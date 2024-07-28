Олимпиада-2024. Плавание. Маршан выиграл золото на 400 м комплексом, Хаске победила на 100 м баттерфляем, Пити, Финк поборются за награды

Сегодня на Олимпиаде в Париже разыграют 3 комплекта наград в плавании.

игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Мужчины

400 м, комплекс

1. Леон Маршан (Франция) – 4.02,95 – олимпийский рекорд

2. Томоюки Матцусита (Япония) – 4.08,62

3. Карсон Фостер (США) – 4.08,66

100 м, брасс

Фавориты: (Великобритания), Цинь Хайян (Китай), Ник Финк (США).

22:54

Женщины

100, баттерфляй

1. Торри Хаске (США) – 55,59

2. Гретхен Уолш (США) – 55,63

3. Чжан Юйфэй (Китай) – 56,21

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте .