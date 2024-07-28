Варан перешел в «Комо» свободным агентом. Контракт с экс-игроком «МЮ» и «Реала» – на 2 года с возможностью продления

«Комо» объявил о переходе Рафаэля Варана.

Экс-защитник «Реала» и «МЮ» перешел в клуб Серии А на правах свободного агента. Соглашение Варана с « » рассчитано на 2 года и предусматривает возможность продления.

В прошлом сезоне Варан провел за « » 22 матча в . Подробную статистику 31-летнего француза можно найти здесь.

Фото: comofootball.com

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