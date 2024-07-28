Олимпиада-2024. Баскетбол. Южный Судан играет с Пуэрто-Рико, Сербия встретится с США
Сегодня пройдут два матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.
В группе С Южный Судан играет с Пуэрто-Рико, США встретится со сборной Сербии под предводительством Николы Йокича.
Париж, Франция
Групповой этап
Группа C
- Дата проведения
- 28 июля, 12.00, «Stade Pierre-Mauroy»
- Южный Судан
- К. Джонс (14 + 6 передач), Омот (12), Шайок (11), Куол (10), Гэбриэл (4 + 7 подборов) – старт; Джок (11), Деч (3), Дженг (2), Thor (2), Малуач (2).
- Дата проведения
- 28 июля, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: Сербия – 0-0, Южный Судан – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0, США – 0-0.
Группа А
Положение команд: Австралия – 1-0, Канада – 1-0, Греция – 0-1, Испания – 0-1.
Группа B
Положение команд: Германия – 1-0, Франция – 1-0, Бразилия – 0-1, Япония – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Буки это единственное, что развивает спорт в России, т.к. единственный серьезный источник финансирования. И наоборот стоило бв благодарить буков за то, что они это делают.
Просто у кого-то хватает мозгов не сливать деньги на буках, а у кого-то нет