«Спартак» обыграл «Химки» на выезде – 3:1. Барко забил со штрафного, у Угальде 1-й гол в РПЛ
«Спартак» в гостях победил «Химки» (3:1) в 2-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 41-й минуте Лукас Вера открыл счет дальним ударом. Однако арбитр Василий Казарцев отменил гол после просмотра повтора: в начале атаки «Химок» Антон Заболотный сфолил на Наиле Умярове.
В конце первого тайма Манфред Угальде упал в штрафной «Химок» после столкновения с Петаром Голубовичем. Казарцев назначил пенальти после просмотра момента с помощью ВАР. Тео Бонгонда не реализовал 11-метровый – Игорь Обухов отбил удар вингера «Спартака».
На 49-й минуте Эсекиэль Барко, проводящий первый матч за «Спартак», забил прямым ударом со штрафного. На 55-й минуте Угальде впервые забил за красно-белых в РПЛ. На 72-й Срджан Бабич сделал счет разгромным после розыгрыша углового.
На 90-й минуте Бутта Магомедов забил единственный гол «Химок».
- Дата проведения
- 28 июля, 15.00, «Арена Химки»
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Химки –
Обухов, Голубович, Терехов, Филин, Анджелкович, Ориньо (Глушаков, 65), Мирзов (Магомедов, 66), Хосонов, Вера (Степанов, 76), Руденко (Берковский, 76), Заболотный (Панченко, 81).
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Спартак –
Максименко, Чернов, Бабич, Рябчук, Бонгонда (Медина, 66), Игнатов (Зиньковский, 46), Зобнин, Барко (Пруцев, 77), Умяров, Хлусевич (Денисов, 67), Угальде (Виллиан Жозе, 77).
- Предупреждения:
- Анджелкович (62), Заболотный (73), Зобнин (90+3).
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Потерял мяч в центре, вот и гол пропустили)
Рябчук, Игнатов, Умяров в составе при сидящих на скамейке Литвинове, Пруцеве, Мартинсе и Медине - возникают вопросы.
Умяров как привозил при всех тренерских штабах, как не умел играть вперед и бить по воротам, так и не научился. Пруцев и Литвинов сильнее же Умярова. Мартинс еще и игровик классный, почему он сидит на скамейке.
При Слишковиче, который играл в три ЦЗ, выпуская порой многовато опорников, игра была поживее.
Что пока строит Станкович - вопрос, конечно.