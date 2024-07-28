Олимпиада-2024. Плавание. Маршан выиграл золото на 400 м комплексом, Хаске победила на 100 м баттерфляем, Пити, Финк поборются за награды
Сегодня на Олимпиаде в Париже разыграют 3 комплекта наград в плавании.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Плавание
Мужчины
400 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция) – 4.02,95 – олимпийский рекорд
2. Томоюки Матцусита (Япония) – 4.08,62
3. Карсон Фостер (США) – 4.08,66
100 м, брасс
Фавориты: Адам Пити (Великобритания), Цинь Хайян (Китай), Ник Финк (США).
22:54
Женщины
100, баттерфляй
1. Торри Хаске (США) – 55,59
2. Гретхен Уолш (США) – 55,63
3. Чжан Юйфэй (Китай) – 56,21
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
опа, Мартын награждает