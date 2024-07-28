Варан перешел в «Комо» свободным агентом. Контракт с экс-игроком «МЮ» и «Реала» – на 2 года с возможностью продления

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Комо Рафаэль Варан Футбол

«Комо» объявил о переходе Рафаэля Варана.

Экс-защитник «Реала» и «МЮ» перешел в клуб Серии А на правах свободного агента. Соглашение Варана с «Комо» рассчитано на 2 года и предусматривает возможность продления.

В прошлом сезоне Варан провел за «МЮ» 22 матча в АПЛ. Подробную статистику 31-летнего француза можно найти здесь.

Фото: comofootball.com

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39 комментариев
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Комодский Варан - идеально!
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Офигеть, конечно, падение карьеры к 31 году.
2018 — один из лучших центральных защитников в мире, основа Мадрида, чемпион мира со сборной.
2021 — переход в МЮ, на бóльшую з/п и под перспективы возрождения клуба.
2024 — переход свободным агентом в Комо.
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Ребята, фишка Комо, что это одно из лучших мест на планете земля, по красоте. Поэтому доиграть там-наверное не ошибка!
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Ответ Рустам Мирзаханов
а в чем фишка этого клуба,кто знает?там состав подбирается,многим бы клубам пригодились эти игроки
Месторасположение. Озеро Комо одно из престижнейших мест в Европе — как Монако. И очень красивое.

А если нужен большой город, то Милан в часе езды.
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Ответ Ебздрогыч
Комодский Варан - идеально!
Где-то в студии Соловьев LIVE у одного лакея от пропаганды впервые за долгое время что-то ёкнуло внутри и какое теплое чувство ностальгии по былому охватило его.
Пусть речь и не про Комо...
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я тут решил погуглить, что в этом Комо такого, что туда с удовольствием едут статусные игроки, усть и доигрывать. посморел местные красоты, вопросов нет😄
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Офигеть, конечно, падение карьеры к 31 году. 2018 — один из лучших центральных защитников в мире, основа Мадрида, чемпион мира со сборной. 2021 — переход в МЮ, на бóльшую з/п и под перспективы возрождения клуба. 2024 — переход свободным агентом в Комо.
Травмы мучали, а переход в МЮ совсем подкосил Варана. А ведь ему 31,еще играть и играть.
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"комодский" Варан )
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Варан Соловьёва.
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Ответ Рустам Мирзаханов
а в чем фишка этого клуба,кто знает?там состав подбирается,многим бы клубам пригодились эти игроки
Статья была на спортсе про них, достаточно интересные владельцы и сам клуб + там щас Фабрегас тренирует
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Ответ Ебздрогыч
Комодский Варан - идеально!
Комо Варана)
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Пенсия на Комо?
Прекрасный выбор.
+3
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Варан, Пепе Рейна, Гольданига, Альберто Морено, Абильгор из Рубина, Симоне Верди, Белотти, Кутроне
Интересный состав набирается из людей, который когда-то были на слуху
+3
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Красивейшие места. Отличная пенсия. Рано конечно, но Варан и очень рано раскрылся.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Офигеть, конечно, падение карьеры к 31 году. 2018 — один из лучших центральных защитников в мире, основа Мадрида, чемпион мира со сборной. 2021 — переход в МЮ, на бóльшую з/п и под перспективы возрождения клуба. 2024 — переход свободным агентом в Комо.
Ну как по мне он не был никогда одним из лучших. Скорее он хороший партнер для топового защитника, но если такого не было рядом было куча ошибок.
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Менеджмент Комо сработал на 5+. В какой бы форме и состоянии не был сейчас Варан - это звезда.
Мог бы уехать в МЛС или Саудовскую Аравию, но функционеры смогли заманить в Италию.

Помнится Видич тоже доигрывал в Серии А. И был одним из лучших. Скорости в Серии А позволяют продлить карьеру на 3-5 лет
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Намерены закрепиться в Серии. ) Состав то несмотря на приход довольно видного народа, жидковатый в плане отыгранности. Из таких экспериментов чаще мало что толковое получается. Но думается у Сеска в новом сезоне должен открыться "тренерский потанцевал", и может вытащит. )
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Ответ Жора где ты был?
Ребята, фишка Комо, что это одно из лучших мест на планете земля, по красоте. Поэтому доиграть там-наверное не ошибка!
Помёт не даст соврать)
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Не следил за ним давно. Помню, что за Францию забивал на ЧМ в России. Это с тех пор он так слабо востребован?
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Ответ Pertinax Gandi
Не следил за ним давно. Помню, что за Францию забивал на ЧМ в России. Это с тех пор он так слабо востребован?
Да, на ЧМ-2018 был пушка страшная. Просто рано начал на высоком уровне, с 18 лет в Реале. 13 лет в элитных клубах провёл. Можно и отдохнуть.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Офигеть, конечно, падение карьеры к 31 году. 2018 — один из лучших центральных защитников в мире, основа Мадрида, чемпион мира со сборной. 2021 — переход в МЮ, на бóльшую з/п и под перспективы возрождения клуба. 2024 — переход свободным агентом в Комо.
Еще под конец его периода в Реале уже было очевидно что он сыт футболом по горлу
Он выиграл все к 30 годам(разве что ЧЕ не хватает,но да ладно)
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На отдых поехал. Места там живописные)
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Ответ Артур Артур
Травмы мучали, а переход в МЮ совсем подкосил Варана. А ведь ему 31,еще играть и играть.
Вы правы.
31 и "Комо" ?!(при всём уважении).
Удачи конечно.Но это конец профессиональной карьеры.
Хотя кто знает наверняка,где оно счастье?
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Ответ Рустам Мирзаханов
а в чем фишка этого клуба,кто знает?там состав подбирается,многим бы клубам пригодились эти игроки
А там не все уже сбитые?
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Ответ hiper26
Варан Соловьёва.
Это топ)
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Ответ hypnotoad94
Я так понимаю, клубом владеют одни из самых богатых людей на планете. Не удивлюсь и другим громким подписаниям.
Индонезийские табачники, конечно, не бедствуют, но до Маска и Безоса им далековато.
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Ответ 95brqzcsp9
что то он совсем резко сдал… в принципе это происходит с каждым вторым игроком перешедшим в МЮ за последние лет 10. На очереди Каземиро
Тоже удивился, походу вовремя Реал его продал
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Это шаг назад
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Удивительное дело - никто из звёзд, вне протекции судейского Реала не может показать хоть что-то наподобие топ-футбола. Ни Роналду, ни Бенз, ни Казимиро, ни иже подобные Вараны. Лишь Модрич что-то показал на ЧМ.
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Владелец случайно не Соловьев?
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