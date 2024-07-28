Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС

Теги Олимпиада-2024 ТАСС Легкая атлетика

Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС.

Организаторы Игр-2024 сослались на решение французских властей.

Аккредитации отозваны у трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Трое корреспондентов успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования.

Оргкомитет Олимпиады-2024 отказал в аккредитации журналистам «РИА Новости Спорт»

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27 комментариев
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демократия цветущего сада
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ТАСС уполномочен заявить...об этой клоунаде со стороны французских властей.
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Соевые еще не набежали верещать про ущемление свободы слова и информации или это другое?
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Трансы взбунтовались и власти Франции решили что лучше выгнать журналюг, чем обежать немощных
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Извиняются за свои безобразия, но виноватых видят в журналистах((
Месть такая неприкрытая...
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Ответ Dmitrii Postnikov
В ТАСС нет журналистов, только пропагандисты. Так что оргкомитет все правильно сделал.
ДмiтроГордон перелогиньтесь!
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Правильно, странно что их изначально аккредитовали. Госсми рф на играх быть не должно ни в каком виде
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Ответ Alessio_80
Комментарий удален модератором
Поэтому ты не на празднике?
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а может еще пачку журналистов из других стран?
есть инфо?
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их в дверь, а они в окно... такой плохой Париж, но мы хотим его видеть)
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- А как же свобода прессы?
- Они русские;
- Тогда норм.
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В ТАСС нет журналистов, только пропагандисты. Так что оргкомитет все правильно сделал.
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Ответ werter
Ты давай не отвлекайся, едыны новыны сами себя не посмотрят,
Едыны... что? Ты бредишь?
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Ответ djonfut
ДмiтроГордон перелогиньтесь!
Только после вас, Евгений Ваганович.
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Ответ Class_1992
Соевые еще не набежали верещать про ущемление свободы слова и информации или это другое?
Конечно, другое. Если бы это были с какой-нибудь Медузы или Дождичка ))
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Ответ steelhard
- А как же свобода прессы? - Они русские; - Тогда норм.
- Вы бандиты?
- Нет, мы русские!
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Ответ Добрый_Ээх
демократия цветущего сада
Честно, не понял. А зачем им там быть, если мы не собираемся освещать Олимпиаду?
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Если власти сами запретили показывать олимпиаду населению, то и российским журналистам там делать нечего. Какой в этом смысл? Всё равно они туда за геями только наблюдать едут.
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Комментарий удален модератором
коротко о разнице между журналистами и пропагандистами:
по статьям их узнаете их)
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Главное они успели сообщить. И что теперь их проводят до границы, или они еще пофранцузят?
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