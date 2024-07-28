14-летняя японка Коко Есидзава стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу
14-летняя японская скейтбордистка Коко Есидзава победила на Олимпиаде-2024.
Серебряным призером стала ее соотечественница Лиз Акама, которой 15 лет, бронзовым – 16-летняя бразильянка Райсса Лил.
Скейтбординг
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
Стрит
1. Коко Есидзава (Япония) – 272,75
2. Лиз Акама (Япония) – 265,95
3. Райсса Лил (Бразилия) – 253,37
Чем это непотребство видеть на Олимпиаде, надо ввести в обязательную программу такой правоверный вид спорта, как кок-бору! Что может быть лучше галопирования на конях с мертвым козлом в обнимку?
Точно!
Лучше только спортивное каменование женщин! У многих наших новых друзей этот вид спорта имеет статус национального, так почему бы и нет?