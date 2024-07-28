Мостовой о голе Барко: «Когда человек забивает шикарный штрафной в стиле Александра Мостового, сразу начинаешь владеть преимуществом. Я говорил, что Станковичу нужно время разобраться с командой»
Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Химками».
В игре 2-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 3:1. Эсекиэль Барко в своем дебютном матче за «Спартак» забил гол ударом со штрафного и был признан лучшим игроком встречи.
«Я говорил, что Станковичу надо дать время разобраться с командой. Не зря после «Оренбурга» он сделал четыре изменения в составе. В первом тайме у «Спартака» было преимущество.
А когда после перерыва человек забивает шикарный штрафной в стиле Александра Мостового, то сразу начинаешь владеть преимуществом. Плюс быстрый второй гол, и стало понятно, что «Химки» ничего не сделают. Было видно, что «Химки» поплыли», – сказал Мостовой.
Мостовой о Барко в матче с «Химками»: «Красавчик, забил шикарный гол, в моем стиле. Видно, что приехал футболист»
Барко – главная надежда Станковича. И хорошая замена Промесу
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Пошли дифирамбы
Врагу не пожелаешь такой стиль
---
Рано пока судить, тем более по матчу с даже не середняком РПЛ.