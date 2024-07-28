Ямаль отписался от своей девушки в соцсети. Ее заметили сидящей на коленях другого парня во время эфира

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу светская хроника соцсети девушки и спорт Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль расстался с девушкой после ее предполагаемой измены.

Как сообщает Mundo Deportivo, 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании и его девушка Алекс Падилья отписались друг от друга в соцсетях. Ранее девушку заметили сидящей на коленях у другого парня – момент попал в трансляцию в инстаграме.

Ламин Ямаль и Алекс Падилья впервые появились вместе после финала Евро-2024 во время празднования победы Испании над Англией. После турнира пара отправилась в совместный отпуск и побывала в Италии и в Греции.

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79 комментариев
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Самый молодой игрок которому изменили 🏆
+190
-8
+182
Спасибо, спортс. Освещение отношений несовершеннолетних как раз то, чего не хватало этому сайту.
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Упустила свой шанс деваха
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+71
Шкура как наш Риго
+53
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+42
Ямаль стал самым молодым футболистом отписавшимся от своей девушки в соцсетях
+36
-5
+31
Ответ Spartakus1984
Упустила свой шанс деваха
Кто знает, станет Ямаль новым Месси или вторым Кркичем?
+34
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+26
Отписался в соцсетях- поступок не мальчика, но мужа.
+22
0
+22
Ответ Spartakus1984
Упустила свой шанс деваха
Пропиарила свои соц сети, на большее и не расчитывала.
+19
-4
+15
Ответ rej1sta
Спасибо, спортс. Освещение отношений несовершеннолетних как раз то, чего не хватало этому сайту.
то ли ещё будет
+13
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+13
Ответ AprasidzE
Самый молодой игрок которому изменили 🏆
И, возможно, изменили до секса. Если ему 17, если они не первый год вместе, ну все всё понимают)
Я представляю, какой бы вой тут стоял, если бы было наоборот 🤣
+13
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Поямалила и сламинила 😂
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Через пару лет она в чем то начнет обвинят его и потребует деньги
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Проходя мимо Остапа, Шура Балаганов горестно шептал: Что ж это такое? Ведь я машинально!
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Ему уже 17, постарел, вот и бросили его
+8
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Падилья упала в его глазах
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Ответ AprasidzE
Скорее всего историю об их отношениях придумали СМИ, а сами они друзья детства.
Ей 7, ему год. Ей 17, ему 11. На почве чего они могли дружить? 🤣 Куличики лепили? 🤣
+3
0
+3
Немножко почпокались и разбежались. Самый оптимальный формат отношений по молодости.
+6
-3
+3
Падилья - то ли подлая, то ли падкая. Нехорошая одним словом)
+3
0
+3
Ответ Oliver Kromwel
Шанс на что? Ей 23, ему 17, плюс он футболист. Тут не надо быть гением, чтобы сказать, что у них не может быть общего будущего.
Про Пике и Шакиру слышал?)
+3
0
+3
Ответ Женя Иванов
Кто знает, станет Ямаль новым Месси или вторым Кркичем?
Как минимум, он стал первым Ямалем, с кубком ЧE и MVYP🤓
+4
-1
+3
Ну и дура баба, не потому что баба, а потому что дура!
+6
-3
+3
Ответ Oliver Kromwel
Шанс на что? Ей 23, ему 17, плюс он футболист. Тут не надо быть гением, чтобы сказать, что у них не может быть общего будущего.
И больше разница в возрасте между мужчиной и женщиной бывает))
+3
-1
+2
Ответ Женя Иванов
Кто знает, станет Ямаль новым Месси или вторым Кркичем?
Зачем ему быть вторым Месси? Такого как Месси не было и не будет как и Роналду или Марадона. У каждого свой стиль, свои достижения и тд.
Даже тех же Хави и Иньесту никак не сравнить с Кроосом или Модричем, они все играют по разному.
Чаще всего сравниваю их по ассистам и трофеям.
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+2
Ответ Камо Мелкумян
Через пару лет она в чем то начнет обвинят его и потребует деньги
И сразу напорется на обратную сторону, за совращение малолетних 😁
+2
0
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Ответ Женя Иванов
Кто знает, станет Ямаль новым Месси или вторым Кркичем?
Он будет Ямалем
+2
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Вся суть шкур
+2
0
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Шкурка
+4
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+2
Если это так, то баба максимально тупая. Даже не знаю бывают ли тупее
+4
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Ответ Женя Иванов
Кто знает, станет Ямаль новым Месси или вторым Кркичем?
Не то не другое
+1
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Дура, искусала себе все локти теперь.
+1
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