Олимпиада-2024. Плавание. Маршан выиграл золото на 400 м комплексом, Хаске победила на 100 м баттерфляем, Пити, Финк поборются за награды

Теги плавание результаты сборная США МОК сборная США жен сборная Китая жен сборная Франции сборная Японии Олимпиада-2024 Чжан Юйфэй Леон Маршан Торри Хаске Карсон Фостер Гретхен Уолш Водные виды

Сегодня на Олимпиаде в Париже разыграют 3 комплекта наград в плавании.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Мужчины

400 м, комплекс

1. Леон Маршан (Франция) – 4.02,95 – олимпийский рекорд 

2. Томоюки Матцусита (Япония) – 4.08,62

3. Карсон Фостер (США) – 4.08,66 

100 м, брасс

Фавориты: Адам Пити (Великобритания), Цинь Хайян (Китай), Ник Финк (США). 

22:54

Женщины

100, баттерфляй

1. Торри Хаске (США) – 55,59

2. Гретхен Уолш (США) – 55,63

3. Чжан Юйфэй (Китай) – 56,21

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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69 комментариев
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Ну это изнасилование было. Даже графика поплыла от этого. Теперь 4:03.84 окончательно ушли в историю.
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Сато 98 лет плавает. Когда он закончит уже?
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Кто там ныл, что бассейн медленный?)
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Фуркад награждает, какие люди!
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Ответ Neo31
ну не вытянул свой мировой, зато у Фелпса забрал олимпийский
В таком бассейне рекордов не будет, ни одного.
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Маршан просто зверь какой-то
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вот тебе и Уолш, обосратушки)
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Ответ Павел Пискунов
объясните мне недалекому,что не так с бассейном?
Он не очень глубокий. Из-за этого инерция от движения меньше волнами создается и скорость немного меньше обычного
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Мартен, бон суа!)
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Литчфилд снова 4? Жестко
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Ответ Павел Пискунов
Маршан конечно всех тут кончил. круто. подскажите знатоки плавания,он только в комплексе лидирует или в других видах тоже в фаворитах???
Чемпион мира 23 в батерфляе.
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Ответ Павел Пискунов
Маршан конечно всех тут кончил. круто. подскажите знатоки плавания,он только в комплексе лидирует или в других видах тоже в фаворитах???
Еще в баттерфляе силён
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Уолш лохушка конечно. Мировой рекорд, олимпийский в полуфинале и проиграла в финале.
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Тут без сенсаций, Бред Маршанд, Пити и пиндосина..😁
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всего 3 финала, обычно по 4 вроде бывает
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А какие люди на награждении... закачаешься
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Поповичи за дело взялся

опа, Мартын награждает
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1.44.5 тем более крутое время для этого бассейна. В нормальном с глубиной 3 метра было бы 1.43.5. Должен Поповичи канеш выиграть завтра
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1.44 с маленькими… в финале попробуют выйти?)
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Ответ Антон Князев
1.44.5 тем более крутое время для этого бассейна. В нормальном с глубиной 3 метра было бы 1.43.5. Должен Поповичи канеш выиграть завтра
То, что он должен выиграть, уже два года как понятно)
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Ответ Neo31
ну не вытянул свой мировой, зато у Фелпса забрал олимпийский
Говорят с бассейном начудили
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Американцы где то еще одного рюкзака откопали. Но против Алеши так не проканает конечно)
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Ответ Антон Князев
В таком бассейне рекордов не будет, ни одного.
а было ж близко)
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Ответ Stanislav Tokarev
Говорят с бассейном начудили
объясните мне недалекому,что не так с бассейном?
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Ответ Stanislav Tokarev
Он не очень глубокий. Из-за этого инерция от движения меньше волнами создается и скорость немного меньше обычного
понял,спасибо
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Ответ Cube Litening C:68X
Красавчики, по сравнению с пиндосами..😁
Ну Фелпс тоже не красавец. А вот Лохте вполне
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Ответ Saddam Huseyn
У кого мировой рекорд в 400?
У него
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Ответ Stanislav Tokarev
Еще в баттерфляе силён
Благодарю. глянем баттерфляй. кстати на нем он и оторвался)
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Ответ Stanislav Tokarev
Жаль что юфейка бронзовая
ну у нее есть уже титул ОИ. Так что ничего страшного
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Ответ Cube Litening C:68X
Сосамба!! Китай победил..
Какой еще Китай?)
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