Барко забил «Химкам» со штрафного в дебютном матче за «Спартак»
Эсекиэль Барко забил гол в первом матче за «Спартак».
Аргентинский полузащитник поразил ворота «Химок» ударом со штрафного на 49-й минуте матча второго тура Мир РПЛ (1:0, второй тайм).
Это дебютная игра Барко в составе красно-белых – он присоединился к команде 25 июля. За него «Спартак» заплатил «Ривер Плейт» 14 миллионов евро.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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