Варан перешел в «Комо» свободным агентом. Контракт с экс-игроком «МЮ» и «Реала» – на 2 года с возможностью продления
«Комо» объявил о переходе Рафаэля Варана.
Экс-защитник «Реала» и «МЮ» перешел в клуб Серии А на правах свободного агента. Соглашение Варана с «Комо» рассчитано на 2 года и предусматривает возможность продления.
В прошлом сезоне Варан провел за «МЮ» 22 матча в АПЛ. Подробную статистику 31-летнего француза можно найти здесь.
Фото: comofootball.com
Закупка «Комо» Сеска к Серии А: Рейна, Варан, Белотти. Кто еще?
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2018 — один из лучших центральных защитников в мире, основа Мадрида, чемпион мира со сборной.
2021 — переход в МЮ, на бóльшую з/п и под перспективы возрождения клуба.
2024 — переход свободным агентом в Комо.
А если нужен большой город, то Милан в часе езды.
Пусть речь и не про Комо...
Прекрасный выбор.
Интересный состав набирается из людей, который когда-то были на слуху
Мог бы уехать в МЛС или Саудовскую Аравию, но функционеры смогли заманить в Италию.
Помнится Видич тоже доигрывал в Серии А. И был одним из лучших. Скорости в Серии А позволяют продлить карьеру на 3-5 лет
Он выиграл все к 30 годам(разве что ЧЕ не хватает,но да ладно)
31 и "Комо" ?!(при всём уважении).
Удачи конечно.Но это конец профессиональной карьеры.
Хотя кто знает наверняка,где оно счастье?