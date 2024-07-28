Барко забил «Химкам» со штрафного в дебютном матче за «Спартак»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Эсекиэль Барко Футбол

Эсекиэль Барко забил гол в первом матче за «Спартак».

Аргентинский полузащитник поразил ворота «Химок» ударом со штрафного на 49-й минуте матча второго тура Мир РПЛ (1:0, второй тайм). 

Это дебютная игра Барко в составе красно-белых – он присоединился к команде 25 июля. За него «Спартак» заплатил «Ривер Плейт» 14 миллионов евро. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

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47 комментариев
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Топище игрок.прям в кои то веки попали
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Барко топ, дриблинг, видение на поле, новый мозг Спартака, заявка на замену Промеса, настоящее связующее звено не только с Угальде, но и со всей атакующей группой команды...
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Ответ Sashabane
Топище игрок.прям в кои то веки попали
тссс, не сглазить бы
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шедеврально
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Очень рад! Супер.
Всем клоунам назло, которые хейтят игрока ещё до начало матча
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Барков хорош, классного игрока сразу видно, как и ранее заявлялось, что у него сильный удар, техника и скорость, все это он продемонстрировал, но это пока на фоне Химок, интересно что покажет против Динамо в Кубке, там будет сложнее, хоть они и клиенты наши.
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Ответ forsp
Барко же украинец!
Галы тоже.Львов в африке тоже назвали в честь Львова.
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Ответ Sashabane
Топище игрок.прям в кои то веки попали
Видно что у Барко есть и техника и удар и желание!
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Дебют прямо на уровне Алекса в 2009. Только не останавливаться!
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Ответ sergspartak
МДС лига хорошая, они стараются догнать ведущие лиги и там игроков гоняют хорошо, что Медина , что Барко добротные игроки. Не то что Соболи всякие распиаренные
Медина очень средний игрок прямо скажем
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Ответ Sashabane
Топище игрок.прям в кои то веки попали
Будем смотреть, много кто сначала показывал уровень, а потом деградировали
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Со стороны кто тащит Спартак: Барко, Угальде, Бабич.
С другой стороны: Хлусевич, Зобнин, Максименко, Умяров
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Красиво, красиво, очень хорош, всем кто посмеивался передал привет
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Ответ Sashabane
Топище игрок.прям в кои то веки попали
С началом нового цикла!
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Ответ Ничего Смешного
Со стороны кто тащит Спартак: Барко, Угальде, Бабич. С другой стороны: Хлусевич, Зобнин, Максименко, Умяров
Рябчук еще))
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С первого матча выглядит очень достойно
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топовый гол надо сказать.
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Аргентинский Вальбуэна
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Барко норм. Но скоро адаптируется к РПЛ)
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Ответ зато патриот
тссс, не сглазить бы
Точно. Бонгонда тоже зверски начал, а потом сдулся
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Гол Барко а-ля Фернандо, паутину снял с девятки со штрафного!
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МДС лига хорошая, они стараются догнать ведущие лиги и там игроков гоняют хорошо, что Медина , что Барко добротные игроки. Не то что Соболи всякие распиаренные
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Ну думаю, "эксперты" которые гнали на Барко за его трансферную цену, заткнутся!
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Шикарно
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Ответ Старик Стариканов
Выдаст пара нормальных игр потом будет такой серостью как лимитчики
потом просто пристальное внимание будет персогальное при обороне.
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Зареме привет отправил.
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Красава!!!
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Гол красивый! Бесспорно
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Голааассо!
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Ну молодец, больше толковых игроков в рпл
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