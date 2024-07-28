Только «Зенит» и «Динамо» выиграли два матча в Мир РПЛ. ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 7-й, «Краснодар» – 10-й

«Зенит» и «Динамо» – единственные клубы, выигравшие оба матча в новом чемпионате.

Команды Сергея Семака и Марцела Лички набрали по шесть очков и занимают первые две строчки в таблице. Петербуржцы на данный момент лидируют.

Третье место в Мир РПЛ у , дальше идут « » и «Оренбург». Эти клубы набрали по 4 очка.

« » идет 7-м, « » – 8-м, у них по 3 балла. « » замыкает десятку, набрав 2 очка.

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