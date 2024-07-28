Барко забил «Химкам» со штрафного в дебютном матче за «Спартак»

Эсекиэль Барко забил гол в первом матче за «Спартак».

Аргентинский полузащитник поразил ворота «Химок» ударом со штрафного на 49-й минуте матча второго тура Мир РПЛ (1:0, второй тайм).

Это дебютная игра в составе красно-белых – он присоединился к команде 25 июля. За него « » заплатил «Ривер Плейт» 14 миллионов евро.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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