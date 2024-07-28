14-летняя японка Коко Есидзава стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Теги скейтборд Олимпиада-2024 сборная Японии жен Коко Есидзава Лиз Акама Райсса Лил Экстрим

14-летняя японская скейтбордистка Коко Есидзава победила на Олимпиаде-2024.

Серебряным призером стала ее соотечественница Лиз Акама, которой 15 лет, бронзовым – 16-летняя бразильянка Райсса Лил. 

Скейтбординг 

Олимпийские игры-2024 

Париж, Франция

Женщины

Стрит 

1. Коко Есидзава (Япония) – 272,75

2. Лиз Акама (Япония) – 265,95

3. Райсса Лил (Бразилия) – 253,37

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16 комментариев
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Ответ Блинчик
Придумали очередной детский недоспорт. Когда уже будут трёхлетние олимпийские чемпионы, а?
Претензии о возрасте от фаната фигурки
+7
0
+7
класс
+4
-1
+3
младше 16 лет ваще не стоит допускать до Олимпиад
+7
-4
+3
Смотрел состав, там средний возраст 15-16 лет. Есть даже 12-тилетняя. Разве не поднимали возраст участия в ОИ, или это только фигурного катания коснулось?
+1
0
+1
Ответ iden prime
класс
По нашему она в 7 классе
+1
0
+1
Ответ LLC TRUST
Согласен. В свое время пловцов ограничили с 16ти, так как у мелких преимущество, меньше вес и сопротивление воде
Тогда они должны в юниорских соревнованиях бить мировые рекорды по такой логике.
+1
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На удивление интересно оказалось.
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Интересно с чем связан столь юный возраст участников? Большинству даже 18 нет.
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Ответ Блинчик
Придумали очередной детский недоспорт. Когда уже будут трёхлетние олимпийские чемпионы, а?
Перед тем, как такой бред сморозить, ты бы посмотрел для начала.
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Ответ Блинчик
Придумали очередной детский недоспорт. Когда уже будут трёхлетние олимпийские чемпионы, а?
Ну куда скейтборду до спорта взрослых дамочек под названием фигурное катание, да?
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Ответ МП
младше 16 лет ваще не стоит допускать до Олимпиад
Согласен. В свое время пловцов ограничили с 16ти, так как у мелких преимущество, меньше вес и сопротивление воде
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Ответ Семен Варламов
Спорт мельчает. Скоро будут проводить чемпионат по плевкам на дальность.
Полностью согласен!
Чем это непотребство видеть на Олимпиаде, надо ввести в обязательную программу такой правоверный вид спорта, как кок-бору! Что может быть лучше галопирования на конях с мертвым козлом в обнимку?
Точно!
Лучше только спортивное каменование женщин! У многих наших новых друзей этот вид спорта имеет статус национального, так почему бы и нет?
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