Мостовой о голе Барко: «Когда человек забивает шикарный штрафной в стиле Александра Мостового, сразу начинаешь владеть преимуществом. Я говорил, что Станковичу нужно время разобраться с командой»

Теги Спартак Химки Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Эсекиэль Барко Футбол

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Химками».

В игре 2-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 3:1. Эсекиэль Барко в своем дебютном матче за «Спартак» забил гол ударом со штрафного и был признан лучшим игроком встречи.

«Я говорил, что Станковичу надо дать время разобраться с командой. Не зря после «Оренбурга» он сделал четыре изменения в составе. В первом тайме у «Спартака» было преимущество.

А когда после перерыва человек забивает шикарный штрафной в стиле Александра Мостового, то сразу начинаешь владеть преимуществом. Плюс быстрый второй гол, и стало понятно, что «Химки» ничего не сделают. Было видно, что «Химки» поплыли», – сказал Мостовой.

Мостовой о Барко в матче с «Химками»: «Красавчик, забил шикарный гол, в моем стиле. Видно, что приехал футболист»

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95 комментариев
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Он же только что говорил, что кто такой Барко и зачем он нужен за 14 млн?
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Стиль Мостового 😅
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Открыт новый стиль , Бэкхем начал переживать.
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Ответ <CRISTIANO>
Он же только что говорил, что кто такой Барко и зачем он нужен за 14 млн?
Все правильно… теперь будет говорить, такого гения взяли и всего за 14 млн…))) это же царь, ему поуху что говорить
+28
-1
+27
Прям жалко его. Да, отличным был футболистом, но нет никакого "стиля Мостового". Лично мне он помнится просто хорошим футболистом, без всякой магии. Ну и то, что он играл за Сельту, а не Барсу, это подтверждает. Но в его самовосприятии он где-то между Марадоной и Зиданом. Грустно.
+30
-9
+21
Ответ Джиза
Прям жалко его. Да, отличным был футболистом, но нет никакого "стиля Мостового". Лично мне он помнится просто хорошим футболистом, без всякой магии. Ну и то, что он играл за Сельту, а не Барсу, это подтверждает. Но в его самовосприятии он где-то между Марадоной и Зиданом. Грустно.
Чего грустить то? Мне, вот, допустим смешно. Попробуйте с юмором к этому относится и многое станет сверкать другими красками.
+19
-1
+18
Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
А ты спрашивал Бекса?
+13
-1
+12
Ответ Джиза
Прям жалко его. Да, отличным был футболистом, но нет никакого "стиля Мостового". Лично мне он помнится просто хорошим футболистом, без всякой магии. Ну и то, что он играл за Сельту, а не Барсу, это подтверждает. Но в его самовосприятии он где-то между Марадоной и Зиданом. Грустно.
Боюсь что не между, а выше
+12
-3
+9
У тебя с утра Барко гавно,а сейчас ты видишь ИГРОКА. Классический юзер спортса. Всех с первой победой! Давайте будем сдержаней и чуть успокоимся. Это всего лишь Химки,которые вылетят обратно после сезона.
+8
-2
+6
Мёртвые Химки обыграли
Пошли дифирамбы
+7
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Штрафной в стиле Мостового. Комментарии в стиле Мостового. Жизнь в стиле Мостового. Царь, царь… а он заборы красит 🤣
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Ответ Grin of Ant
То есть победа во втором матче это Станкевич уже разобрался??? Я жду его тренером в РПЛ. Очень жаль, что Гамула ушел от нас. Их вдвоем на пресс конференцию, это огонь был бы.
Вот сейчас вы Гамулу оскорбили...
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Ответ <CRISTIANO>
Он же только что говорил, что кто такой Барко и зачем он нужен за 14 млн?
Он уже забыл) Это ж Мостовой, будьте снисходительны) Зато какой юмор - "в стиле Мостового"! Мостяра, похоже, добряк, с ним, наверное, на шашлыках весело.
+3
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Да он троллит же
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Ответ Booligan
Это Химки! Блин... А понтов,как будто обыграли Реал Мадрид
Так нынче это их прямые конкуренты.
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Нет на него Джалминьи, чтобы подзатыльник дать.
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Ответ Spartakus1984
Спросите у Барко,он знает кто такой Александр Мостовой?
спросите у Барко, он когда-нибудь слышал о спартаке))
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Ответ Александр Васильев
спросите у Барко, он когда-нибудь слышал о спартаке))
Как и у половины бразилов зенита-знали ли они про зенит раньше)))
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Стиль Мостового это каждодневное изрыгание желчи и паранойя.
Врагу не пожелаешь такой стиль
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Как он быстро переобувается. Одним словом человек Никто.
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чем больше вы комментите мостового на спортсе, тем больше авторы спортса будут этот кринж нам постить
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Скромной души человек
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Это уже не просто забитый штрафной, но реализованный "Мостовой" удар, как и "паненка", как и "сухой лист")
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Осталось только научиться чеканить и можешь дать ему свою фамилию 😂😂
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...Я говорил, что Станковичу надо дать время разобраться с командой.
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Рано пока судить, тем более по матчу с даже не середняком РПЛ.
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Ответ <CRISTIANO>
Чего грустить то? Мне, вот, допустим смешно. Попробуйте с юмором к этому относится и многое станет сверкать другими красками.
Слишком долго это тянется для юмора. Пора царю санитаров вызывать. А это уже не смешно
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Ответ Джиза
Прям жалко его. Да, отличным был футболистом, но нет никакого "стиля Мостового". Лично мне он помнится просто хорошим футболистом, без всякой магии. Ну и то, что он играл за Сельту, а не Барсу, это подтверждает. Но в его самовосприятии он где-то между Марадоной и Зиданом. Грустно.
Не стоит так убиваться. Мостовому весело, он без понтов паясничает.
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Хахахаха, просто красавчик
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Ответ prist
Да нет же! На серьёзных щах)
Да ладно! У Моста хоть что-то бывает на серьезных щах? Тут надо бы видеть.
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Гол со штрафного это ешё не значит, что он разобрался с командой. Пусть тогда уж ещё научит с точки забивать.
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