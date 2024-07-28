Только «Зенит» и «Динамо» выиграли два матча в Мир РПЛ. ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 7-й, «Краснодар» – 10-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Краснодар Футбол

«Зенит» и «Динамо» – единственные клубы, выигравшие оба матча в новом чемпионате.

Команды Сергея Семака и Марцела Лички набрали по шесть очков и занимают первые две строчки в таблице. Петербуржцы на данный момент лидируют.

Третье место в Мир РПЛ у ЦСКА, дальше идут «Ростов» и «Оренбург». Эти клубы набрали по 4 очка.

«Спартак» идет 7-м, «Локомотив» – 8-м, у них по 3 балла. «Краснодар» замыкает десятку, набрав 2 очка.

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35 комментариев
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Ответ Vatikan
Спартак ещё всех обгонит!
В ФНЛ
+76
-21
+55
Ответ Vatikan
Спартак ещё всех обгонит!
Цикл запущен уже?
+45
-5
+40
Ответ Denis1982
Вперëд Спартак! Спартак поборится, но за чемпионство тяжело конечно. С Зенитом по бюджету клуба всем претендентам тяжело будет с ними пока что бадаться. Нужно будет из кожи вон вылезть.
Я смотрю, победа над Химками неплохо так окрыляет😂
+27
-1
+26
Пока новички лиги Акрон и Динамо неплохо себя показывают, посмотрим насколько их хватит
+24
-5
+19
Внимание! Сегодня вечером был найден утерянный кем-то из "журналистов" спортса шаблон новости об РПЛ:
"...............................................................................................................................................................................................................................................................
!!Указать, на каком месте Спартак!!
......................................................................................................"
+19
-9
+10
Спартак ещё всех обгонит!
+39
-30
+9
Ответ Vatikan
Спартак ещё всех обгонит!
Смешно)))))
+7
-1
+6
Ответ Александр Заремба
Арарат твой в ФНЛ будет
Вам бы, Александр, выучить географию к 52 годам)
+5
0
+5
Динамо и Зенит лучше всех подготовились к сезону, что ни говори
+4
0
+4
Акрон молодцы, Факелу и Химкам место в пердиве
+6
-2
+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не иронизируй над московскими "акробатами пера" / украдено у Ильфа и Петрова/. Ну уж очень они возбудились после сегодняшней липовой победы /это даже Матч ТВ с неохотой признал/. Берега потеряли от эйфории.
Да, действительно, занесло малёхо чего-то. Как говорится в киноклассике, https://youtu.be/G7wz4lZZo2s?feature=shared
+6
-3
+3
КБ - середняк
+2
0
+2
Ответ kokakoka
Цикл запущен уже?
Сегодня они вернулись чтобы править
+3
-1
+2
Ответ Артём Амирджанян
В ФНЛ
Судейская коллегия уже предвкушает вкус армянского коньячка и текилы в красно-белой упаковке.
+2
0
+2
Ответ interested
Краснодар с Динамо долго дрались, пока сравнялись. А в "подвале" -- одни русские команды.
Посмотри на состав Динамо из Москвы и возьми свои слова обратно
+2
0
+2
Краснодао конечно удивил в этом матче
+1
0
+1
Ответ Vatikan
Спартак ещё всех обгонит!
Верим в команду!
+2
-1
+1
Ответ Vatikan
Спартак ещё всех обгонит!
Спартак 4-6 место займет
+1
0
+1
Ответ Vatikan
Спартак ещё всех обгонит!
С Краснодаром за звание главных лузеров будут бодаться
+1
0
+1
Ответ Циник Петербургский
Внимание! Сегодня вечером был найден утерянный кем-то из "журналистов" спортса шаблон новости об РПЛ: "............................................................................................................................................................................................................................................................... !!Указать, на каком месте Спартак!! ......................................................................................................"
Не иронизируй над московскими "акробатами пера" / украдено у Ильфа и Петрова/. Ну уж очень они возбудились после сегодняшней липовой победы /это даже Матч ТВ с неохотой признал/. Берега потеряли от эйфории.
+7
-6
+1
Ответ vikluk
Динамо и Зенит лучше всех подготовились к сезону, что ни говори
Глядя на некоторые клубы, возникает ощущение, что готовиться к сезону они решили прямо во время сезона, причем не сразу, а где-то с осени - чтобы не портить себе лето работой :)
+2
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0
Ответ kokakoka
Я смотрю, победа над Химками неплохо так окрыляет😂
Да нет конечно не окрылило)
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0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не иронизируй над московскими "акробатами пера" / украдено у Ильфа и Петрова/. Ну уж очень они возбудились после сегодняшней липовой победы /это даже Матч ТВ с неохотой признал/. Берега потеряли от эйфории.
А в Питере есть журналисты?
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Ответ Vatikan
Спартак ещё всех обгонит!
я сначала подумал это троллинг такой, а оказывается поклонник кб всерьёз это вещает 🤭🤡
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Всё впереди
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Таблица как никогда обьективна,сегодня поверили в потенциал Спартака...
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Сейчас бы смотреть в таблицу после 2 туров
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Динамо было не очень против Локомотива. Но они прибавят когда препрутся их латиносы. Там много кого не было из годных футболистов. С другой стороны кроме годных футболистов, важно еще наличие характера. А вот с этим у Динамо проблемки, ибо могут книгу написать, как профукать чемпионство на ровном месте, без регистраций и смс
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