Войнов и Свечников перейдут в «Торпедо». Оба покинут «Ак Барс» в ближайшее время («СЭ»)

«Торпедо» в скором времени подпишет двух новичков.

По информации « », защитник Вячеслав Войнов и нападающий Евгений Свечников в ближайшее время покинут «Ак Барс» и станут игроками нижегородского клуба.



В прошедшем сезоне 34-летний Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф у него ни одного результативного действия в пяти играх.

27-летний Свечников заработал 13 (8+5) баллов в 32 матчах регулярки – у него одна шайба в двух матчах Кубка Гагарина.