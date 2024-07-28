Евгения Чикунова победила на дистанции 200 м брассом в финале Кубка России, показав третий результат в истории

Евгения Чикунова показала третий результат в истории на 200 м брассом.

В финале Кубка России спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты и 18,98 секунды. Она опередила ставшую второй Викторию Таранникову почти на 10 секунд.

Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Чикуновой (2.17,55), второе время в истории – у Татьяны Смит (Шонмакер) из ЮАР – 2.18,95.

Российская пловчиха не стала подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы ей принять участие в отборе на Олимпиаду в Париж.

Чикунова об отказе от Олимпиады: «Решение я приняла несколько месяцев назад, и я о нем не жалею. Это не то место, где я хотела бы плыть»