Войнов и Свечников перейдут в «Торпедо». Оба покинут «Ак Барс» в ближайшее время («СЭ»)
«Торпедо» в скором времени подпишет двух новичков.
По информации «СЭ», защитник Вячеслав Войнов и нападающий Евгений Свечников в ближайшее время покинут «Ак Барс» и станут игроками нижегородского клуба.
В прошедшем сезоне 34-летний Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф у него ни одного результативного действия в пяти играх.
27-летний Свечников заработал 13 (8+5) баллов в 32 матчах регулярки – у него одна шайба в двух матчах Кубка Гагарина.
1. Торпедо объявило, что состав сформирован
2. Торпедо принципиально не платит большие деньги. Эти если и подвинутся в деньгах, но свои 50 точно попросят.
3. Торпедо ориентировано на молодёжь.