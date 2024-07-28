Видеоролик с хайлайтами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с ютуб-канала и сайта МОК

Теги Олимпиада-2024 религия Легкая атлетика

Ролик с самыми яркими моментами церемонии открытия ОИ-2024 исчез с ютуб-канала МОК.

Также видео недоступно для просмотра на сайте Международного олимпийского комитета.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже прошла 26 июля на Сене.

Мероприятие подверглось жесткой критике как со стороны политиков и общественных деятелей, так и со стороны зрителей в соцсетях. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа.

🤔😳 Что думают о церемонии открытия Олимпиады на Западе? Вы удивитесь, насколько мы похожи

Открытие с трибуны – провал. Я четыре часа промокал за 500 евро

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93 комментария
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А почему удален? Ведь мне тут либералы спортса доказывали, что это было лучшее открытие
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Гля как соевые ребята минусят каждый пост. Не могут принять, что их свободный и толерантный миропорядок это просто один большой цирк уродов. Просто позорище
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Правду не заткнешь. Можно зайти на ютуб-канал Евроспорта и почитать, что пишут люди со всего мира насчет церемонии открытия. Спойлер: 90% комментариев высмеивают всю эту ЛГБТ-дичь.
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Минусы всем!))) либеральные шавки спортса накинулись сразу в комментарии раздавать))
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Ответ Oliver Kromwel
Правду не заткнешь. Можно зайти на ютуб-канал Евроспорта и почитать, что пишут люди со всего мира насчет церемонии открытия. Спойлер: 90% комментариев высмеивают всю эту ЛГБТ-дичь.
Ну это всё агенты Кремля. Вот до чего Путин довёл весь мир, заставил Маска хейтить Олимпиаду, а МОКу приказал удалить ролик. Всё так и было, я, как один из агентов, подтверждаю.
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А почему удалили, ведь такая новаторская церемония, такая смелая и запоминающаяся?
А кто считает иначе либо не обладает вкусом, бесится что наших не позвали, мракобес.
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Новиковс куда-то пропал. Траур, походу.
+31
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Ответ Чебурашка от Гены
Сказать то нечего, только минусовать. 😁
Это отличительная черта соевых додиков. Они ничегошеньки не могут. Только минусить и злится
+30
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А какой щенячий восторг был здесь на сайте по поводу великолепного открытия! А остальной мир не оценил, вернее оценил, но не так.
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Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Я - атеист, даже скорее агностик. Но то, что было на открытии, даже я понять не смог. Я уважаю выбор каждого человека, пока этот выбор не начинает мешать другим.
+23
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+20
А вообще если бы редакторам Спортса дали бы поучаствовать в режиссуре этого действа, все бы осталось так как есть, потому что их бы все устроило
+28
-10
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Ответ Паненка Смолова
Гля как соевые ребята минусят каждый пост. Не могут принять, что их свободный и толерантный миропорядок это просто один большой цирк уродов. Просто позорище
Сказать то нечего, только минусовать. 😁
+29
-14
+15
Что на это скажут либеральные борцуны Спортса, бывшие сотрудники Кремля удалили? Петров и Баширов пробрались и снесли ролик? Ха-ха-ха-ха!
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Это сцена из парижского шабаша!

"Трансвеститы и представители сексуальных меньшинств расположились за длинным столом, подобным тому, который изобразил в своей росписи художник Леонардо да Винчи. Представляющие апостолов люди были практически полуголыми, у каждого был откровенный наряд, едва прикрывающий интимные места. Украшал их лица яркий макияж, благодаря которому было невозможно установить их реальный пол. Вместе с ними за столом была девочка, которой на вид приблизительно 10–12 лет.
Изюминкой этой сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина с эрекцией, выкрашенный в голубой цвет. Кого он изображал, остаётся только догадываться, но отдалённо он напоминал персонажа из мультфильма "Смурфики".
Также на церемонии выступила бородатая женщина, которая танцевала под дождём откровенные танцы, демонстрируя все свои прелести. Кроме того, гостей "порадовали" Марии-Антуанетты, которые держали свои отрубленные говорящие головы в руках."
P. S.
Какому больному извращенцу это вообще могло придти в голову!? Это сатанизм!?
+23
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Олимпиада то кому то вообще нужна? Как и Евровидение никому уже не нужен как музыкальный конкурс, это стало просто площадкой для пропаганды разврата и политических заявлений (французский ведущий например приветствовал сб. Армении как братский народ, а про сб. Азербайджана зачемто стал рассказывать как они отняли Карабах у армян, хотя вроде как не ток шоу о политике а церемония открытия шла). Победитель кубка Америки Аргентина поют про мигрантов во Франции, победители Евро испанцы поют что Гваделупа принадлежит Испании (там делят бывшую колонию), Мбаппе вместо футбола рассказывает кгму и как надо голосовать на выборах Франции... И так везде, а потом поют про спорт вне политики...
+20
-9
+11
Либеральному меньшинству не понравились комментарии ? :)))
+17
-7
+10
Что же теперь бухарик Губер на это скажет! Этому дурачку этот шабаш очень понравился!
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Да ну на! Тут либеры втюхивали, что это лучшее открытие и набирали кучу плюсов. А тех, кто критиковал , глубоко минусовали. Этот шабаш с открытием прямо к Бесам Достоевского отсылает.
+18
-9
+9
Ответ Паненка Смолова
А вообще если бы редакторам Спортса дали бы поучаствовать в режиссуре этого действа, все бы осталось так как есть, потому что их бы все устроило
Вышел бы транс в образе статуи Свободы, и местные либероиды по очереди начали бы ему... Ну вы поняли😄
+16
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+9
Ну что ж ты будешь делать с этими отсталыми ретроградами, опять не оценили прогрессивные веяния 😆
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Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Христиане терпят. Затронули бы мусульман... Мама не горюй.
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Хотели в повесточку и лизнуть всем и сразу, но обосрались.
+13
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А что случилось?
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Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Почему тогда начинается вой и призывы к расправе, если посмеются над LGBTQ+? свобода должна работать в обе стороны. Кстати, ты намеренно написал "христьяне" или это последствия тиктока?
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-1
+6
Ответ tzasasa
Вышел бы транс в образе статуи Свободы, и местные либероиды по очереди начали бы ему... Ну вы поняли😄
Это прогрессивно. Нам мракобесам не понять этого. Где мы, и где райский сад Борреля
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Татьяна Тольна будет недовольна. Она посчитала, что "это было прекрасно".....
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Ответ Groznyi2024
Да, брейк-данс уже на Олимпиаде
Ждём реп батлы, и дуатлон. Реп батлы с стрельбой на церемонии награждения.
+6
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И этот протухший Запад учит нас ещё в носу ковыряться. Куклы , сатанисты, лгбтшники... Тьфу, какая мерзость.
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Представляют как подгорает у местных соевых.) Это разрушение их воздушно-голубых замков. А еще и "свободный мир" оказался не совсем свободным, у кого-то там еще работают мозги и есть чувство собственного достоинства.
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А украинцам понравилось) хотя можно понять, у них из зрелищ только выступления президента под штормиловкой, а тут хоть какое-то разнообразие)
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