«Спартак» обыграл «Химки» на выезде – 3:1. Барко забил со штрафного, у Угальде 1-й гол в РПЛ

«Спартак» в гостях победил «Химки» (3:1) в 2-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 41-й минуте Лукас Вера открыл счет дальним ударом. Однако арбитр Василий Казарцев отменил гол после просмотра повтора: в начале атаки «Химок» Антон Заболотный сфолил на Наиле Умярове.

В конце первого тайма Манфред Угальде упал в штрафной «Химок» после столкновения с Петаром Голубовичем. Казарцев назначил пенальти после просмотра момента с помощью ВАР. Тео Бонгонда не реализовал 11-метровый – Игорь Обухов отбил удар вингера «Спартака».

На 49-й минуте Эсекиэль Барко, проводящий первый матч за «Спартак», забил прямым ударом со штрафного. На 55-й минуте Угальде впервые забил за красно-белых в РПЛ. На 72-й Срджан Бабич сделал счет разгромным после розыгрыша углового.

На 90-й минуте Бутта Магомедов забил единственный гол «Химок».

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