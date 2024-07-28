Ямаль отписался от своей девушки в соцсети. Ее заметили сидящей на коленях другого парня во время эфира
Ламин Ямаль расстался с девушкой после ее предполагаемой измены.
Как сообщает Mundo Deportivo, 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании и его девушка Алекс Падилья отписались друг от друга в соцсетях. Ранее девушку заметили сидящей на коленях у другого парня – момент попал в трансляцию в инстаграме.
Ламин Ямаль и Алекс Падилья впервые появились вместе после финала Евро-2024 во время празднования победы Испании над Англией. После турнира пара отправилась в совместный отпуск и побывала в Италии и в Греции.
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Я представляю, какой бы вой тут стоял, если бы было наоборот 🤣
Даже тех же Хави и Иньесту никак не сравнить с Кроосом или Модричем, они все играют по разному.
Чаще всего сравниваю их по ассистам и трофеям.