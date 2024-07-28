Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС
Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС.
Организаторы Игр-2024 сослались на решение французских властей.
Аккредитации отозваны у трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Трое корреспондентов успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования.
Оргкомитет Олимпиады-2024 отказал в аккредитации журналистам «РИА Новости Спорт»
Месть такая неприкрытая...
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