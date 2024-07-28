Евгения Чикунова победила на дистанции 200 м брассом в финале Кубка России, показав третий результат в истории
Евгения Чикунова показала третий результат в истории на 200 м брассом.
В финале Кубка России спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты и 18,98 секунды. Она опередила ставшую второй Викторию Таранникову почти на 10 секунд.
Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Чикуновой (2.17,55), второе время в истории – у Татьяны Смит (Шонмакер) из ЮАР – 2.18,95.
Российская пловчиха не стала подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы ей принять участие в отборе на Олимпиаду в Париж.
Чикунова об отказе от Олимпиады: «Решение я приняла несколько месяцев назад, и я о нем не жалею. Это не то место, где я хотела бы плыть»
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Вот почему диванные эксперты сразу всё за всех решают. У неё ещё вся карьера впереди, и уже мировой рекорд, который может провисеть не побитый лет 20, а может наоборот.
Олимпийская чемпионка - это герой страны, региона, области, штата.
Имя, которое можно капитализировать и стать звездой своего вида спорта.
Но не в каждой стране. Где-то надо плясать под дудку тех, кто платит тебе зарплату и говорит, кого надо поддерживать.
Попахивает экстремизмом.
Кому за это сказать "спасибо", адекватные люди прекрасно понимают.