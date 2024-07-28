«Спартак» обыграл «Химки» на выезде – 3:1. Барко забил со штрафного, у Угальде 1-й гол в РПЛ

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Антон Заболотный Василий Казарцев Игорь Обухов Тео Бонгонда Срджан Бабич Петар Голубович Эсекиэль Барко Лукас Вера I Наиль Умяров Манфред Угальде Бутта Магомедов онлайны Футбол

«Спартак» в гостях победил «Химки» (3:1) в 2-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 41-й минуте Лукас Вера открыл счет дальним ударом. Однако арбитр Василий Казарцев отменил гол после просмотра повтора: в начале атаки «Химок» Антон Заболотный сфолил на Наиле Умярове.

В конце первого тайма Манфред Угальде упал в штрафной «Химок» после столкновения с Петаром Голубовичем. Казарцев назначил пенальти после просмотра момента с помощью ВАР. Тео Бонгонда не реализовал 11-метровый – Игорь Обухов отбил удар вингера «Спартака».

На 49-й минуте Эсекиэль Барко, проводящий первый матч за «Спартак», забил прямым ударом со штрафного. На 55-й минуте Угальде впервые забил за красно-белых в РПЛ. На 72-й Срджан Бабич сделал счет разгромным после розыгрыша углового.

На 90-й минуте Бутта Магомедов забил единственный гол «Химок».

Химки – Спартак 1:3 (0:0, 1:3)
Дата проведения
28 июля, 15.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 49 Барко, 0:2 – 55 Угальде, 0:3 – 72 Бабич, 1:3 – 90 Магомедов.
ХимкиОбухов, Голубович, Терехов, Филин, Анджелкович, Ориньо (Глушаков, 65), Мирзов (Магомедов, 66), Хосонов, Вера (Степанов, 76), Руденко (Берковский, 76), Заболотный (Панченко, 81).
СпартакМаксименко, Чернов, Бабич, Рябчук, Бонгонда (Медина, 66), Игнатов (Зиньковский, 46), Зобнин, Барко (Пруцев, 77), Умяров, Хлусевич (Денисов, 67), Угальде (Виллиан Жозе, 77).
Предупреждения:
Анджелкович (62), Заболотный (73), Зобнин (90+3).

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330 комментариев
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Ответ Петр Демин
Всем привет! Вот Вам и популяризация футбола в России - по бесплатному один-два матча! Позор! Люди, болельщики - имейте гордость, отпишитесь и забудьте про платные Матч Премьер и подобное!!! Поймите уже - на Вас бабло с подписок зарабатывают! Имейте гордость. Госканалы обязаны показывать всë бесплатно!!! Уж рпл точно все матчи стоит показать бесплатно по федеральной сетке.
Дружище, ну на самом деле, матч премьер стоит 299р в месяц - это же цена стаканчика кофе.
В чем трудность заплатить и посмотреть?
Так работает по всему миру: все платят за просмотр.
+127
-31
+96
Снова Умярова в составе, чую будет привоз .Совершенно никаущий игрок, который кроме паса назад ничего более не умеет делать.
+42
-1
+41
Барко в шоке от того, как игнатов в чужой штрафной ножками дрыгает, думая , что это и есть дриблинг
+39
-3
+36
А можно ещё 5-6 таких игроков как Барко?
+29
-2
+27
Барко и дрова
+25
-1
+24
Опять Умяров , Станкович знает как быстро получить неустойку.
+24
-1
+23
Всем привет! Вот Вам и популяризация футбола в России - по бесплатному один-два матча! Позор!
Люди, болельщики - имейте гордость, отпишитесь и забудьте про платные Матч Премьер и подобное!!! Поймите уже - на Вас бабло с подписок зарабатывают! Имейте гордость. Госканалы обязаны показывать всë бесплатно!!! Уж рпл точно все матчи стоит показать бесплатно по федеральной сетке.
+85
-65
+20
Как же долго Казарцев рожал отмену. Сто раз показали что удар по ноге был, стоит тупит…
+24
-6
+18
Какой же Игнатов никакой.
+18
0
+18
Ну Казарцев сделал всё, что мог. Ещё и самому бить пенальти что ли?
+29
-12
+17
Умяров 100 % чей-то внебрачный сын из верхушки спартака, как к примеру садыгов из химок, нет другой причины почему этот бесполезный бедолага постоянно выходит в старте спартака
+18
-1
+17
Ответ КБ Сергей
Конечно, Умяров, Хлусевич и Рябчук - это главные звёзды Спартака сегодня. Хотя, вся команда выглядит убого.
Рябчук сегодня нормально играет, а вот Игнатов просто труп, Хлусевич тоже дрова, как же горит у меня от них
+18
-1
+17
Удивлен, что такой игрок, как Умяров в основе
Потерял мяч в центре, вот и гол пропустили)
+18
-1
+17
Удивляют болельщики Зенита, которые приходят на ветку Спартака и что-то пишут, ваша команда в огне на первом месте идут, но думаете только о Спартаке)
+20
-4
+16
Какой-то жуткий дисбаланс в команде и центре поля, Умяров и Барко
+15
0
+15
Барко это просто какой-то другой уровень. Будто чел с другой планеты.
+14
0
+14
Сливают станковича, хотят мостового
+15
-2
+13
Ответ La Crosse Bobcats
получается чемпионы второго тура?
О, как обычно сказочники из Питера пришли на матч «середняка» и что-то придумывают
+12
-1
+11
умяров в составе поражение 100 процентов
+12
-1
+11
Какой Умяров в основе? Ну это не игрок даже уровня фнл, просто пешеход. Ну есть Пруцев, Литвинов, Мартинс, какой Умяров. Я поражаюсь решению ставить его в основу, вообще давно пора его выгнать
+11
0
+11
Позорище КБ
+11
-1
+10
Я вам что хочу сказать, посмотрите на Барко. По нему видно серьёзный игрок аргентинец в лучшем смысле. Не такой гламурный пупсик со смартфоном, а питбуль со скиллом.
+11
-1
+10
После матча с Оренбургом интересно посмотреть выводы Станковича по составу. Химки будут дико мотивированы, там много игроков для которых этот матч особенный. Оптимизма нет вообще, если Деян так ничего и не понял, то жду жёсткой игры с удалением (ми) и ничью.
+12
-2
+10
зенит позор РПЛ
+17
-7
+10
чето станкович плывет. Так и не вижу, что он хочет от них. У абаскаля сразу практически была видна мысль, может не всегда получалось, но точно всегда было понятно
+11
-1
+10
Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Пора питерским что-то новое придумать, сами придумали про чемпионство и шутят целый год, давайте новую байку
+9
-1
+8
Странный состав. В моем конечно понимании странный. Я не знаю, кто там стоит на выход, кто растренированный.

Рябчук, Игнатов, Умяров в составе при сидящих на скамейке Литвинове, Пруцеве, Мартинсе и Медине - возникают вопросы.

Умяров как привозил при всех тренерских штабах, как не умел играть вперед и бить по воротам, так и не научился. Пруцев и Литвинов сильнее же Умярова. Мартинс еще и игровик классный, почему он сидит на скамейке.

При Слишковиче, который играл в три ЦЗ, выпуская порой многовато опорников, игра была поживее.

Что пока строит Станкович - вопрос, конечно.
+8
0
+8
Надо еще ехать в Аргентину за аргами а этих на выходя рябчукрв умяровых и игнатовых
+9
-1
+8
Хлксевич, три раза Мирзов как ребёнка обыграл, ни одного паса точного, ударил в небеса, хотя пас мог отдать, угловой себе привёз в простой ситуации
+7
0
+7
Гоооол! Барко топ! А-ля Фернандо! Получите, распишитесь... Паутину снял с девятки...
+7
0
+7
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