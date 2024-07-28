Олимпиада-2024. Баскетбол. Южный Судан играет с Пуэрто-Рико, Сербия встретится с США

Теги результаты сборная США сборная Пуэрто-Рико сборная Сербии Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир сборная Южного Судана Баскетбол

Сегодня пройдут два матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В группе С Южный Судан играет с Пуэрто-Рико, США встретится со сборной Сербии под предводительством Николы Йокича.

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Групповой этап

Группа C

Южный Судан – Пуэрто-Рико 71:69 (3 четверть)
Дата проведения
28 июля, 12.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча
Южный Судан
К. Джонс (14 + 6 передач), Омот (12), Шайок (11), Куол (10), Гэбриэл (4 + 7 подборов) – старт; Джок (11), Деч (3), Дженг (2), Thor (2), Малуач (2).
Пуэрто-Рико
Alvarado Martinez (26), Уотерс (14), Кондитт (9), Пинейро (2), Ромеро (0) – старт; Клавелл (11), Ховард (4), Ортис (3), Рид (0), Форд (0), Торо Бареа (0).

Сербия – США
Дата проведения
28 июля, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Положение команд: Сербия – 0-0, Южный Судан – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0, США – 0-0. 

Группа А

Положение команд: Австралия – 1-0, Канада – 1-0, Греция – 0-1, Испания – 0-1. 

Группа B

Положение команд: Германия – 1-0, Франция – 1-0, Бразилия – 0-1, Япония – 0-1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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24 комментария
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Ответ Ray Allen for threeeeee
Просто напомню, что «Взял Мяч» показывают все матчи ОИ у себя в группах в телеграмме и ВКонтакте 😎
В ВК есть группа Wild Sport, которая тоже показывает все матчи олимпиады, при этом с ненавязчивыми культурными комментариями и принципиально не рекламирует буков и казино. Только донаты, но их тоже стараются не выпрашивать каждые 5 минут
+12
0
+12
Просто напомню, что «Взял Мяч» показывают все матчи ОИ у себя в группах в телеграмме и ВКонтакте 😎
+13
-6
+7
Ответ M & M
Если вы готовы начать их спонсировать (например если бы начали платить за трансляции, за передачи) , то возможно они могли бы их не рекламировать) Буки это единственное, что развивает спорт в России, т.к. единственный серьезный источник финансирования. И наоборот стоило бв благодарить буков за то, что они это делают. Просто у кого-то хватает мозгов не сливать деньги на буках, а у кого-то нет
Буки это зло, не нужно их защищать. Это мошенники, которые дают играть только тем, кто проигрывает. Они как наркодилеры - дают первую дозу бесплатно (фрибет), а когда ты подсел уже поздно. Большинство людей слабые, буки этими очень хорошо пользуются. Какую пользу они приносят обществу? Только не нужно лечить про спонсирование спорта - вреда и ущерба простым людям от них гораздо больше.
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0
+6
Ну сегодня грех не болеть за Южный Судан
+6
-1
+5
Ответ Ray Allen for threeeeee
Просто напомню, что «Взял Мяч» показывают все матчи ОИ у себя в группах в телеграмме и ВКонтакте 😎
рутрекер показывает все матчи без рекламы онлайн казино и буков
+8
-3
+5
Ответ albert_lucky
Ещё бы они буков не рекламировали, собаки.
Если вы готовы начать их спонсировать (например если бы начали платить за трансляции, за передачи) , то возможно они могли бы их не рекламировать)
Буки это единственное, что развивает спорт в России, т.к. единственный серьезный источник финансирования. И наоборот стоило бв благодарить буков за то, что они это делают.
Просто у кого-то хватает мозгов не сливать деньги на буках, а у кого-то нет
+9
-4
+5
За Сербию!
+3
0
+3
Ответ Ray Allen for threeeeee
Просто напомню, что «Взял Мяч» показывают все матчи ОИ у себя в группах в телеграмме и ВКонтакте 😎
Ещё бы они буков не рекламировали, собаки.
+5
-2
+3
Ответ Валерий Королёв
В ВК есть группа Wild Sport, которая тоже показывает все матчи олимпиады, при этом с ненавязчивыми культурными комментариями и принципиально не рекламирует буков и казино. Только донаты, но их тоже стараются не выпрашивать каждые 5 минут
Ну кстати да, wild sport, как по мне, гораздо приятнее слушать
+2
0
+2
Ответ Ray Allen for threeeeee
Просто напомню, что «Взял Мяч» показывают все матчи ОИ у себя в группах в телеграмме и ВКонтакте 😎
Спасибо большое вам
+1
0
+1
Ответ RayAllen20
рутрекер показывает все матчи без рекламы онлайн казино и буков
А как смотреть 🤔🤔🤔
+2
-1
+1
За Южный Судан и Сербию 🙏🙏🙏
+3
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Ответ Роман Тучин
Минус Альварадо, к большому сожалению. Понимаю, что так говорить неправильно, но вот меньше всего бы хотелось травмы именно Хосе.
Чего врёте то? играет он
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Ответ Роман Тучин
Минус Альварадо, к большому сожалению. Понимаю, что так говорить неправильно, но вот меньше всего бы хотелось травмы именно Хосе.
Без него в итоге и проиграют игру.
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Ответ Александр Кудрявцев
А как смотреть 🤔🤔🤔
Смотреть можно на официальном сайте олимпиады
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Минус Альварадо, к большому сожалению. Понимаю, что так говорить неправильно, но вот меньше всего бы хотелось травмы именно Хосе.
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баскет кайф просто
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Судейство уровня ДЮСШ
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"малыши" с пуэрто рики вообще не мажут в 1ой
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Суданцы малость недооценили пуэрториканцев, сейчас соберутся
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веселая намечается походу тут, под 200 очей
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Даже Южный Судан на Олимпиаде)
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Судан, Сербия.
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