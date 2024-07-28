Мостовой о голе Барко: «Когда человек забивает шикарный штрафной в стиле Александра Мостового, сразу начинаешь владеть преимуществом. Я говорил, что Станковичу нужно время разобраться с командой»

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Химками».

В игре 2-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 3:1. Эсекиэль Барко в своем дебютном матче за «Спартак» забил гол ударом со штрафного и был признан лучшим игроком встречи.

«Я говорил, что надо дать время разобраться с командой. Не зря после «Оренбурга» он сделал четыре изменения в составе. В первом тайме у « » было преимущество.

А когда после перерыва человек забивает шикарный штрафной в стиле Александра Мостового, то сразу начинаешь владеть преимуществом. Плюс быстрый второй гол, и стало понятно, что «Химки» ничего не сделают. Было видно, что « » поплыли», – сказал Мостовой.

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