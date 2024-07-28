Олимпиада-2024. Баскетбол. Южный Судан играет с Пуэрто-Рико, Сербия встретится с США

Сегодня пройдут два матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В группе С Южный Судан играет с Пуэрто-Рико, США встретится со сборной Сербии под предводительством Николы Йокича.

Париж, Франция

Групповой этап

Группа C

Положение команд: Сербия – 0-0, Южный Судан – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0, США – 0-0.

Группа А

Положение команд: Австралия – 1-0, Канада – 1-0, Греция – 0-1, Испания – 0-1.

Группа B

Положение команд: Германия – 1-0, Франция – 1-0, Бразилия – 0-1, Япония – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.