Войнов и Свечников перейдут в «Торпедо». Оба покинут «Ак Барс» в ближайшее время («СЭ»)

Теги Ак Барс Торпедо возможные переходы Вячеслав Войнов КХЛ Евгений Свечников Спорт-Экспресс Хоккей

«Торпедо» в скором времени подпишет двух новичков.

По информации «СЭ», защитник Вячеслав Войнов и нападающий Евгений Свечников в ближайшее время покинут «Ак Барс» и станут игроками нижегородского клуба.
 
В прошедшем сезоне 34-летний Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф у него ни одного результативного действия в пяти играх.

27-летний Свечников заработал 13 (8+5) баллов в 32 матчах регулярки – у него одна шайба в двух матчах Кубка Гагарина.

23 комментария
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Торпедо, спасибо!🤝
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Ответ IceDushman
Ну,торпедовцы,что думаете?)
Честно говоря немного в шоке) мне интересно на какие зп зайдут в торпедо.но как по мне это будет крайне полезным подписанием для молодой команды
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Ответ BEER FAN #77
Так-то для Войнова и Динамо "бывшее" : ))
На нас у него обид нет. От нас он ушел на повышение по любви.
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Ответ КЕША
Главное не забывать угощать своих бывших ска и Ак Барс .
Так-то для Войнова и Динамо "бывшее" : ))
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Главное не забывать угощать своих бывших ска и Ак Барс .
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интересно Игорь придумал конечно. Сначала Димон, теперь эти двое))) а прикиньте заиграют?)
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Торпедо обьявляло что состав уже сформирован. Неожиданный вот это поворот.
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Ответ Влад_нн
Смотря, за какую з/п.
Наверное на небольшую, вы обычно не переплачиваете. Хотя бонусы наверное большие будут.
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Ответ IceDushman
Ну,торпедовцы,что думаете?)
Смотря, за какую з/п.
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Ответ DimaNN
Даже не знаю что и сказать. Были слухи что з/п у обоих выше 70 лямов, это нереально для нас. Мне кажется вброс, у нас не такой богатый клуб что бы двум игрокам 150 лямов платить. К тому же один ветеран, лучшие годы которого позади, второй - вечно подающий надежды, который уже много лет не может раскрыть свой потенциал. Лучше Чеховича тогда обратно взять, попытаться реанимировать, Жафярова вернуть - тут куда больше надежды что они в итоге смогут найти свою игру и усилить. А тут, скорее всего, пустая трата денег получится.
Вполне возможно, что АкБарс их контракты расторгнет с компенсацией, и тогда они наверняка подвинутся в деньгах
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Бабы с возу-кобыле легче-)
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Сильно удивлюсь если это случится:
1. Торпедо объявило, что состав сформирован
2. Торпедо принципиально не платит большие деньги. Эти если и подвинутся в деньгах, но свои 50 точно попросят.
3. Торпедо ориентировано на молодёжь.
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Ак Барс хочет повторить подвиг Магнитки, избавляются от дорогих ветеранов набирают молодёжь. Забыли учесть что тренер у них не того калибра
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В нашем хоккее всё решает своячество и чьё-то мнение, кто-то явно сильно попросил НН взять этих двух. Но если Свечников ещё что-то может, то Войнов - дорогостоящий якорь будет минус игроком в Торпедо, моё сочувствие...
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Нижний переехал в СА?
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Нафига Торпедо 2 сезона делало ставку на молодежь, если вдруг решило стать домом престарелых?
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Даже не знаю что и сказать. Были слухи что з/п у обоих выше 70 лямов, это нереально для нас. Мне кажется вброс, у нас не такой богатый клуб что бы двум игрокам 150 лямов платить. К тому же один ветеран, лучшие годы которого позади, второй - вечно подающий надежды, который уже много лет не может раскрыть свой потенциал. Лучше Чеховича тогда обратно взять, попытаться реанимировать, Жафярова вернуть - тут куда больше надежды что они в итоге смогут найти свою игру и усилить. А тут, скорее всего, пустая трата денег получится.
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Ну слава Аллаху ! Теперь пусть другие думают куда этот "ценный груз" девать ! Ни одного рубля не тот , ни другой не стоят !
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Да просто клуб у кого много денег под потолком еще, хотя у самих таких скорее всего и нет. Тут спихнули балласт, дорогой причем. За чей счет интересно?
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Ну,торпедовцы,что думаете?)
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