Евгения Чикунова победила на дистанции 200 м брассом в финале Кубка России, показав третий результат в истории

Теги плавание сборная России жен Кубок России Евгения Чикунова Татьяна Шонмакер Водные виды

Евгения Чикунова показала третий результат в истории на 200 м брассом.

В финале Кубка России спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты и 18,98 секунды. Она опередила ставшую второй Викторию Таранникову почти на 10 секунд.

Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Чикуновой (2.17,55), второе время в истории – у Татьяны Смит (Шонмакер) из ЮАР – 2.18,95.

Российская пловчиха не стала подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы ей принять участие в отборе на Олимпиаду в Париж.

Чикунова об отказе от Олимпиады: «Решение я приняла несколько месяцев назад, и я о нем не жалею. Это не то место, где я хотела бы плыть»

32 комментария
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Сама виновата. Даже не попыталась попасть на Игры. Пусть теперь дома сидит с этими результатами
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+16
Пройдет несколько лет, осознает, и всю жизнь жалеть будет...
+30
-15
+15
Ответ Stanislav Tokarev
Сама виновата. Даже не попыталась попасть на Игры. Пусть теперь дома сидит с этими результатами
В чём виновата? В наличии гордости?
+23
-18
+5
Ответ alexei_toporov
В чём виновата? В наличии гордости?
В том, что амбиции взрослых дядек и их игры оказались для нее важнее собственной профессиональной карьеры
+17
-12
+5
Ответ Сергей Стес
и что с этим золотом Олимпиады делать потом, если ты не выступаешь за свою страну? в ломбард медаль , чтобы прожить?)
Быть олимпийской чемпионкой, мы же за спорт вне политики?
+4
0
+4
Ответ alexei_toporov
В чём виновата? В наличии гордости?
В наличии глупости, вся жизнь впереди.
+7
-3
+4
Ответ Alex5577
Молодец👍 Отличный результат и прекрасные соревнования!
Я сейчас тоже в бассейн в клуб собираюсь. Прекрасные соревнования устрою! Будешь следить за их освещением? Парочку рекордов поставлю, потом а сауну. Ждешь трансляцию?
+6
-3
+3
Молодец👍 Отличный результат и прекрасные соревнования!
+7
-4
+3
Ответ AllenatoreFirenze
Я сейчас тоже в бассейн в клуб собираюсь. Прекрасные соревнования устрою! Будешь следить за их освещением? Парочку рекордов поставлю, потом а сауну. Ждешь трансляцию?
ты не поставишь даже рекорда своего района))
+3
0
+3
Ответ alexei_toporov
В чём виновата? В наличии гордости?
О какой гордости можно говорить, когда ей любой рядовой спортивный чиновник может унизить и послать? И будет все делать, что ей скажут.
Скажут ехать на Игры БРИКС вместо Олимпиады - и поедет
+3
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Ответ Дмитрий Воронцов
Пройдет несколько лет, осознает, и всю жизнь жалеть будет...
Или не будет. И возможно не допустили бы, Динамо опять же представляет.
Вот почему диванные эксперты сразу всё за всех решают. У неё ещё вся карьера впереди, и уже мировой рекорд, который может провисеть не побитый лет 20, а может наоборот.
+4
-2
+2
Ответ Евгений Мамыкин
Конечно, престижнее. С престижем этой олимпиады после экстремистов, изображавших тайную вечерю, и перевернутого флага всё ясно.
Все уже разехались?
+2
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Ответ anatol&#8242;
Или не будет. И возможно не допустили бы, Динамо опять же представляет. Вот почему диванные эксперты сразу всё за всех решают. У неё ещё вся карьера впереди, и уже мировой рекорд, который может провисеть не побитый лет 20, а может наоборот.
Да люди просто примеряют свое видение на совершенно незнакомого человека. С таким же успехом можно сказать что "Молодец. Пройдет несколько лет и она поймет что все правильно сделала".
+1
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Ответ AllenatoreFirenze
Я сейчас тоже в бассейн в клуб собираюсь. Прекрасные соревнования устрою! Будешь следить за их освещением? Парочку рекордов поставлю, потом а сауну. Ждешь трансляцию?
Ты фанат плавания? Как часто смотришь трансляции с соревнований? Дай угадаю - примерно никогда.
+1
0
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Надо было ехать , золото Олимпиады , это навсегда
+7
-6
+1
Ответ Sasha_yakov
Как же жалко и обидно за нее. Она ведь показывает исторические(!) результаты. И могла стать по-настоящему Великой спортсменкой по титулам!
Великой одним 200-х метровым брассом не станешь, а вот выиграть пару олимпиад могла.
+1
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Ответ AllenatoreFirenze
Я сейчас тоже в бассейн в клуб собираюсь. Прекрасные соревнования устрою! Будешь следить за их освещением? Парочку рекордов поставлю, потом а сауну. Ждешь трансляцию?
А сауна с девчонками будет?😉 Тогда, конечно, можно и трансляцию...
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Ответ Alex5577
Молодец👍 Отличный результат и прекрасные соревнования!
Молодец в смысле кубок России престижнее олимпийского золота?
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Так в нормальных странах никто особо не рассчитывает на дивиденды. В США государство никак не поддерживает спорстменов.
Чемпионы придут сами собой, если строишь государство для людей, а если только пиаришься какой ты крутой, то тебе нужны чемпионы и дырки в стене.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Так в нормальных странах никто особо не рассчитывает на дивиденды. В США государство никак не поддерживает спорстменов.
))))))))))))))))
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Ответ Сергей Стес
так и пусть будет олимпийской чемпионкой, кто против-то? Только если не выступаешь за свою страну- можешь на дивиденды в дальнейшем не рассчитывать. Если сам- то сам🤷🏻‍♂️
Так в нормальных странах никто особо не рассчитывает на дивиденды. В США государство никак не поддерживает спорстменов.
0
0
0
Ответ Сергей Стес
и что с этим золотом Олимпиады делать потом, если ты не выступаешь за свою страну? в ломбард медаль , чтобы прожить?)
Поинтересуйтесь кейсом Лидией Джейкоби.
Олимпийская чемпионка - это герой страны, региона, области, штата.
Имя, которое можно капитализировать и стать звездой своего вида спорта.

Но не в каждой стране. Где-то надо плясать под дудку тех, кто платит тебе зарплату и говорит, кого надо поддерживать.
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Ответ aLx
Быть олимпийской чемпионкой, мы же за спорт вне политики?
так и пусть будет олимпийской чемпионкой, кто против-то? Только если не выступаешь за свою страну- можешь на дивиденды в дальнейшем не рассчитывать. Если сам- то сам🤷🏻‍♂️
0
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0
Ответ DivanGeneral
Да люди просто примеряют свое видение на совершенно незнакомого человека. С таким же успехом можно сказать что "Молодец. Пройдет несколько лет и она поймет что все правильно сделала".
Покажите хоть одного потенциального чемпиона, который рад что не поехал на ОИ?
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Ответ Дмитрий Воронцов
Пройдет несколько лет, осознает, и всю жизнь жалеть будет...
Наш Великий Кормчий как минимум еще 2 срока Россиюшку с колен поднимать собирается,а вы со своими "несколько лет" тут пытаетесь лодку раскачать.
Попахивает экстремизмом.
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Крайне жаль, что нету спорстменок такого уровня на Играх.

Кому за это сказать "спасибо", адекватные люди прекрасно понимают.
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Как же жалко и обидно за нее. Она ведь показывает исторические(!) результаты. И могла стать по-настоящему Великой спортсменкой по титулам!
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