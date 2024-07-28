Видеоролик с хайлайтами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с ютуб-канала и сайта МОК
Ролик с самыми яркими моментами церемонии открытия ОИ-2024 исчез с ютуб-канала МОК.
Также видео недоступно для просмотра на сайте Международного олимпийского комитета.
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже прошла 26 июля на Сене.
Мероприятие подверглось жесткой критике как со стороны политиков и общественных деятелей, так и со стороны зрителей в соцсетях. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан.
Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа.
🤔😳 Что думают о церемонии открытия Олимпиады на Западе? Вы удивитесь, насколько мы похожи
Открытие с трибуны – провал. Я четыре часа промокал за 500 евро
А кто считает иначе либо не обладает вкусом, бесится что наших не позвали, мракобес.
"Трансвеститы и представители сексуальных меньшинств расположились за длинным столом, подобным тому, который изобразил в своей росписи художник Леонардо да Винчи. Представляющие апостолов люди были практически полуголыми, у каждого был откровенный наряд, едва прикрывающий интимные места. Украшал их лица яркий макияж, благодаря которому было невозможно установить их реальный пол. Вместе с ними за столом была девочка, которой на вид приблизительно 10–12 лет.
Изюминкой этой сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина с эрекцией, выкрашенный в голубой цвет. Кого он изображал, остаётся только догадываться, но отдалённо он напоминал персонажа из мультфильма "Смурфики".
Также на церемонии выступила бородатая женщина, которая танцевала под дождём откровенные танцы, демонстрируя все свои прелести. Кроме того, гостей "порадовали" Марии-Антуанетты, которые держали свои отрубленные говорящие головы в руках."
P. S.
Какому больному извращенцу это вообще могло придти в голову!? Это сатанизм!?