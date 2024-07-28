14-летняя японка Коко Есидзава стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

14-летняя японская скейтбордистка Коко Есидзава победила на Олимпиаде-2024.

Серебряным призером стала ее соотечественница Лиз Акама, которой 15 лет, бронзовым – 16-летняя бразильянка Райсса Лил.

Скейтбординг

игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Стрит

1. Коко Есидзава (Япония) – 272,75

2. Лиз Акама (Япония) – 265,95

3. Райсса Лил (Бразилия) – 253,37