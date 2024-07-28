Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС.

Организаторы Игр-2024 сослались на решение французских властей.

Аккредитации отозваны у трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Трое корреспондентов успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования.

Оргкомитет Олимпиады-2024 отказал в аккредитации журналистам «РИА Новости Спорт»