респект и уважуха....
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Воо а наши паспортисты миллионеры рассказывали в интервью,что они с дества имеют всякие лишения и футбол это тяжкий труд.
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Реально молодец.
Адекватно понимает что футбол может дать очень много.
Респект.
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Ответ mahurat
Комментарий скрыт
Если разнорабочий обучаемый и не тупoй, то без проблем дадут.Куча крупных завод вообще готовы с улицы людей переучивать на станки.

Другое дело, что многие разнорабочие сами не горят желанием это все учить
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Ответ Оператор Дзюбы
странно, я думал, что работа футболиста в России самый тяжёлый труд
Не, у чиновников и депутатов тяжелее
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Все паспортисты должны прийти через это, тогда может начнут ценить, что имеют.
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странно, я думал, что работа футболиста в России самый тяжёлый труд
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Ответ mahurat
Комментарий скрыт
Постажировался несколько месяцев и дадут станок.Почему нет?
+22
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+20
Ответ Антоша Спирин
Так он разнорабочий или станочник? Или по мнению автора, это одно и то же.
В текст новости, конечно, влом идти? Парень сам говорит, что был разнорабочим, а затем уже и про станок, автор это не выдумал. Ну если, конечно, не выдуманы сами слова Пальцева, притом автором не Спортса, а Чемпионата, откуда и взята эта новость.
+12
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Не то что Шатов-позорник, адекватно рассудил
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+11
Ответ akutashi
Ну хоть адекватные есть в футболе, которые понимают куда попали, а не тризвонят налево и направо: "думаете нам легко , футболистам ?
Скоро они начнут говорить: Мы ради вашего удивления и досуга жизнью рискуем!
+14
-4
+10
Ответ Mihmesh35
Если бы ты играл в футбол хотя бы не на уровне двора, то таких вещей не писал бы
Если бы ты видел завод по ту сторону забора, тоже рот прикрыл бы
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Что касается учебы, то с ней разговор вышел коротким – не получилось ))
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Хоть один признал что им повезло с работой
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с такой фамилией только фрезеровщиком работать))
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Ответ mahurat
Комментарий скрыт
Я тебе открою тайну, я в 4 и 5 классе работал на деревообрабытыаающем, токарном, сверлильном и фрезерном станках. После получения допуска, разумеется. Вот такая вот была система обучения в СССР 😂
+6
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+6
Наши футбольные поленья надо обязать пахать у станков и в поле хотя бы месяц в году. Чтобы знали цену трудовой копейки и как люди вокруг живут...
+5
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+4
Ответ гуингм
Комментарий скрыт
Ну я с детства и до универа занимался гимнастикой, 5 тренировок в неделю по 2-3 часа в день. На каникулах было 2 тренировки в день, утром и вечером. На тренировках всегда выкладывался полностью, постоянная боль в мышцах, на которую со временем перестаешь обращать внимание. После первого курса пошел подработать на стройку разнорабочим. Таскали цемент и песок, рыли траншеи под укладку кабелей. Все это в чудовищную жару. Я в жизни так не уставал, приезжал с работы, кушал, принимал душ и падал спать в 8 часов вечера. Так что да, думаю спортсменом быть легко. Это еще не говоря о том что у спортсмена по сути нет никакой ответственности, от его работы и решений не зависят жизни других людей.
+4
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+4
Так он разнорабочий или станочник? Или по мнению автора, это одно и то же.
+6
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+4
Ответ Russ Ivan
Наши футбольные поленья надо обязать пахать у станков и в поле хотя бы месяц в году. Чтобы знали цену трудовой копейки и как люди вокруг живут...
Их потолок - разнорабочий. У станка стоять им квалификации не хватит.
+4
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+4
Хорошо сказал
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Интересно... кто бы разнорабочему доверил хоть какой мебельный станок, там всё оборудование достаточно сложное, даже то, на котором требуется ручной труд... Ну а к ЧПУ ногомячиста бы и на километр не подпустили.
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Разнорабочий и станочник- это разные профессии и зп соотвественно , что за заголовок ?!
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Ответ Maxximus
Я тебе открою тайну, я в 4 и 5 классе работал на деревообрабытыаающем, токарном, сверлильном и фрезерном станках. После получения допуска, разумеется. Вот такая вот была система обучения в СССР 😂
Ну, не... Чуть преувеличил. Не в 4-5 классе, а чуть позже. Вроде в 7м-8-м классах на трудах работали на всех станках - и металлические и деревянные детали делали + изучали основы электричества - собирали разные электрические цепи. В общем прикрепляли руки к тому месту, откуда они у нормальных мужиков должны расти. Сейчас вряд ли такое в школах есть.
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+3
Ответ \\\ VORON ///
Ну, не... Чуть преувеличил. Не в 4-5 классе, а чуть позже. Вроде в 7м-8-м классах на трудах работали на всех станках - и металлические и деревянные детали делали + изучали основы электричества - собирали разные электрические цепи. В общем прикрепляли руки к тому месту, откуда они у нормальных мужиков должны расти. Сейчас вряд ли такое в школах есть.
В 11 лет точно на деревообрабатывающем упражнялся, черенки от лопат апгрейдили в толкушки 😂 с металлом может и правда чуть позже
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Ответ Зизуха
с такой фамилией только фрезеровщиком работать))
Слишком много анекдотов по этому поводу, поэтому и не взяли туда, отсеяли без собеседования, чтобы народ не смешить
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Пальцев палец о палец ударил и понял, что футбол - самое оно.
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здоровые стремления всегда поощряются!
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Так в футболе и не заработная плата, а получка 😉
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