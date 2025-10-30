  • Спортс
  • Налло с красной карточкой и 5.3 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Сарр с дублем и оценкой 9.2 – лучший
3

Налло с красной карточкой и 5.3 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Сарр с дублем и оценкой 9.2 – лучший

Амара Налло признан худшим игроком матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» (0:3) и выбыл из Кубка английской лиги на стадии 1/8 финала.

18-летний защитник «Ливерпуля» Амара Налло появился на поле на 67-й минуте игры и получил прямую красную карточку на 79-й. Он стал худшим игроком матча по Индексу ГОЛа с оценкой 5.3. Лучшим игроком в составе «Ливерпуля» стал защитник Кэлвин Рэмзи с индексом 6.7.

Лучшим в «Кристал Пэлас» и во всем матче признан автор дубля Исмаила Сарр (9.2). Худший в команде – форвард Эдди Нкетиа (5.8).

Оценки «Ливерпуля»: Фредди Вудмен (6.5), Милош Керкез (6.6), Кэлвин Рэмзи (6.7), Эндрю Робертсон (6.6), Джо Гомес (5.8), Ватару Эндо (6.3), Рио Нгумоа (6.2), Алексис Мак Аллистер (6.3), Трей Ньони (5.6), Киран Моррисон (6.1), Федерико Кьеза (6.4).

Оценки «Кристал Пэлас»: Вальтер Бенитес (6.7), Марк Гехи (8.3), Максанс Лакруа (7.5), Жейде Канво (7.1), Борна Соса (6.8), Даити Камада (6.9), Уилл Хьюз (6.5), Даниэль Муньос (6.9), Йереми Пино (8.7), Исмаила Сарр (9.2), Эдди Нкетиа (5.8).

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ГОЛ
