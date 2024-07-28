Видеоролик с хайлайтами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с ютуб-канала и сайта МОК

Ролик с самыми яркими моментами церемонии открытия ОИ-2024 исчез с ютуб-канала МОК.

Также видео недоступно для просмотра на сайте Международного олимпийского комитета.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже прошла 26 июля на Сене.

Мероприятие подверглось жесткой критике как со стороны политиков и общественных деятелей, так и со стороны зрителей в соцсетях. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа.

🤔😳 Что думают о церемонии открытия Олимпиады на Западе? Вы удивитесь, насколько мы похожи

Открытие с трибуны – провал. Я четыре часа промокал за 500 евро